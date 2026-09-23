Η Αναστασία Μαρινάκου στο Fitness O’ Clock: «Ο μεγαλύτερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028»

Η Αναστασία Μαρινάκου μιλά στο «Fitness O’ Clock» για την πορεία της στον πρωταθλητισμό τις δυσκολίες και τον στόχο της

Με μια ματιά Η Αναστασία Μαρινάκου ξεκίνησε τον στίβο στο γυμνάσιο, συνειδητοποιώντας νωρίς την επιθυμία της για πρωταθλητισμό.

Αντιμετώπισε τραυματισμούς και δυσκολίες, όπως έλλειψη κατάλληλων χώρων προπόνησης στην Ελλάδα.

Σημαντικές στιγμές της καριέρας της περιλαμβάνουν το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο.

Ο μεγαλύτερος στόχος της Αναστασίας Μαρινάκου είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του Fitness O’ Clock είναι εδώ και αυτή τη φορά η Αναστασία Μαρινάκου φορά τα αθλητικά της και μιλά για τη ζωή ενός πρωταθλητή, την αγάπη της για το τρέξιμο και όλα όσα χρειάστηκε να ξεπεράσει μέχρι να φτάσει σήμερα. Η αθλήτρια μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων κάνει μια προσωπική αναδρομή στην πορεία της στον στίβο και θυμάται πότε κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τρέξιμο. Παράλληλα, μιλά ανοιχτά για τους τραυματισμούς, την πειθαρχία και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Η Αναστασία εξηγεί ότι από μικρή είχε έντονη σχέση με τον αθλητισμό, έχοντας δοκιμάσει μεταξύ άλλων μπαλέτο, χορό και βόλεϊ. Ωστόσο, ήταν στο γυμνάσιο όταν έκανε το μεγάλο βήμα και αποφάσισε μόνη της να ξεκινήσει στίβο. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες κατάλαβε ότι ήθελε να το πάρει σοβαρά και να κυνηγήσει τους στόχους της, βάζοντας από νωρίς τον πρωταθλητισμό στη ζωή της.

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Στο νέο Fitness O’ Clock μιλά ακόμη για τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα, αλλά και για τις δυσκολίες που συνοδεύουν καθημερινά έναν αθλητή στην Ελλάδα. Οι προπονήσεις, οι τραυματισμοί, η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων και η ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη είναι μερικά μόνο από τα θέματα που ανοίγει, ενώ αποκαλύπτει και ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που έχει πλέον βάλει μπροστά της.

Η σχέση της Αναστασίας με τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως λέει, ήταν ένα παιδί που δοκίμασε διαφορετικά αθλήματα και δραστηριότητες, όμως πάντα υπήρχε μέσα της η αίσθηση ότι το τρέξιμο είναι αυτό στο οποίο μπορεί να ξεχωρίσει.

Το καθοριστικό βήμα ήρθε περίπου στην τρίτη γυμνασίου, όταν πήρε η ίδια την απόφαση να μιλήσει στους γονείς της και να τους πει ότι θέλει να γραφτεί στον στίβο. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αντιμετωπίζει την προπόνηση με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς είχε ήδη αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει.

Οι δυσκολίες του πρωταθλητισμού

Η Αναστασία δεν κρύβει ότι η διαδρομή μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολη. Έχει αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς, ακόμη και σε περιόδους που βρισκόταν στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας της. Όπως εξηγεί, ένας τραυματισμός σε μια τέτοια στιγμή μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστείς, όμως το σημαντικό είναι να βρίσκεις τη δύναμη να επιστρέφεις.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην καθημερινότητά τους, ειδικά στην Αθήνα. Η έλλειψη πάρκων και κατάλληλων χώρων για προπόνηση, αλλά και το γενικότερο ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνουν την καθημερινότητα ενός δρομέα ακόμη πιο απαιτητική.

Για την ίδια, όμως, ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο οι επιτυχίες. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία έχει μάθει τι σημαίνει πειθαρχία, υπομονή, επιμονή και θέληση, αλλά κυρίως τι σημαίνει να μην τα παρατάς όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Το πανελλήνιο ρεκόρ και οι δύο ημιμαραθώνιοι

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές που θυμάται είναι το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, ένα ρεκόρ που όπως λέει περίμενε και σκεφτόταν για χρόνια. Μάλιστα, κατάφερε να τρέξει δύο ημιμαραθωνίους μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, κάτι που αποτέλεσε τεράστια σωματική και αγωνιστική πρόκληση.

Η συγκεκριμένη επιτυχία είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνη, καθώς το πανελλήνιο ρεκόρ ήρθε μετά από περίπου δέκα χρόνια. Παράλληλα, έχει ήδη θέσει ως επόμενους στόχους τη βελτίωση των επιδόσεών της και την προσπάθεια για νέα πανελλήνια ρεκόρ στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα.

«Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός στη ζωή»

Ένα ακόμη κεφάλαιο που ανοίγει στο Fitness O’ Clock είναι αυτό των σπουδών και της ζωής πέρα από τον στίβο. Η Αναστασία εξηγεί ότι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί και τα διαστήματα αποχής την έκαναν να συνειδητοποιήσει πως θέλει να επενδύσει και σε άλλους τομείς του εαυτού της.

Έτσι, αποφάσισε σε ηλικία 24 ετών να ασχοληθεί με τις σπουδές της. Ξεκίνησε με την αθλητική δημοσιογραφία, την οποία τελικά δεν ολοκλήρωσε, και σήμερα σπουδάζει προπονητική σε κολλέγιο. Για εκείνη, αυτή η απόφαση αποτέλεσε ένα ακόμη μάθημα ζωής, καθώς θεωρεί πως ποτέ δεν είναι αργά να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις και να επενδύσεις σε κάτι καινούργιο.

Ο μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες

Και φυσικά, όταν μιλά για το μέλλον, υπάρχει ένας στόχος που ξεχωρίζει. Η Αναστασία θέλει να συνεχίσει να βελτιώνεται, να κυνηγήσει νέα ρεκόρ και να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Ο μεγαλύτερος στόχος της είναι ξεκάθαρος: οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Για αυτόν τον στόχο δουλεύει εδώ και χρόνια και, όπως λέει, θα συνεχίσει να δουλεύει τα επόμενα χρόνια, με την ίδια επιμονή που την έχει οδηγήσει μέχρι εδώ.

Στο νέο Fitness O’ Clock, η Αναστασία Μαρινάκου μιλά χωρίς φίλτρα για τον στίβο, τις επιτυχίες αλλά και τις στιγμές που χρειάστηκε να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει. Γιατί πίσω από κάθε ρεκόρ υπάρχει καθημερινή δουλειά, πολλές θυσίες και, πάνω απ’ όλα, η απόφαση να μην τα παρατάς.

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