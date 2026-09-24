«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell

Η σκοτεινή κατασκοπευτική κωμωδία «Wild Horse Nine», με πρωταγωνιστές τους John Malkovich και Sam Rockwell, αποκτά το επίσημο τρέιλερ της, μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της στη Βενετία

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της σκοτεινής κωμωδίας «Wild Horse Nine» του Martin McDonagh.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Malkovich και Rockwell, διαδραματίζεται πριν το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

Η πλοκή περιλαμβάνει κατασκοπεία, μυστήριο και απρόσμενες συναντήσεις στο Νησί του Πάσχα.

Ο John Malkovich κέρδισε το Volpi Cup καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πολυαναμενόμενο trailer της σκοτεινής κατασκοπευτικής κωμωδίας «Wild Horse Nine», που υπογράφει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Martin McDonagh, δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την επερχόμενη ταινία. Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αποσπώντας ένα παρατεταμένο χειροκρότημα 13 λεπτών, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Στην ταινία, οι John Malkovich και Sam Rockwell ενσαρκώνουν τους πράκτορες της CIA, Κρις και Λι, αντίστοιχα. Η πλοκή εκτυλίσσεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή, με τους δύο πράκτορες να αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας τους, τον οποίο υποδύεται ο Steve Buscemi, είναι αυτός που τους αναθέτει την αποστολή.

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Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και συνωμοσίας, όπου «ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού και καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος», ο χαρακτήρας του Malkovich έρχεται σε επαφή με δύο φοιτήτριες. Τους ρόλους αυτούς ερμηνεύουν οι D. Girolamo και J. Salas. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση φαίνεται να απειλεί να εκτροχιάσει την πορεία όλων των εμπλεκομένων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο.

Το «Wild Horse Nine» σηματοδοτεί την επιστροφή του Martin McDonagh μετά την επιτυχία του «The Banshees of Inisherin», μιας ταινίας που απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2023, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών σκηνοθεσίας, σεναρίου και καλύτερης ταινίας. Η νέα του δημιουργία υπόσχεται να συνδυάσει τη χαρακτηριστική του αίσθηση του μαύρου χιούμορ με την ένταση ενός κατασκοπευτικού θρίλερ.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Tom Waits και η Parker Posey, προσθέτοντας περαιτέρω κύρος στο ήδη εντυπωσιακό καστ.

Η πρεμιέρα του «Wild Horse Nine» στη Βενετία δεν ήταν μόνο μια καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά και μια προσωπική διάκριση για τον John Malkovich. Ο ηθοποιός απέσπασε το Volpi Cup καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του, και ήδη οι συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητά του στα Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου έχουν ξεκινήσει.

Η ταινία «Wild Horse Nine» αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, συνδυάζοντας την υποκριτική δεινότητα των πρωταγωνιστών της με την ευφυΐα της γραφής του Martin McDonagh.

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