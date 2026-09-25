Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης

Μάθε όλες τις λεπτομέρειες για τον γάμο της Dove Cameron και του Damiano David στην Ιταλία, μετά από 3 χρόνια σχέσης

Με μια ματιά Η Dove Cameron και ο Damiano David παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Palazzo dei Priori, στην Τοσκάνη.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα VMAs του 2022, είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του πριν οκτώ μήνες.

Η Dove Cameron κυκλοφόρησε πρόσφατα το τραγούδι "When in Rome", αφιερωμένο στον έρωτά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dove Cameron και ο Damiano David είναι πλέον παντρεμένοι. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την περασμένη Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, σε μια συγκινητική τελετή που έλαβε χώρα στην Ιταλία, συμπληρώνοντας έτσι τρία χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Palazzo dei Priori, στην γραφική περιοχή Montalcino της Τοσκάνης. Φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ειδησεογραφία, δείχνουν τους δύο μουσικούς να φορούν ασορτί σύνολα σε αποχρώσεις του λευκού και του κρεμ. Η Cameron, κρατώντας μια ανθοδέσμη με κρίνους, επέλεξε ένα κομψό σακάκι με ζώνη και γραβάτα, ενώ περπατούσαν χέρι-χέρι στους λιθόστρωτους δρόμους, ανταλλάσσοντας τρυφερά φιλιά.

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Η είδηση αυτή έρχεται περίπου οκτώ μήνες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, τον οποίο μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέσω του Instagram. Τότε, ο David είχε γράψει: «Θα είναι μια όμορφη χρονιά».

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε για πρώτη φορά στα VMAs του 2022, όπου και οι δύο ήταν υποψήφιοι στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης», γιόρτασε τον προηγούμενο Οκτώβριο, την επέτειο των δύο ετών της σχέσης τους. Η Cameron είχε μοιραστεί τότε συγκινητικές στιγμές, αναφέροντας: «Δακρύζω τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα της. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που καμία λέξη δεν θα μπορούσε ποτέ να εκφράσει, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Buon anniversario amore mio».

Dove Cameron is married! Disney Channel star wows in a white Valentino suit as she shares a kiss with Måneskin frontman Damiano David after their civil ceremony in Tuscany https://t.co/gXx0bjHn1N — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026

Η τραγουδίστρια, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single «When in Rome», έχει δηλώσει ότι το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής στον έρωτά της με τον David και στην κοινή τους ζωή στην πατρίδα του, την Ιταλία. Στο κομμάτι, τραγουδάει: «Πρέπει να ερωτευτούμε όταν είμαστε στη Ρώμη. Γιατί να μην παντρευτούμε, να φτιάξουμε ένα σπίτι;». Ο Damiano David, από την πλευρά του, είχε κυκλοφορήσει το προσωπικό του άλμπουμ “Funny Little Fears” το 2025.

Λίγο πριν τον γάμο τους, το ζευγάρι είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Vogue Italia, όπου μίλησαν για την ήρεμη ζωή που μοιράζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Λόγω του τρόπου που λειτουργεί το διαδίκτυο, οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τις μεγάλες στιγμές», είχε δηλώσει η Cameron. «Βρέθηκα στη Μάλτα για να παραλάβω ένα βραβείο, και φυσικά αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν. Όμως, στο ενδιάμεσο, υπήρχαν δύο μήνες όπου απλώς πηγαίναμε για ψώνια, μαγειρεύαμε και προσπαθούσαμε να μάθουμε πώς λειτουργεί ο νέος μας αποχυμοτοτής».

Η σχέση τους, που ξεκίνησε μετά τη γνωριμία τους στα MTV Video Music Awards, έχει αποτελέσει αντικείμενο θαυμασμού για πολλούς, καθώς οι δύο καλλιτέχνες φαίνονται να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους πορεία.

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