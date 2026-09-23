Mad TV News 23.09.2026

Η Αναστασία Μαρινάκου στο Fitness O’ Clock: «Ο μεγαλύτερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αναστασία Μαρινάκου μιλά στο «Fitness O’ Clock» για την πορεία της στον πρωταθλητισμό τις δυσκολίες και τον στόχο της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία Μαρινάκου ξεκίνησε τον στίβο στο γυμνάσιο, συνειδητοποιώντας νωρίς την επιθυμία της για πρωταθλητισμό.
  • Αντιμετώπισε τραυματισμούς και δυσκολίες, όπως έλλειψη κατάλληλων χώρων προπόνησης στην Ελλάδα.
  • Σημαντικές στιγμές της καριέρας της περιλαμβάνουν το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο.
  • Ο μεγαλύτερος στόχος της Αναστασίας Μαρινάκου είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του Fitness O’ Clock είναι εδώ και αυτή τη φορά η Αναστασία Μαρινάκου φορά τα αθλητικά της και μιλά για τη ζωή ενός πρωταθλητή, την αγάπη της για το τρέξιμο και όλα όσα χρειάστηκε να ξεπεράσει μέχρι να φτάσει σήμερα. Η αθλήτρια μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων κάνει μια προσωπική αναδρομή στην πορεία της στον στίβο και θυμάται πότε κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τρέξιμο. Παράλληλα, μιλά ανοιχτά για τους τραυματισμούς, την πειθαρχία και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

anastasia marinakou_ (1)

Η Αναστασία εξηγεί ότι από μικρή είχε έντονη σχέση με τον αθλητισμό, έχοντας δοκιμάσει μεταξύ άλλων μπαλέτο, χορό και βόλεϊ. Ωστόσο, ήταν στο γυμνάσιο όταν έκανε το μεγάλο βήμα και αποφάσισε μόνη της να ξεκινήσει στίβο. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες κατάλαβε ότι ήθελε να το πάρει σοβαρά και να κυνηγήσει τους στόχους της, βάζοντας από νωρίς τον πρωταθλητισμό στη ζωή της.

Διάβασε επίσης: H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»

Στο νέο Fitness O’ Clock μιλά ακόμη για τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα, αλλά και για τις δυσκολίες που συνοδεύουν καθημερινά έναν αθλητή στην Ελλάδα. Οι προπονήσεις, οι τραυματισμοί, η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων και η ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη είναι μερικά μόνο από τα θέματα που ανοίγει, ενώ αποκαλύπτει και ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που έχει πλέον βάλει μπροστά της.

anastasia marinakou_ (2)

Η σχέση της Αναστασίας με τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως λέει, ήταν ένα παιδί που δοκίμασε διαφορετικά αθλήματα και δραστηριότητες, όμως πάντα υπήρχε μέσα της η αίσθηση ότι το τρέξιμο είναι αυτό στο οποίο μπορεί να ξεχωρίσει.

anastasia marinakou_ (4)

Το καθοριστικό βήμα ήρθε περίπου στην τρίτη γυμνασίου, όταν πήρε η ίδια την απόφαση να μιλήσει στους γονείς της και να τους πει ότι θέλει να γραφτεί στον στίβο. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αντιμετωπίζει την προπόνηση με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς είχε ήδη αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει.

Οι δυσκολίες του πρωταθλητισμού

Η Αναστασία δεν κρύβει ότι η διαδρομή μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολη. Έχει αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς, ακόμη και σε περιόδους που βρισκόταν στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας της. Όπως εξηγεί, ένας τραυματισμός σε μια τέτοια στιγμή μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστείς, όμως το σημαντικό είναι να βρίσκεις τη δύναμη να επιστρέφεις.

anastasia marinakou_ (5)

Παράλληλα, αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην καθημερινότητά τους, ειδικά στην Αθήνα. Η έλλειψη πάρκων και κατάλληλων χώρων για προπόνηση, αλλά και το γενικότερο ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνουν την καθημερινότητα ενός δρομέα ακόμη πιο απαιτητική.

Για την ίδια, όμως, ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο οι επιτυχίες. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία έχει μάθει τι σημαίνει πειθαρχία, υπομονή, επιμονή και θέληση, αλλά κυρίως τι σημαίνει να μην τα παρατάς όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Το πανελλήνιο ρεκόρ και οι δύο ημιμαραθώνιοι

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές που θυμάται είναι το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, ένα ρεκόρ που όπως λέει περίμενε και σκεφτόταν για χρόνια. Μάλιστα, κατάφερε να τρέξει δύο ημιμαραθωνίους μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, κάτι που αποτέλεσε τεράστια σωματική και αγωνιστική πρόκληση.

anastasia marinakou_ (6)

Η συγκεκριμένη επιτυχία είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνη, καθώς το πανελλήνιο ρεκόρ ήρθε μετά από περίπου δέκα χρόνια. Παράλληλα, έχει ήδη θέσει ως επόμενους στόχους τη βελτίωση των επιδόσεών της και την προσπάθεια για νέα πανελλήνια ρεκόρ στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα.

«Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός στη ζωή»

Ένα ακόμη κεφάλαιο που ανοίγει στο Fitness O’ Clock είναι αυτό των σπουδών και της ζωής πέρα από τον στίβο. Η Αναστασία εξηγεί ότι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί και τα διαστήματα αποχής την έκαναν να συνειδητοποιήσει πως θέλει να επενδύσει και σε άλλους τομείς του εαυτού της.

anastasia marinakou_ (7)

Έτσι, αποφάσισε σε ηλικία 24 ετών να ασχοληθεί με τις σπουδές της. Ξεκίνησε με την αθλητική δημοσιογραφία, την οποία τελικά δεν ολοκλήρωσε, και σήμερα σπουδάζει προπονητική σε κολλέγιο. Για εκείνη, αυτή η απόφαση αποτέλεσε ένα ακόμη μάθημα ζωής, καθώς θεωρεί πως ποτέ δεν είναι αργά να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις και να επενδύσεις σε κάτι καινούργιο.

Ο μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες

Και φυσικά, όταν μιλά για το μέλλον, υπάρχει ένας στόχος που ξεχωρίζει. Η Αναστασία θέλει να συνεχίσει να βελτιώνεται, να κυνηγήσει νέα ρεκόρ και να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Ο μεγαλύτερος στόχος της είναι ξεκάθαρος: οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Για αυτόν τον στόχο δουλεύει εδώ και χρόνια και, όπως λέει, θα συνεχίσει να δουλεύει τα επόμενα χρόνια, με την ίδια επιμονή που την έχει οδηγήσει μέχρι εδώ.

anastasia marinakou_ (3)

Στο νέο Fitness O’ Clock, η Αναστασία Μαρινάκου μιλά χωρίς φίλτρα για τον στίβο, τις επιτυχίες αλλά και τις στιγμές που χρειάστηκε να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει. Γιατί πίσω από κάθε ρεκόρ υπάρχει καθημερινή δουλειά, πολλές θυσίες και, πάνω απ’ όλα, η απόφαση να μην τα παρατάς.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fitness O’ Clock Αναστασία Μαρινάκου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

23.09.2026
Επόμενο
«ΔιαMADάκια»: Οι υποσχέσεις που λέμε κάθε Σεπτέμβρη στον εαυτό μας

«ΔιαMADάκια»: Οι υποσχέσεις που λέμε κάθε Σεπτέμβρη στον εαυτό μας

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«ΔιαMADάκια»: Οι υποσχέσεις που λέμε κάθε Σεπτέμβρη στον εαυτό μας
Mad TV News

«ΔιαMADάκια»: Οι υποσχέσεις που λέμε κάθε Σεπτέμβρη στον εαυτό μας

23.09.2026
H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»
Mad TV News

H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»

22.09.2026
«Back to glam» και «Back to news» με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη: 5 νέα που θα σου φτιάξουν τη μέρα
Mad TV News

«Back to glam» και «Back to news» με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη: 5 νέα που θα σου φτιάξουν τη μέρα

22.09.2026
«OK! Themis»: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκαλύπτει τι έγινε όταν του τηλεφώνησε ο Γιώργος Λιάγκας
Mad TV News

«OK! Themis»: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκαλύπτει τι έγινε όταν του τηλεφώνησε ο Γιώργος Λιάγκας

21.09.2026
Τι συνδέει τον Κώστα Γαζέτη με τη Μαρία Καβογιάννη; Η απάντηση στο «Talk to Mad»
Mad TV News

Τι συνδέει τον Κώστα Γαζέτη με τη Μαρία Καβογιάννη; Η απάντηση στο «Talk to Mad»

21.09.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason

21.09.2026
Ο NIVO στο Talk 2 MAD: «Κάθε φορά που έρχομαι στο MAD νιώθω μια σύνδεση»
Mad TV News

Ο NIVO στο Talk 2 MAD: «Κάθε φορά που έρχομαι στο MAD νιώθω μια σύνδεση»

17.09.2026
H Marita Paras στο Talk 2 MAD: «Δεν το περίμενα ότι τα social media θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου»
Mad TV News

H Marita Paras στο Talk 2 MAD: «Δεν το περίμενα ότι τα social media θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου»

16.09.2026
Πώς θα καταλάβεις ότι αρέσεις σε κάθε ζώδιο; Ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια στο «Mad Έχεις Άστρο»
Life

Πώς θα καταλάβεις ότι αρέσεις σε κάθε ζώδιο; Ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια στο «Mad Έχεις Άστρο»

16.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό