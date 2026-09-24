Social & Tech 24.09.2026

Το νέο trend που έχει γίνει viral: Shopping χωρίς πληρωμή και χωρίς προϊόντα – Τι ακριβώς συμβαίνει

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Το νέο trend που μετατρέπει το online shopping σε καθημερινή ψηφιακή συνήθεια, χωρίς να χρειάζεται να πατήσεις «αγορά»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέα τάση: "Dopamine sites" προσφέρουν εικονικό shopping χωρίς πληρωμή ή προϊόντα.
  • Το FoodNeverComes επιτρέπει εικονικές παραγγελίες φαγητού, προσφέροντας την προσμονή χωρίς κόστος.
  • Η ψυχολογία πίσω από αυτό συνδέεται με την ντοπαμίνη, την επιθυμία και την προσδοκία ανταμοιβής.
  • Υπάρχει διχασμός αν αυτές οι πλατφόρμες μειώνουν ή ενισχύουν την υπερκατανάλωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο ψηφιακό τοπίο των ηλεκτρονικών αγορών, όπου η ταχύτητα και η ευκολία έχουν γίνει κυρίαρχα, μια νέα, παράξενη τάση κερδίζει έδαφος: η εμπειρία του shopping χωρίς την ανάγκη πληρωμής ή την παραλαβή πραγματικού προϊόντος. Γνωστά ως «dopamine sites», αυτά τα διαδικτυακά «καταστήματα» υπόσχονται την έξαψη της ντοπαμίνης, της ορμόνης που συνδέεται με την ανταμοιβή και την επιθυμία, προσφέροντας μια εικονική εκδοχή της αγοραστικής διαδικασίας.

Pexels
Pexels

Το φαινόμενο FoodNeverComes: Εικονικές παραγγελίες, πραγματική προσμονή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης είναι το FoodNeverComes, μια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από δύο νεαρούς προγραμματιστές από την Ινδία, τους Purvansh Parmar και Anshul Sharma, και έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 2,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο FoodNeverComes, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε αμέτρητες κουζίνες και εκατοντάδες πιάτα, να γεμίσουν το ηλεκτρονικό τους καλάθι και να ολοκληρώσουν μια πλήρως ρεαλιστική, εικονική διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης. Το κωμικό, ή ίσως και εντυπωσιακό, είναι ότι κανένα φαγητό δεν φτάνει ποτέ στον παραλήπτη. Ο στόχος είναι σαφής: να προσφέρει την αίσθηση της προσμονής, της επιλογής και της αναμονής μιας ανταμοιβής, χωρίς το αντίστοιχο οικονομικό κόστος.

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Η έμπνευση για τους δημιουργούς προήλθε από προσωπικές τους παρατηρήσεις. Συχνά, διαπίστωσαν ότι γέμιζαν τα ηλεκτρονικά τους καλάθια με προϊόντα που τελικά δεν αγόραζαν. Ο Parmar, μάλιστα, περιέγραψε πώς κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών ξόδευε ανεξέλεγκτα σε φαγητά και γλυκά. Αυτή η εμπειρία τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, για πολλούς, η ευχαρίστηση δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το καταναλωτικό προϊόν, αλλά στην ίδια την διαδικασία της παραγγελίας.

Γυναίκα που κρύβει το πρόσωπό της πίσω από πολύχρωμες χάρτινες τσάντες για ψώνια.
Pexels

Η ντοπαμίνη και η ψυχολογία πίσω από την εικονική κατανάλωση

Ειδικοί στον τομέα της νευροεπιστήμης και της ψυχιατρικής εξηγούν τη σύνδεση αυτών των διαδικτυακών φαινομένων με την ντοπαμίνη. Ο νευροεπιστήμονας Kent Berridge αναφέρει ότι η ντοπαμίνη σχετίζεται περισσότερο με την επιθυμία και την αναζήτηση ενός αντικειμένου, παρά με την πραγματική απόλαυση της κατοχής του. Η ψυχίατρος Anna Lembke συμπληρώνει, τονίζοντας ότι η ντοπαμίνη δεν είναι απλώς η «χημική ουσία της χαράς». Η ίδια η προσμονή, οι συνήθειες και η προσδοκία μιας ανταμοιβής μπορούν να γίνουν από μόνες τους ευχάριστες, ενισχύοντας την επιθυμία για επανάληψη της συμπεριφοράς.

Pexels
Pexels

Δυνατότητες και κίνδυνοι: Εξατομίκευση ή ενίσχυση υπερκατανάλωσης;

Παρόλο που η ιδέα πίσω από τα «dopamine sites» φαίνεται πρωτοποριακή, οι απόψεις διίστανται ως προς την πραγματική της αξία. Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτές οι εικονικές εμπειρίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας υγιής μηχανισμός εκτόνωσης της επιθυμίας για αγορές, βοηθώντας τους χρήστες να περιορίσουν την πραγματική τους κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο φόβος ότι τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας τις συνήθειες της υπερκατανάλωσης που αρχικά στόχευαν να αντικαταστήσουν.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Η επιτυχία του FoodNeverComes οδήγησε τους δημιουργούς του στην ανάπτυξη ενός παρόμοιου εγχειρήματος, του TripNeverLeaves. Αυτή η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάσουν ολόκληρα ταξίδια, επιλέγοντας προορισμούς, πτήσεις, ξενοδοχεία και δραστηριότητες, χωρίς όμως να ταξιδέψουν ποτέ. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν αυτές οι εικονικές εμπειρίες μπορούν πράγματι να συμβάλουν στη μείωση της υπερκατανάλωσης ή αν, αντίθετα, την κάνουν ακόμη πιο έντονη, δημιουργώντας έναν ατέρμονο κύκλο επιθυμίας και εικονικής ικανοποίησης.

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