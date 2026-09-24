Fashion 24.09.2026

Η Heidi Klum με custom-made δημιουργία Celia Kritharioti στο Vogue World 2026

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H Heidi Klum επέλεξε μια τολμηρή δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας για την εμφάνισή της στo Vogue World Milan
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Heidi Klum φόρεσε custom-made δημιουργία Celia Kritharioti στο Vogue World 2026 στο Μιλάνο.
  • Η εμφάνιση της Klum με την «τολμηρή» δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας ήταν ένα από τα highlight της βραδιάς.
  • Η Celia Kritharioti συμμετείχε και στο προηγούμενο Vogue World στο Λος Άντζελες με μοντέλο την Taylor Hill.
  • Η παρουσία της Klum ανέδειξε τη διεθνή αναγνώριση και επιρροή της Ελληνίδας σχεδιάστριας.
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Η Heidi Klum κατάφερε για άλλη μια φορά να κλέψει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Vogue World 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Η παγκοσμίου φήμης supermodel εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή, custom-made δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti, επιβεβαιώνοντας τη στενή δημιουργική σχέση που τη συνδέει με τον οίκο υψηλής ραπτικής.

https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el
https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el

Η επιλογή του μοντέλου για το εν λόγω event, που αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς θεσμούς στον χώρο της παγκόσμιας μόδας, δεν ήταν τυχαία. Η ίδια έχει επιλέξει επανειλημμένα δημιουργίες της Celia Kritharioti για σημαντικές εμφανίσεις της, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στο πλαίσιο των τηλεοπτικών shows, όπως η εκπομπή Germany’s Next Top Model. Η συνεργασία τους, που μετράει χρόνια, έφτασε σε ένα νέο, προσωπικό επίπεδο κατά την προετοιμασία για το Vogue World. Η Heidi Klum και η Celia Kritharioti βρέθηκαν στο Μόναχο για μια πρόβα κατ’ ιδίαν, μια συνάντηση που κατέγραψε αποκλειστικά η γερμανική έκδοση του περιοδικού.

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Η δημιουργία που φόρεσε στο Μιλάνο χαρακτηρίστηκε ως «τολμηρή», με στοιχεία δαντέλας και διαφάνειας, αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή αισθητική του οίκου. Η εμφάνισή της αποτέλεσε ένα από τα highlight της βραδιάς, προκαλώντας ενθουσιώδεις αντιδράσεις και αποθεωτικά σχόλια.

https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el
https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Celia Kritharioti συμμετέχει στο λαμπερό αυτό event. Στο προηγούμενο Vogue World που διεξήχθη στο Λος Άντζελες, η Ελληνίδα σχεδιάστρια είχε παραστεί συνοδευόμενη από το κορυφαίο μοντέλο Taylor Hill, η οποία φορούσε επίσης μια εντυπωσιακή couture δημιουργία του οίκου. Τότε, η Hill είχε βρεθεί ανάμεσα σε προσωπικότητες όπως η Anna Wintour, η Kendal Jenner και η Gwyneth Paltrow, επιβεβαιώνοντας την εμβέλεια του ελληνικού οίκου.

https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el
https://www.instagram.com/heidiklum/?hl=el

Το Vogue World, εμπνευσμένο από την Anna Wintour, έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που συνδυάζει την υψηλή ραπτική με την performance, την τέχνη και τον πολιτισμό. Μετά από πετυχημένες διοργανώσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, η φετινή εκδοχή στο Μιλάνο άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας, γιορτάζοντας την ιταλική δεξιοτεχνία, το design και την πρωτοπορία, με τη συμμετοχή κορυφαίων σχεδιαστών και διεθνών A-listers. Η παρουσία της Heidi Klum με μια δημιουργία του ελληνικού οίκου Celia Kritharioti ανέδειξε περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση και την επιρροή της Ελληνίδας σχεδιάστριας στον χώρο της παγκόσμιας μόδας.

Κεντρική Εικόνα: @heidiklum

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Heidi Klum VOGUE world cup Μιλάνο Σίλια Κριθαριώτη
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