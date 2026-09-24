Eurovision 2027: Η Γεωργία ετοιμάζει και επίσημα βαλίτσες για τη Βουλγαρία

Η δημόσια τηλεόραση της Γεωργίας επιβεβαίωσε την παρουσία της στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία

Με μια ματιά Η Γεωργία επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της στη Eurovision 2027.

Ο διαγωνισμός του 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

Ο τρόπος επιλογής του γεωργιανού εκπροσώπου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η Γεωργία έχει 17 συμμετοχές στη Eurovision από το 2007. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Γεωργίας επιβεβαίωσε επίσημα ότι η χώρα θα δώσει κανονικά το «παρών» στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία. Με αυτή την κίνηση, προσθέτει το όνομά της στη λίστα των χωρών που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Παρότι η συμμετοχή είναι γεγονός, οι ιθύνοντες δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα επιλεγεί ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα ταξιδέψουν στη γειτονική χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πλάνο και τη διαδικασία επιλογής αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα από τον σταθμό το προσεχές διάστημα.

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Η γεωργιανή αποστολή πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στη σκηνή της Eurovision το 2007 με τη Sopho Khalvashi και το τραγούδι «Visionary Dream», ενώ έκτοτε μετράει 17 συμμετοχές. Η χώρα έχει δώσει το «παρών» σχεδόν κάθε χρόνο από την πρώτη της εμφάνιση, με μοναδική εξαίρεση το 2009, με κορυφαία στιγμή της μέχρι σήμερα την κατάκτησή της 9ης θέσης, τόσο το 2010 στο Όσλο όσο και το 2011 στο Ντίσελντορφ.

Υπενθυμίζεται ότι την περσινή χρονιά, το 2026, η Γεωργία εκπροσωπήθηκε στη Βιέννη από τους Bzikebi, οι οποίοι ερμήνευσαν επί σκηνής το κομμάτι «On Replay». Οι υπεύθυνοι ελπίζουν πως η επόμενη συμμετοχή στη Βουλγαρία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και μια νέα δυναμική πορεία για τη χώρα στον θεσμό.

Κεντρική Εικόνα: @eurovision

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