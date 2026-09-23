TV & Media 23.09.2026

«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος

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Τα «Κορίτσια στην πόλη» είναι «Back to Chaos - Back to Love» και αυτά είναι 3 tips για λιγότερο άγχος και περισσότερο fun στην καθημερινότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η επιστροφή στην πόλη μετά το καλοκαίρι φέρνει χάος, αλλά όχι απαραίτητα αρνητικό.
  • Η οργάνωση βοηθά να διαχειριστείς το περιττό χάος, αφήνοντας χώρο για διασκέδαση.
  • Θέσε προτεραιότητες, οργάνωσε το πρόγραμμά σου αφήνοντας κενά και μάθε να λες "όχι".
  • Ο στόχος είναι ισορροπία, όχι τέλεια οργάνωση, για να απολαμβάνεις την καθημερινότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στην πόλη μετά το καλοκαίρι έχει πάντα λίγο… χάος. Οι υποχρεώσεις ξαναμπαίνουν στο πρόγραμμα, η δουλειά και η σχολή γεμίζουν τις μέρες, οι φίλοι επιστρέφουν στα δικά τους ωράρια και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά προσπαθείς να βρεις χρόνο για να βγεις, να ξεκουραστείς και να περάσεις καλά. Αυτό ακριβώς είναι και το mood πίσω από τη νέα καμπάνια του MAD, «Back to glam – Back to Mad», που αυτή τη φορά έρχεται μέσα από τα «Κορίτσια στην Πόλη» με το δικό τους «Back to Chaos – Back to Love».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου με ακουστικά και μικρόφωνο, έτοιμη να μοιραστεί το summer playlist της.
Η Βρισηίδα Ανδριώτου χαμογελάει μπροστά στο μικρόφωνο του Mad Radio.

Γιατί το chaos της πόλης δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Είναι τα αυθόρμητα plans, οι έξοδοι που δεν ήταν στο πρόγραμμα, τα γέλια με τις φίλες, τα dates, οι νέες γνωριμίες και όλα εκείνα τα απρόοπτα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Υπάρχει όμως και το άλλο chaos: αυτό που προκύπτει όταν έχεις δέκα πράγματα να κάνεις, δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και καταλήγεις να τρέχεις τελευταία στιγμή για όλα.

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Και κάπου εδώ έρχεται η οργάνωση. Όχι για να εξαφανίσει το chaos από τη ζωή σου, αλλά για να κρατήσει μακριά το περιττό χάος και να σου αφήσει χώρο για το fun. Γιατί όταν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πότε, μπορείς πολύ πιο εύκολα να κλείσεις τον υπολογιστή, να αφήσεις τις υποχρεώσεις στην άκρη και να πεις «πάμε» στο επόμενο αυθόρμητο σχέδιο. Αυτοί είναι τρεις απλοί τρόποι για να το καταφέρεις.

1. Ξεκίνα με τα πραγματικά σημαντικά

Το πρώτο βήμα είναι να σταματήσεις να αντιμετωπίζεις κάθε υποχρέωση σαν να πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Όταν η λίστα σου μεγαλώνει, είναι πολύ εύκολο να αγχωθείς πριν καν ξεκινήσεις. Διάλεξε κάθε μέρα δύο ή τρία πράγματα που έχουν πραγματικά προτεραιότητα. Ένα deadline, μια δουλειά που δεν μπορεί να περιμένει ή κάτι που έχεις αφήσει πίσω και πρέπει επιτέλους να τελειώσεις. Τα υπόλοιπα μπορούν να μπουν σε δεύτερο πλάνο.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 στο στούντιο με κούπα Χάρι Πότερ.
Η Κατερίνα Πεφτίτση του Mad Radio 106,2 ποζάρει στο στούντιο.

Με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις μόνο μια πιο ξεκάθαρη ημέρα, αλλά κερδίζεις και χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι μετά μπορείς να κάνεις κάτι που θέλεις πραγματικά χωρίς να σκέφτεσαι συνέχεια τι έχεις αφήσει πίσω.

