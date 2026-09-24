TV & Media 24.09.2026

«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο

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Από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες μάθε πως υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η καμπάνια «Back to glam - Back to Mad» του MAD συνεργάζεται με τον Astrojason για το «Back to stars - Back to wow».
  • Κάθε ζώδιο υποδέχεται το φθινόπωρο με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.
  • Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα βλέπουν το φθινόπωρο ως αφορμή για δράση και αλλαγές.
  • Τα ζώδια της γης και του νερού υποδέχονται τη νέα εποχή με πρακτικότητα, οργάνωση ή συναισθηματική εσωστρέφεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα καμπάνια του MAD, «Back to glam – Back to Mad», επιστρέφει για τη νέα σεζόν και αυτή τη φορά συναντά τον Astojason, ο οποίος δίνει τη δική του αστρολογική εκδοχή με το «Back to stars – Back to wow». Με αφορμή τα ζώδια και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, η νέα καμπάνια συνδυάζει χιούμορ, λάμψη και φυσικά… αρκετή δόση αστρολογίας.

Ο Jason χαμογελά σε εξωτερικό χώρο φορώντας λαδί πουκάμισο
Ο Jason σε εξωτερική φωτογράφιση με λαδί πουκάμισο.

Και αν υπάρχει κάτι που ταιριάζει απόλυτα στα 12 ζώδια, αυτό είναι ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο υποδέχονται κάθε νέα εποχή. Για κάποιους, το φθινόπωρο σημαίνει restart, νέους στόχους και επιστροφή στην καθημερινότητα, ενώ για άλλους είναι η τέλεια αφορμή για αλλαγές, ανανέωση ή… λίγη ακόμη νοσταλγία για το καλοκαίρι.

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Από τα δυναμικά ζώδια της φωτιάς μέχρι τα πιο συναισθηματικά του νερού και από τα πρακτικά ζώδια της γης μέχρι τα ανήσυχα του αέρα, κάθε ομάδα έχει τον δικό της τρόπο να λέει «καλωσήρθες, φθινόπωρο». Πώς αντέδρασε, λοιπόν, κάθε ζώδιο στην αλλαγή της εποχής;

Ζώδια της Φωτιάς: Κριός, Λέων, Τοξότης

Γυναίκα με κόκκινο φόρεμα χρησιμοποιεί το κινητό της ενώ είναι ξαπλωμένη ανάμεσα σε φύλλα, θέτοντας ερωτήσεις στο AI.
Pexels

Ο Κριός, ο Λέων και ο Τοξότης δεν είναι ακριβώς τα ζώδια που θα καθίσουν να μελαγχολήσουν επειδή τελείωσε το καλοκαίρι. Ο Κριός βλέπει το φθινόπωρο σαν μια καινούργια αρχή και είναι ήδη έτοιμος να βάλει στόχους και να κυνηγήσει το επόμενο μεγάλο του σχέδιο. Ο Λέων, από την άλλη, μπορεί να αποχαιρετά το καλοκαίρι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποχαιρετά το glam. Νέα εποχή σημαίνει ανανέωση, εμφανίσεις και φυσικά… να παραμένει στο επίκεντρο.

Ο Τοξότης είναι ο μόνος που μπορεί να υποδέχεται το φθινόπωρο και ταυτόχρονα να σκέφτεται πότε θα έρθει το επόμενο ταξίδι. Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν τον περιορίζει ιδιαίτερα, αφού πάντα υπάρχει μια νέα εμπειρία, μια έξοδος ή ένας αυθόρμητος προορισμός στο μυαλό του. Για τα ζώδια της φωτιάς, λοιπόν, το φθινόπωρο δεν είναι τέλος, αλλά μια ακόμη αφορμή για δράση, αλλαγές και… λίγο παραπάνω wow.

Ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος

Pexels
Pexels

Οι Δίδυμοι, ο Ζυγός και ο Υδροχόος υποδέχονται το φθινόπωρο με διαφορετικό τρόπο, αλλά κανείς τους δεν αγαπά ιδιαίτερα τη μονοτονία. Οι Δίδυμοι δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω τους το summer mood και ψάχνουν κάθε ευκαιρία για εξόδους, συναντήσεις με φίλους και αυθόρμητα σχέδια. Ο Ζυγός βλέπει τη νέα εποχή ως την τέλεια στιγμή για ανανέωση, από την εμφάνιση και την γκαρνταρόμπα μέχρι την καθημερινότητά του.

