Μουσική 24.09.2026

John Legend – Pharrell Williams: Μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Muse» – Τι να περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου

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Το νέο άλμπουμ του John Legend κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου και η συνεργασία του με τον Pharrell Williams υπόσχεται έναν ήχο πολύ διαφορετικό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ του John Legend, «Muse», κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου.
  • Ο Pharrell Williams επιμελήθηκε τη νέα μουσική κατεύθυνση του άλμπουμ.
  • Ο Legend περιγράφει την αισθητική του άλμπουμ ως «Black James Bond».
  • Το «Muse» αναμένεται να έχει πιο σύγχρονο ρυθμό και κινηματογραφική ταυτότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εποχή του John Legend φαίνεται πως δεν θα είναι ακριβώς αυτή που έχεις συνηθίσει. Ο καλλιτέχνης που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες soul και R&B μπαλάντες, με εκείνη τη χαρακτηριστική φωνή που μπορεί να κάνει ακόμη και ένα απλό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «Muse» και αυτή τη φορά έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συνεργάτη στο πλευρό του. Ο Pharrell Williams βρίσκεται πίσω από τη νέα μουσική κατεύθυνση του άλμπουμ, το οποίο δημιουργήθηκε στο στούντιό του στο Παρίσι και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.

Ο John Legend τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, φορώντας κοστούμι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Pharrell Williams για τον νέο ήχο του «Muse».
https://www.instagram.com/johnlegend/

Αν λοιπόν περιμένεις έναν ακόμη δίσκο που θα κινηθεί αποκλειστικά στα γνώριμα μονοπάτια του John Legend, το πρώτο tease μάλλον σε βάζει σε σκέψεις, αφού ο ίδιος έχει περιγράψει την αισθητική του νέου project ως «Black James Bond». Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί η συγκεκριμένη φράση δεν περιγράφει απλώς ένα look ή μια φωτογραφική αισθητική. Προϊδεάζει για έναν δίσκο με περισσότερο μυστήριο, αυτοπεποίθηση, κομψότητα και ρυθμό, έναν John Legend που φαίνεται να θέλει να αφήσει για λίγο στην άκρη την απολύτως αναμενόμενη εκδοχή του εαυτού του και να δοκιμάσει κάτι πιο κινηματογραφικό.

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Ακόμη και πριν ακούσεις ολόκληρο το άλμπουμ, το «Muse» έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική του ατμόσφαιρα. Και αν το tease είναι μια μικρή πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν, τότε η 23η Οκτωβρίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το νέο άλμπουμ του John Legend δεν παρουσιάζεται ως μια απλή συνέχεια της προηγούμενης δισκογραφίας του. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως ο Pharrell Williams έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αποκτήσει το project μια διαφορετική ταυτότητα, με μοντέρνο backbeat και μια παραγωγή που φαίνεται να κοιτάζει περισσότερο προς τη σύγχρονη pop και R&B παρά προς μια αυστηρά παραδοσιακή soul προσέγγιση. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συνεργασίας τους. Ο John Legend έχει ήδη μια πολύ αναγνωρίσιμη μουσική ταυτότητα, επομένως το ζητούμενο δεν είναι να τον αναγνωρίσεις. Είναι να δεις τι μπορεί να κάνει όταν ένας δημιουργός με τόσο διαφορετική αισθητική, όπως ο Pharrell, μπαίνει μέσα σε αυτή την εξίσωση.

Ο Pharrell Williams δεν είναι απλώς ένας ακόμη παραγωγός που συμμετέχει σε ένα νέο άλμπουμ. Η δική του πορεία στη μουσική έχει συνδεθεί με διαφορετικά είδη, διαφορετικές εποχές και μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές της σύγχρονης pop, hip-hop και R&B. Γι’ αυτό και η παρουσία του στο «Muse» έχει ιδιαίτερο βάρος. Όταν ένας καλλιτέχνης με τόσο συγκεκριμένο ήχο συνεργάζεται με έναν δημιουργό που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάζει τη δυναμική ενός τραγουδιού μέσα από τον ρυθμό και την παραγωγή, είναι λογικό να περιμένεις πως το αποτέλεσμα δεν θα είναι απολύτως προβλέψιμο. Το γεγονός μάλιστα ότι το άλμπουμ δημιουργήθηκε στο στούντιο του Pharrell Williams στο Παρίσι προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ. Η πόλη, η αισθητική του Pharrell και η διάθεση για κάτι πιο σύγχρονο φαίνεται να συναντώνται σε ένα project που θέλει να έχει τη δική του κινηματογραφική ταυτότητα.

Ο Pharrell Williams με μαύρο κοστούμι και γυαλιά ηλίου
https://www.instagram.com/Pharrell/

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για το «Muse» αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ήχος θα κινηθεί γύρω από έναν πιο σύγχρονο ρυθμό και ένα μοντέρνο backbeat, διατηρώντας παράλληλα την εκφραστικότητα που χαρακτηρίζει τον John Legend. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιμένεις ένα άλμπουμ που δεν θα βασίζεται μόνο στη φωνή του. Η παραγωγή, ο ρυθμός και η συνολική ατμόσφαιρα φαίνεται πως θα έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα περισσότερο ολοκληρωμένο ως αισθητική πρόταση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η αξία της συνεργασίας με τον Pharrell. Ο Legend έχει τη φωνή και την εμπειρία, ενώ ο Pharrell έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι ξέρει να δημιουργεί ήχους που λειτουργούν ταυτόχρονα μουσικά και αισθητικά. Το «Muse» μοιάζει να βρίσκεται ακριβώς στη συνάντηση αυτών των δύο κόσμων.

Στις 23 Οκτωβρίου, λοιπόν, το «Muse» θα δείξει αν η «Black James Bond» αισθητική που περιγράφει ο John Legend μεταφράζεται σε έναν ήχο εξίσου ιδιαίτερο. Μέχρι τότε, ένα πράγμα είναι ήδη ξεκάθαρο: η συνεργασία του με τον Pharrell Williams έχει βάλει το νέο άλμπουμ σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά και ο John Legend φαίνεται έτοιμος να μας δείξει μια πλευρά του που δεν έχουμε ακούσει με τον ίδιο τρόπο μέχρι σήμερα.

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