Cinema 24.09.2026

Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy

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Η Lorraine Nicholson σκηνοθετεί το «Playmates», 1 coming-of-age δράμα που εξερευνά τις μνήμες της από τον διάσημο κόσμο του Hugh Hefner
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lorraine Nicholson κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Playmates».
  • Η ταινία βασίζεται στις προσωπικές αναμνήσεις της Nicholson από την έπαυλη του Playboy.
  • Η πλοκή ακολουθεί μια 13χρονη και μια Playmate, εξερευνώντας τη μετάβαση στην εφηβεία.
  • Η Lily-Rose Depp υποδύεται την Anna, μια από τις γυναίκες που διεκδικούν τον τίτλο Playmate.
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Η Lorraine Nicholson, κόρη του θρυλικού ηθοποιού Jack Nicholson, ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τις μοναδικές της αναμνήσεις από την έπαυλη του Playboy, μετατρέποντάς τες σε ταινία μεγάλου μήκους. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, με τίτλο «Playmates», αποτελεί μια βαθιά βουτιά στον κόσμο που γνώριζε από πρώτο χέρι, όχι απλώς διαβάζοντας τα περιοδικά, αλλά ζώντας μέσα σε αυτόν κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Πορτρέτο του ηθοποιού Jack Nicholson, ο οποίος ανακάλυψε την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία, που έχει ήδη αποκτηθεί από την Searchlight Pictures, επικεντρώνεται στην ιστορία μιας 13χρονης κοπέλας, την οποία υποδύεται η ανερχόμενη Indiana Elle. Η νεαρή πρωταγωνίστρια θεωρεί την έπαυλη του Playboy ως δεύτερο σπίτι της και πιστεύει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τον κόσμο γύρω της. Ωστόσο, η ζωή της αλλάζει ριζικά με την εμφάνιση της Anna, μιας από τις επτά γυναίκες που διεκδικούν τον τίτλο της Playmate του μήνα. Τον ρόλο της Anna αναλαμβάνει η Lily-Rose Depp.

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Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο γυναικών, παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας και τις διαφορετικές τους επιθυμίες, αποτελεί τον πυρήνα της αφήγησης. Η Anna ονειρεύεται να εμφανιστεί στο εξώφυλλο ενός περιοδικού, ενώ η νεαρή ηρωίδα εστιάζει στα αισθηματικά της. Μέσα από αυτή την απρόσμενη φιλία, η ταινία εξερευνά την κρίσιμη μετάβαση από την παιδική αθωότητα στην εφηβεία και τη στιγμή που ένας νέος άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τον κόσμο των ενηλίκων με άλλο μάτι.

 

https://www.instagram.com/lnicholson/
https://www.instagram.com/lnicholson/

Οι προσωπικές μνήμες της Lorraine Nicholson ως πηγή έμπνευσης

Η έμπνευση για το «Playmates» πηγάζει απευθείας από τις προσωπικές εμπειρίες της Lorraine Nicholson. Σε ένα συγκινητικό δοκίμιο που δημοσίευσε το 2024 στο Vanity Fair, η Nicholson είχε περιγράψει τη ζωή της στην έπαυλη του Playboy κατά τη δεκαετία του 1990. Οι αναμνήσεις της περιλαμβάνουν ζωντανές εικόνες, όπως κυνήγι πασχαλινών αυγών, βόλτες με παιδικά αυτοκινητάκια στα γήπεδα τένις, εξερευνήσεις στην περίφημη σπηλιά της έπαυλης, ακόμη και ένα περιστατικό όπου τη δάγκωσε ένα παγώνι.

https://www.instagram.com/lnicholson/
https://www.instagram.com/lnicholson/

Για τη Nicholson, αυτά τα γεγονότα ήταν μέρος της καθημερινότητάς της. Από τη γέννησή της το 1990 μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ετών, η έπαυλη αποτέλεσε έναν από τους κύριους χώρους όπου περνούσε τον χρόνο της, συναντώντας φίλους, παιδιά οικογενειών που συνδέονταν με τον Hugh Hefner, αλλά και γυναίκες που είχαν διατελέσει ή επρόκειτο να γίνουν Playmates. Καθώς όμως μεγάλωνε, άρχισε να αντιλαμβάνεται τη διαφορετική φύση του κόσμου των ενηλίκων που επικρατούσε στην έπαυλη.

Ο Jack Nicholson με κόκκινο μπλουζάκι Coca-Cola και πούρο γιορτάζει τα 89α γενέθλιά του, όπως δημοσιεύτηκαν από την κόρη του.
https://www.instagram.com/lnicholson/

Αυτή η αλλαγή οπτικής και η σύγκρουση της παιδικής αθωότητας με την πιο σύνθετη πραγματικότητα των ενηλίκων φαίνεται να αποτελούν τον κεντρικό θεματικό άξονα του «Playmates». Η Lorraine Nicholson χρησιμοποιεί τις δικές της εμπειρίες όχι απλώς για να αφηγηθεί μια ιστορία, αλλά για να εξερευνήσει τη στιγμή της ενηλικίωσης και την αντίληψη του κόσμου μέσα από ένα νέο, πιο κριτικό πρίσμα.

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