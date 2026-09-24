Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια

Η Ciara μοιράστηκε μια χιουμοριστική και συγκινητική λεπτομέρεια σχετικά με την ανακοίνωση της πέμπτης εγκυμοσύνης της με τον σύζυγό της Russell Wilson, αποκαλύπτοντας ότι η 9χρονη κόρη τους, Sienna, είχε ήδη αντιληφθεί ότι κάτι ετοιμάζεται στην οικογένεια. Σύμφωνα με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, η Sienna διαθέτει ένα ιδιαίτερο «έκτο αίσθημα» που την βοηθά να αντιλαμβάνεται τις εγκυμοσύνες της μητέρας της, ακόμα και πριν εμφανιστεί εμφανές η κοιλιά.

«Η Sienna μου είπε ότι ήμουν έγκυος πριν καν το πω στα παιδιά», δήλωσε η Ciara σε πρόσφατη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Το έχει κάνει αυτό με όλα της τα αδέρφια. Είχε καταλάβει νωρίς, παρόλο που η κοιλιά μου δεν ήταν καθόλου μεγάλη τότε. Έχει αυτό το έκτο αίσθημα».

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Η μικρή Sienna, μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει τις υποψίες της απευθείας στη μητέρα της, σε μια στιγμή που βρίσκονταν μαζί στην κουζίνα. «Είπε, ‘Υπάρχει ένα μωρό στην κοιλιά σου’», περιέγραψε η Ciara, παραδεχόμενη ότι πανικοβλήθηκε λίγο, προσπαθώντας να πείσει την κόρη της ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η ανησυχία της εστίαζε στο ενδεχόμενο η Sienna να «χαλάσει το πάρτι» και να αποκαλύψει το μυστικό που είχε σχεδιάσει για την υπόλοιπη οικογένεια.

Η «ντετεκτιβική» δράση της Sienna δεν ήταν η μόνη που έφερε την Ciara σε δύσκολη θέση. Κατά τη διάρκεια ενός TikTok βίντεο με τον 12χρονο γιο της, Future Zahir, εκείνος παρατήρησε τα σχόλια των θαυμαστών που έκαναν λόγο για την εγκυμοσύνη της μητέρας του.

Όταν ρώτησε την Ciara γιατί όλοι έλεγαν ότι ήταν έγκυος, εκείνη προσπάθησε να το απορρίψει ως απλή φημολογία. Ωστόσο, με την επίσημη ανακοίνωση να πλησιάζει, οι εικασίες των παιδιών τους γίνονταν όλο και πιο κοντά στην αλήθεια.

Τελικά, η Ciara και ο Russell Wilson αποφάσισαν να κάνουν την μεγάλη αποκάλυψη. Συγκέντρωσαν τα παιδιά τους για μια οικογενειακή φωτογραφία, όπου η Ciara αποκάλυψε την κοιλιά της και ανακοίνωσε ότι περιμένουν το πέμπτο τους παιδί. Η αντίδραση των παιδιών ήταν αναμενόμενη, με τον Future Zahir να αστειεύεται ότι οι φήμες στα σχόλια του TikTok ήταν όντως αληθινές. Παρά το γεγονός ότι είχαν σχεδόν μαντέψει, όλοι στην οικογένεια έδειξαν ενθουσιασμό για τον νέο μέλος που θα έρθει σύντομα.

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