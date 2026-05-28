Νίκος Απέργης: Η σπουδαία κίνηση αγάπης για τα παιδιά που συγκινεί

Με μια σπουδαία πράξη αγάπης και προσφοράς, ο Νίκος Απέργης ενώνει τη μουσική με την αλληλεγγύη μέσα από τη συναυλία του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Ο Νίκος Απέργης θέτει για ακόμα μια φορά τη μουσική του στην υπηρεσία ενός καλού σκοπού, μέσα από την επικείμενη συναυλία του στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά.

Ο Νίκος Απέργης, κοινωνικά ευαισθητοποιημένος και πάντα στην πρώτη γραμμή της προσφοράς, αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη», που στηρίζει παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός θα κάνει μια μοναδική συναυλία στο Βεάκειο την προσεχή Τρίτη, 2 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά.

Ο Νίκος Απέργης θα χαρίσει στο κοινό μια συναρπαστική βραδιά, με τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του, όπως τα «Κομμάτι Της Ζωής Μου», «Έτσι Είμαι», «Πλανήτης Γη», «Το Γλέντι» και το πιο πρόσφατο «Ίσως Αύριο» που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και τις μοναδικές ερμηνείες του. Μαζί του θα είναι η Ελένα Παπαπαναγιώτου.