Ο Υδροχόος, πάλι, θέλει κάτι διαφορετικό. Το φθινόπωρο για εκείνον δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή στα ίδια και τα ίδια, αλλά μια καλή αφορμή για να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να ξεκινήσει ένα νέο χόμπι ή να ακολουθήσει μια ιδέα που του έχει καρφωθεί στο μυαλό. Για τα ζώδια του αέρα, η νέα εποχή πρέπει πάνω απ’ όλα να έχει κίνηση, έμπνευση και αρκετό χώρο για αυθορμητισμό.

Ζώδια της Γης: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Pexels
Pexels

Ο Ταύρος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως υποδέχονται το φθινόπωρο με πιο πρακτική διάθεση. Ο Ταύρος αφήνει πίσω του τις παραλίες χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη και βρίσκει παρηγοριά στις μικρές απολαύσεις της νέας εποχής: ένα ζεστό ρόφημα, καλό φαγητό, cozy βραδιές και στιγμές χαλάρωσης. Η Παρθένος, αντίθετα, βλέπει το φθινόπωρο σαν την ιδανική στιγμή για restart. Οργάνωση, πρόγραμμα, νέοι στόχοι και μια γενικότερη προσπάθεια να μπει κάθε πράγμα στη θέση του.

Ο Αιγόκερως είναι ήδη ένα βήμα μπροστά και σκέφτεται τα επόμενα σχέδιά του. Η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι για εκείνον ευκαιρία να επικεντρωθεί στους στόχους του, να οργανώσει τις προτεραιότητές του και να δουλέψει για όσα θέλει να πετύχει. Έτσι, τα ζώδια της γης υποδέχονται το φθινόπωρο με σταθερότητα, πρόγραμμα και μια διάθεση να χτίσουν κάτι καινούργιο, χωρίς περιττές υπερβολές.

Ζώδια του Νερού: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες

Pexels
Pexels

Ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθύες βιώνουν την αλλαγή της εποχής λίγο πιο συναισθηματικά. Ο Καρκίνος λατρεύει την ιδέα μιας πιο cozy καθημερινότητας, με το σπίτι να γίνεται ξανά το αγαπημένο του καταφύγιο. Ταινίες, σειρές, αγαπημένα πρόσωπα και ήρεμες βραδιές είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να υποδεχτεί το φθινόπωρο. Οι Ιχθύες, από την άλλη, κρατούν μέσα τους λίγη από τη μαγεία του καλοκαιριού και δεν αποκλείεται να επιστρέφουν νοσταλγικά σε φωτογραφίες, μουσικές και αναμνήσεις.

Ο Σκορπιός, πιο μυστηριώδης από όλους, δεν πρόκειται να αποκαλύψει εύκολα τι πραγματικά σκέφτεται για τη νέα εποχή. Μπορεί να έχει ήδη καταστρώσει τα επόμενα σχέδιά του, απλώς δεν υπάρχει λόγος να τα γνωρίζουν όλοι. Τα ζώδια του νερού υποδέχονται, λοιπόν, το φθινόπωρο με συναίσθημα, εσωτερικότητα και διάθεση για νέες εμπειρίες, κρατώντας όμως πάντα κάτι… μόνο για τον εαυτό τους.

 Από το «Back to glam» στο «Back to stars»

Pexels
Pexels

Από τον δυναμισμό της φωτιάς και την ανεξαρτησία του αέρα μέχρι τη σταθερότητα της γης και το συναίσθημα του νερού, κάθε ζώδιο έχει τον δικό του τρόπο να μπαίνει στη νέα εποχή. Και κάπως έτσι, το «Back to glam – Back to Mad» συναντά το «Back to stars – Back to wow» και μας θυμίζει πως, όταν μιλάμε για τα ζώδια, κάθε επιστροφή μπορεί να έχει το δικό της… twist.

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