6 μικρές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη σχέση σου πιο δυνατή

Από την ουσιαστική επικοινωνία μέχρι το φλερτ, ανακάλυψε απλούς τρόπους για να κρατήσεις ζωντανή τη σύνδεση και την τρυφερότητα στη σχέση σου

Με μια ματιά Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από υποχρεώσεις και κινητά.

Επικοινωνήστε ουσιαστικά, ρωτώντας για συναισθήματα και σκέψεις.

Δείχνετε εκτίμηση και αναγνώριση, χωρίς να θεωρείτε τίποτα δεδομένο.

Διατηρήστε το φλερτ ζωντανό με μικρές, αυθόρμητες κινήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σχέση δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται σιγά-σιγά, μέσα από τις καθημερινές στιγμές, τις συζητήσεις, τα γέλια, τις αγκαλιές αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις να είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Στην αρχή μιας σχέσης όλα μοιάζουν συναρπαστικά. Θέλεις να βρίσκεστε συνεχώς, ανυπομονείς για το επόμενο μήνυμα και ακόμη και μια απλή έξοδος μπορεί να μοιάζει ξεχωριστή. Με τον χρόνο, όμως, η σχέση περνά στη φάση της καθημερινότητας και οι υποχρεώσεις, η δουλειά, το άγχος και η κούραση μπορούν εύκολα να πάρουν τη θέση του αυθορμητισμού.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι τα συναισθήματα έχουν αλλάξει. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο και συνειδητή προσπάθεια για να παραμείνει η σύνδεσή σας ζωντανή. Άλλωστε, δεν είναι πάντα οι μεγάλες ρομαντικές κινήσεις εκείνες που κάνουν τη διαφορά. Ένα τρυφερό μήνυμα μέσα στη μέρα, ένα φιλί χωρίς λόγο, μια συζήτηση πριν κοιμηθείτε ή ένα βράδυ που θα αφήσετε στην άκρη τα κινητά σας μπορούν να σας φέρουν ξανά πιο κοντά.

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1. Βρες χρόνο μόνο για εσάς

Δεν χρειάζεται να οργανώσεις ένα ακριβό ραντεβού. Μπορείτε να μαγειρέψετε μαζί, να παρακολουθήσετε μια ταινία ή να κάνετε έναν περίπατο. Το σημαντικό είναι να υπάρχει χρόνος στον οποίο δεν θα ασχολείστε με δουλειές, υποχρεώσεις και κινητά.

2. Μίλησε πραγματικά μαζί του

Το «τι κάνεις;» δεν είναι πάντα αρκετό. Ρώτησέ τον πώς αισθάνεται, τι τον απασχολεί ή τι περιμένει από τις επόμενες ημέρες. Και όταν μιλάει, προσπάθησε να τον ακούσεις χωρίς να σκέφτεσαι αμέσως τι θα απαντήσεις. Η ουσιαστική επικοινωνία χρειάζεται χώρο και από τους δύο.

3. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο

Μπορεί να είστε μαζί μήνες ή χρόνια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να δείχνεις την εκτίμησή σου. Ένα «ευχαριστώ», ένα κομπλιμέντο ή μια μικρή έκπληξη μπορούν να υπενθυμίσουν στον σύντροφό σου ότι παρατηρείς και εκτιμάς όσα κάνει.

4. Κράτησε το φλερτ ζωντανό

Το φλερτ δεν χρειάζεται να τελειώνει όταν ξεκινά μια σχέση. Ένα μήνυμα μέσα στην ημέρα, ένα πείραγμα ή ένα αυθόρμητο ραντεβού μπορούν να προσθέσουν ξανά λίγο από τον ενθουσιασμό της αρχής. Μην φοβάσαι να είσαι παιχνιδιάρα μαζί του.

5. Μάθε να λύνεις τις διαφωνίες χωρίς να πληγώνεστε

Οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές σε μια σχέση. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο τις διαχειρίζεστε. Προσπάθησε να μιλάς για αυτό που σε ενοχλεί χωρίς προσβολές και γενικεύσεις και άφησε χώρο και στον σύντροφό σου να εκφράσει τη δική του πλευρά.

6. Μην ξεχνάς τη δική σου ζωή

Μια υγιής σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα μαζί με τον σύντροφό σου. Κράτησε τις φίλες σου, τα ενδιαφέροντά σου και τον προσωπικό σου χρόνο. Όταν συνεχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και να έχεις τη δική σου ζωή, έχεις περισσότερα πράγματα να μοιραστείς και μέσα στη σχέση.

Τελικά, μια δυνατή σχέση δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, δύσκολες ημέρες ή περίοδοι που η καθημερινότητα θα σας απομακρύνει λίγο. Σημαίνει ότι, ακόμη και τότε, θα επιλέγεις να επικοινωνείς, να ακούς και να δείχνεις στον άνθρωπό σου ότι είσαι εκεί. Δεν χρειάζεται να αναζητάς συνεχώς κάτι εντυπωσιακό για να κρατήσεις ζωντανό το ενδιαφέρον.

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