2. Κράτα το πρόγραμμά σου οργανωμένο αλλά όχι ασφυκτικό

Το να έχεις πρόγραμμα είναι βοηθητικό, μέχρι τη στιγμή που το πρόγραμμα γίνεται τόσο γεμάτο ώστε δεν χωράει τίποτα απρόοπτο. Και ας είμαστε ειλικρινείς, ειδικά στην πόλη, τα απρόοπτα είναι μέρος της καθημερινότητας.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας, δες τι έχεις να κάνεις, ποιες μέρες είναι πιο φορτωμένες και πότε έχεις λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις κάθε ώρα της ημέρας. Αρκεί να έχεις μια γενική εικόνα.

Παραγωγός του Mad Radio 106,2 με ακουστικά σχολιάζει τα highlights των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
Παραγωγός του Mad Radio 106,2 στο στούντιο κατά τη διάρκεια εκπομπής.

Άφησε, μάλιστα, μερικά κενά. Έτσι, όταν έρθει ένα μήνυμα από την παρέα με ένα «πάμε για ποτό;», δεν θα χρειαστεί να ακυρώσεις τρία πράγματα για να βγεις. Θα υπάρχει ήδη χώρος για το αυθόρμητο.

3. Μάθε πότε χρειάζεται να πεις «όχι»

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με το γεμάτο πρόγραμμα είναι ότι πολλές φορές το γεμίζουμε μόνοι μας. Λέμε «ναι» σε κάθε έξοδο, κάθε πρόσκληση, κάθε υποχρέωση και κάθε plan, ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι δεν έχουμε ούτε χρόνο ούτε ενέργεια.

Το «όχι σήμερα» δεν σημαίνει ότι δεν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή ότι χάνεις κάτι. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι χρειάζεσαι ένα βράδυ για τον εαυτό σου. Να κοιμηθείς νωρίς, να δεις μια σειρά, να ακούσεις μουσική ή να μην κάνεις απολύτως τίποτα.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 χαμογελάει στο στούντιο
Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 στο στούντιο του σταθμού.

Και αυτό είναι μέρος της ισορροπίας. Το Back to Love δεν είναι μόνο οι έξοδοι και τα parties. Είναι και οι άνθρωποι που αγαπάς, ο χρόνος που κρατάς για σένα και το να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να προλαβαίνεις κάτι.

Κράτα το chaos για τα ωραία

Το «Back to Chaos – Back to Love» των «Κοριτσιών στην πόλη» περιγράφει τελικά αρκετά καλά τη ζωή μετά το καλοκαίρι. Το chaos δεν γίνεται να εξαφανιστεί και ούτε χρειάζεται. Μπορεί να είναι ένα αυθόρμητο βράδυ, μια νέα γνωριμία, ένα random plan ή μια ιστορία που θα θυμάσαι για καιρό.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 ποζάρει σε κοντινό πλάνο στο στούντιο.
Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 στο στούντιο του σταθμού.

Το ζητούμενο είναι να μη δημιουργείς μόνος σου περισσότερο χάος απ’ όσο χρειάζεται. Βάλε προτεραιότητες, οργάνωσε λίγο καλύτερα τον χρόνο σου και άφησε χώρο για όσα δεν μπορείς να προγραμματίσεις.

Ραδιοφωνική παραγωγός με ακουστικά και μικρόφωνο στο στούντιο του Mad Radio
Ραδιοφωνική παραγωγός στο στούντιο του Mad Radio 106,2.

Γιατί η καλύτερη εκδοχή της επιστροφής στην πόλη δεν είναι μια ζωή τέλεια οργανωμένη. Είναι μια ζωή όπου έχεις τις υποχρεώσεις σου σε μια σειρά, αλλά εξακολουθείς να έχεις χρόνο για φίλους, αγάπη, βόλτες και εκείνα τα plans που προκύπτουν από το πουθενά. Λίγο λιγότερο χάος, λίγο περισσότερο love.

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Back to glam - Back to Mad Mad Radio Κορίτσια στην πόλη
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