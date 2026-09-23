TV 23.09.2026

Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

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Μάθε πώς ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζει διπλή «επίθεση» στο OPEN τη νέα σεζόν με νέα εκπομπή και το J2US
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται να έχει ακόμη πιο έντονη παρουσία στο πρόγραμμα του OPEN τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα νέο τηλεοπτικό βήμα. Ο παρουσιαστής και παραγωγός φαίνεται πως αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Μεγάλου Παζαριού», διευρύνοντας τη συνεργασία του με τον σταθμό.

Άνδρας παρουσιαστής στη σκηνή πλαισιωμένος από χορευτές με φωτεινούς σωλήνες.
https://www.instagram.com/nkoklonis/

Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης αναμένεται να συνεχίσει και με το «J2US», με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά projects του OPEN. Το «Μεγάλο Παζάρι» αναμένεται να ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ η Barking Well θα αναλάβει την παραγωγή του.

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Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών χαρακτηρίζονται ως συνεχείς, με την πλειοψηφία των όρων της συμφωνίας να έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί και τυπικά, το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία θα είναι ιδιαίτερα πιεστικό. Στόχος είναι η έναρξη της στησίματος του σκηνικού να γίνει από την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στα νέα στούντιο Καραγιάννη (Κάπα 2), ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα γυρίσματα.

Παρουσιαστής με μαύρο κοστούμι και κάρτα στα χέρια σε τηλεοπτικό πλατό
https://www.instagram.com/nkoklonis/

Παράλληλα με τις εξελίξεις για το «Μεγάλο Παζάρι», ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο Νίκος Κοκλώνης να αναλάβει για ακόμη μία σεζόν την παρουσίαση του δημοφιλούς μουσικού show «J2US». Αν και ο ίδιος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αφήσει το πρόγραμμα εκτός πλάνων για μία χρονιά, το OPEN δείχνει να επιθυμεί έντονα την επιστροφή του.

Ο Νίκος Κοκλώνης είχε καταθέσει στο τραπέζι και προτάσεις για νέα τηλεοπτικά formats, ωστόσο το «J2US» εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό σενάριο στις συζητήσεις. Σε περίπτωση που προχωρήσει τελικά ο νέος κύκλος του show, η ομάδα παραγωγής θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την αναζήτηση των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένονται αλλαγές και στην κριτική επιτροπή του «J2US». Η Βίκυ Σταυροπούλου θεωρείται το μόνο πρόσωπο που έχει ήδη εξασφαλισμένη τη θέση της, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης έχει εκφράσει επανειλημμένα την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς εκείνη.

Παρουσιαστής στη σκηνή τηλεοπτικού σόου με φόντο το λογότυπο J2US
https://www.instagram.com/nkoklonis/

Σε περίπτωση που κλείσουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, ο Νίκος Κοκλώνης δεν θα έχει απλώς μία παρουσία στο OPEN τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά θα αναλάβει έναν ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο στο πρόγραμμα του σταθμού.

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Open TV Νίκος Κοκλώνης
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