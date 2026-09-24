Celeb News 24.09.2026

Christina Aguilera: Οι ρομαντικές στιγμές στο Πορτοφίνο με τον Matthew Rutler

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Η Christina Aguilera και ο Matthew Rutler ταξίδεψαν στο Πορτοφίνο και δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, απολαμβάνοντας μία ημέρα στη θάλασσα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Christina Aguilera και ο Matthew Rutler πέρασαν ρομαντικές στιγμές σε σκάφος στο Πορτοφίνο.
  • Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2010, αντάλλαξε φιλιά και αγκαλιές.
  • Η Aguilera επέλεξε λευκό τοπ και αέρινο παντελόνι, ενώ ο Rutler μπλε πουκάμισο.
  • Γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας «Burlesque».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Aguilera και ο επί χρόνια σύντροφός της, Matthew Rutler, πρόσφατα γέμισαν το λιμάνι του Πορτοφίνο με ρομαντισμό, καθώς εθεάθησαν να απολαμβάνουν μια χαλαρή ημέρα σε πολυτελές σκάφος. Το ζευγάρι, που βρίσκεται σε σχέση από το 2010, δεν έκρυψε τα τρυφερά του συναισθήματα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στα γαλάζια νερά της ιταλικής Ριβιέρας.

christina_aguilera_kori
https://www.instagram.com/xtina/

Η βραβευμένη τραγουδίστρια, γνωστή για τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό λευκό τοπ συνδυασμένο με αέρινο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look της με ένα μπλε μαντίλι στα μαλλιά. Ο Matthew Rutler, γνωστός μουσικός, φορούσε ένα κλασικό μπλε πουκάμισο και σκουρόχρωμο παντελόνι.

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Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν από το πρακτορείο TMZ και άλλες διεθνείς πηγές, δείχνουν το ζευγάρι σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές. Σε ορισμένες λήψεις, ο Rutler φαίνεται να οδηγεί το σκάφος, με την Aguilera να τον αγκαλιάζει σφιχτά, ενώ σε άλλες, οι δυο τους είναι έτοιμοι να φιληθούν, αποδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη χημεία τους.

Η γνωριμία και η πορεία του ζευγαριού

Η γνωριμία της Christina Aguilera και του Matthew Rutler χρονολογείται από το 2010, όταν συνεργάστηκαν για την ταινία «Burlesque». Η Aguilera πρωταγωνιστούσε στην ταινία, ενώ ο Rutler εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής. Η σχέση τους άρχισε να γίνεται δημόσια λίγους μήνες αργότερα, λίγο μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου της τραγουδίστριας από τον πρώτο της σύζυγο, Jordan Bratman.

Το 2014, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με την Aguilera να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσω social media. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2014, υποδέχτηκαν την κόρη τους, Summer Rain Rutler. Η Aguilera έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον Max Liron Bratman, από τον προηγούμενο γάμο της.

 

Η πρόσφατη εμφάνιση του ζευγαριού στο Πορτοφίνο έρχεται να επιβεβαιώσει την ισχυρή τους σχέση και την αμοιβαία αγάπη που μοιράζονται, ενώ οι θαυμαστές της Christina Aguilera αναμένουν με ανυπομονησία την επόμενη επαγγελματική της κίνηση.

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Christina Aguilera Matthew Rutler Πορτοφίνο
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