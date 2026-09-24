Cinema 24.09.2026

Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger

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Το «Paper Tiger» με πρωταγωνιστές τους Adam Driver και Scarlett Johansson, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία "Paper Tiger" με Adam Driver και Scarlett Johansson έκανε πρεμιέρα στις Κάννες με θερμή υποδοχή.
  • Το αστυνομικό θρίλερ διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 1986 και αφορά δύο αδελφούς που μπλέκονται με τη ρωσική μαφία.
  • Η πλοκή εστιάζει στην προσπάθεια των αδελφών να πραγματοποιήσουν το αμερικανικό όνειρο, αντιμετωπίζοντας διαφθορά και βία.
  • Σκηνοθέτης και σεναριογράφος είναι ο James Gray, ενώ πρωταγωνιστεί και ο Miles Teller.
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Η Neon έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Paper Tiger», λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της στους κινηματογράφους τον επόμενο μήνα. Το αστυνομικό θρίλερ, που έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και δεκάλεπτο θερμό χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Καννών, υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με την έντονη πλοκή και τις δυνατές ερμηνείες.

Scarlett Johansson
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Paper Tiger» διαδραματίζεται στο Queens της Νέας Υόρκης, το 1986, και εστιάζει στην πορεία δύο αδελφών που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το αμερικανικό όνειρο. Η εμπλοκή τους σε ένα φαινομενικά άψογο σχέδιο, το οποίο όμως αποδεικνύεται ότι κρύβει έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και βίας, τους φέρνει στο στόχαστρο της ρωσικής μαφίας. Αυτή η κατάσταση θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τις μεταξύ τους σχέσεις στα όρια της προδοσίας.

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Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε τα παγκοσμίου φήμης ονόματα των Adam Driver και Scarlett Johansson, οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά σε αυτό το project. Τους πλαισιώνει ο Miles Teller, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο καταξιωμένος James Gray. Στο πλούσιο καστ συμμετέχουν επίσης οι Gavin Goudey, Roman Engel, Cindy Katz, Yves Garvy, Victor Ptak και Marianne Ferrari.

https://www.instagram.com/outerspaceadam/
https://www.instagram.com/outerspaceadam/

Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου και έλαβε θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Η παραγωγή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των RT Features (μέσω του Rodrigo Teixeira) και AK Productions (μέσω του Anthony Katagas), με συμμετοχή επίσης των Raffaella Leone, Gary Farkas και Andrea Bucko.

Η Scarlett Johansson σε στιγμιότυπο από τη νέα ταινία The Exorcist του Mike Flanagan.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρεμιέρα του «Paper Tiger» στις αμερικανικές αίθουσες είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου. Όπως είχαμε αναφέρει, η Scarlett Johansson έχει μια πλούσια κινηματογραφική πορεία, με την ταινία αυτή να αποτελεί μια ακόμη σημαντική στιγμή. Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές, και η συνεργασία της με τον Adam Driver αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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Adam Driver Scarlett Johansson ΤΑΙΝΙΑ
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