«ΔιαMADάκια»: Οι υποσχέσεις που λέμε κάθε Σεπτέμβρη στον εαυτό μας

Από τον Σεπτέμβριο όλα αλλάζουν και τα «ΔιαMADάκια» μοιράζονται τους στόχους τους και τις συνήθειες που θέλουν να κόψουν

Με μια ματιά Το νέο επεισόδιο των «ΔιαMADάκια» εστιάζει στον Σεπτέμβριο ως αφορμή για νέες αρχές και στόχους.

Οι άνθρωποι θέτουν στόχους όπως διάβασμα, οργάνωση και μείωση αυθόρμητων αγορών.

Συζητούνται εκφράσεις που ακούγονται κάθε Σεπτέμβριο και ενοχλούν, όπως το «καλό χειμώνα».

Αναφέρονται συνήθειες που θέλουν να κόψουν, όπως το ατελείωτο scrolling και οι συχνές αγορές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο των «ΔιαMADάκια» είναι εδώ και αυτή τη φορά βάζει στο επίκεντρο τον Σεπτέμβριο και όλα όσα σημαίνει μια νέα αρχή. Με αφορμή τη νέα σεζόν τα ΔιαMADάκια μιλούν για τους στόχους που βάζουν κάθε Σεπτέμβριο τις συνήθειες που θέλουν να αλλάξουν και όλα εκείνα που υπόσχονται στον εαυτό τους πως θα κάνουν διαφορετικά από εδώ και πέρα.

Από το κλασικό «από Σεπτέμβρη θα διαβάσω» μέχρι την προσπάθεια για περισσότερη οργάνωση και λιγότερες αυθόρμητες αγορές το νέο επεισόδιο καταγράφει με χιούμορ τις μικρές αποφάσεις που παίρνουμε όλοι όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Γιατί ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την περίεργη δύναμη να μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό restart.

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Και φυσικά οι απαντήσεις των ΔιαMADάκια έχουν από όλα στόχους σχέδια νέες συνήθειες αλλά και πράγματα που θέλουν επιτέλους να αφήσουν πίσω. Με τη Telekom στο πλευρό τους μοιράζονται όσα θα ήθελαν να αλλάξουν στη ζωή τους αλλά και εκείνες τις συνήθειες που ξέρουν πως πρέπει κάποια στιγμή να κόψουν.

Η αρχή γίνεται με την πιο χαρακτηριστική φράση του μήνα το «από Σεπτέμβρη θα…». Για κάποιους η απάντηση είναι το διάβασμα ενώ άλλοι θέλουν να γίνουν πιο οργανωμένοι και να βάλουν περισσότερη τάξη στην καθημερινότητά τους. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που έχουν πιο… πρακτικούς στόχους όπως το να σταματήσουν να αγοράζουν συνεχώς καινούργια ρούχα. Γιατί ο Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο επιστροφή στη δουλειά στη σχολή και στην καθημερινότητα αλλά και μια ευκαιρία να ξαναδούμε τι θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε.

Ποια φράση του Σεπτεμβρίου δεν αντέχουν

Στο νέο επεισόδιο υπάρχει και η ερώτηση που θα μπορούσε εύκολα να ξεκινήσει debate. «Ποια είναι η φράση που ακούν κάθε Σεπτέμβριο και θα ήθελαν να εξαφανιστεί;» Το «καλό χειμώνα», το «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» και το «τα κεφάλια μέσα» μπαίνουν στο τραπέζι με τα «ΔιαMADάκια» να αποκαλύπτουν ποια έκφραση τους εκνευρίζει περισσότερο.

Όταν έρχεται η ώρα για όσα θέλουν να προσθέσουν στην καθημερινότητά τους οι απαντήσεις γίνονται λίγο πιο προσωπικές. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αυτοβελτίωση αλλά και περισσότερα ταξίδια είναι μερικά από όσα θα ήθελαν να χωρέσουν στη νέα τους καθημερινότητα. Άλλωστε ο Σεπτέμβριος μοιάζει για πολλούς με μια δεύτερη Πρωτοχρονιά. Νέοι στόχοι, νέα σχέδια και η αίσθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που όλο ανέβαλλες.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκείνα που θέλουν να κόψουν. Το να δίνουν συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες, το να εμπιστεύονται εύκολα ανθρώπους αλλά και το ατελείωτο scrolling στο TikTok μετά την επιστροφή στο σπίτι είναι μερικές από τις συνήθειες που μπαίνουν στη λίστα. Και φυσικά δεν λείπουν οι πιο καθημερινές απαντήσεις, όπως τα αναψυκτικά και οι αγορές ρούχων που γίνονται λίγο πιο συχνά απ’ όσο θα έπρεπε.

Το νέο επεισόδιο των «ΔιαMADάκια» θυμίζει τελικά πως ο Σεπτέμβριος δεν χρειάζεται να σημαίνει «Καλό χειμώνα». Μπορεί να είναι απλώς η αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα με μικρούς στόχους, περισσότερα σχέδια και την καλύτερη διάθεση για όσα έρχονται.

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