Celeb World 24.09.2026

Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ciara μίλησε για τη μοναδική διαίσθηση της κόρης της, η οποία φέρεται να αντιλαμβάνεται τις εγκυμοσύνες της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ciara μοιράστηκε μια χιουμοριστική και συγκινητική λεπτομέρεια σχετικά με την ανακοίνωση της πέμπτης εγκυμοσύνης της με τον σύζυγό της Russell Wilson, αποκαλύπτοντας ότι η 9χρονη κόρη τους, Sienna, είχε ήδη αντιληφθεί ότι κάτι ετοιμάζεται στην οικογένεια. Σύμφωνα με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, η Sienna διαθέτει ένα ιδιαίτερο «έκτο αίσθημα» που την βοηθά να αντιλαμβάνεται τις εγκυμοσύνες της μητέρας της, ακόμα και πριν εμφανιστεί εμφανές η κοιλιά.

Η τραγουδίστρια Ciara με φουσκωμένη κοιλιά, περιμένοντας το 5ο παιδί της, ποζάρει με μπούκλες στα μαλλιά.
https://www.instagram.com/ciara/

«Η Sienna μου είπε ότι ήμουν έγκυος πριν καν το πω στα παιδιά», δήλωσε η Ciara σε πρόσφατη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Το έχει κάνει αυτό με όλα της τα αδέρφια. Είχε καταλάβει νωρίς, παρόλο που η κοιλιά μου δεν ήταν καθόλου μεγάλη τότε. Έχει αυτό το έκτο αίσθημα».

Διάβασε επίσης: Baby boom για την Ciara – Η τραγουδίστρια περιμένει το 5ο παιδί της με τον Russell Wilson

Η μικρή Sienna, μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει τις υποψίες της απευθείας στη μητέρα της, σε μια στιγμή που βρίσκονταν μαζί στην κουζίνα. «Είπε, ‘Υπάρχει ένα μωρό στην κοιλιά σου’», περιέγραψε η Ciara, παραδεχόμενη ότι πανικοβλήθηκε λίγο, προσπαθώντας να πείσει την κόρη της ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η ανησυχία της εστίαζε στο ενδεχόμενο η Sienna να «χαλάσει το πάρτι» και να αποκαλύψει το μυστικό που είχε σχεδιάσει για την υπόλοιπη οικογένεια.

https://www.instagram.com/ciara/
https://www.instagram.com/ciara/

Η «ντετεκτιβική» δράση της Sienna δεν ήταν η μόνη που έφερε την Ciara σε δύσκολη θέση. Κατά τη διάρκεια ενός TikTok βίντεο με τον 12χρονο γιο της, Future Zahir, εκείνος παρατήρησε τα σχόλια των θαυμαστών που έκαναν λόγο για την εγκυμοσύνη της μητέρας του.

https://www.instagram.com/ciara/
https://www.instagram.com/ciara/

Όταν ρώτησε την Ciara γιατί όλοι έλεγαν ότι ήταν έγκυος, εκείνη προσπάθησε να το απορρίψει ως απλή φημολογία. Ωστόσο, με την επίσημη ανακοίνωση να πλησιάζει, οι εικασίες των παιδιών τους γίνονταν όλο και πιο κοντά στην αλήθεια.

https://www.instagram.com/ciara/
https://www.instagram.com/ciara/

Τελικά, η Ciara και ο Russell Wilson αποφάσισαν να κάνουν την μεγάλη αποκάλυψη. Συγκέντρωσαν τα παιδιά τους για μια οικογενειακή φωτογραφία, όπου η Ciara αποκάλυψε την κοιλιά της και ανακοίνωσε ότι περιμένουν το πέμπτο τους παιδί. Η αντίδραση των παιδιών ήταν αναμενόμενη, με τον Future Zahir να αστειεύεται ότι οι φήμες στα σχόλια του TikTok ήταν όντως αληθινές. Παρά το γεγονός ότι είχαν σχεδόν μαντέψει, όλοι στην οικογένεια έδειξαν ενθουσιασμό για τον νέο μέλος που θα έρθει σύντομα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ciara ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα

«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα

24.09.2026
Επόμενο
«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

24.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana
Celeb News

Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana

24.09.2026
«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα
Celeb News

«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα

24.09.2026
Η Tatiana Blanik νοσταλγεί την Ελλάδα από το Μεξικό
Celeb News

Η Tatiana Blanik νοσταλγεί την Ελλάδα από το Μεξικό

24.09.2026
«My big sissy forever»: Η Lara Raj ποζάρει με την Camila Cabello – Δες τη φωτογραφία
Celeb News

«My big sissy forever»: Η Lara Raj ποζάρει με την Camila Cabello – Δες τη φωτογραφία

24.09.2026
Christina Aguilera: Οι ρομαντικές στιγμές στο Πορτοφίνο με τον Matthew Rutler
Celeb News

Christina Aguilera: Οι ρομαντικές στιγμές στο Πορτοφίνο με τον Matthew Rutler

24.09.2026
Brad Pitt και Ines de Ramon μαζί στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα
Celeb News

Brad Pitt και Ines de Ramon μαζί στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

24.09.2026
Απρόσμενη συνάντηση στο αεροπλάνο: Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος, με την Penélope Cruz
Celeb News

Απρόσμενη συνάντηση στο αεροπλάνο: Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος, με την Penélope Cruz

24.09.2026
Σπουδαία στιγμή για τον Robert De Niro: Παρασημοφορήθηκε από τον Emmanuel Macron
Celeb News

Σπουδαία στιγμή για τον Robert De Niro: Παρασημοφορήθηκε από τον Emmanuel Macron

24.09.2026
«Η τσάντα μου είναι κινητό φαρμακείο»: Η αποκάλυψη του Νίκου Απέργη για την αρρωστοφοβία του
Celeb News

«Η τσάντα μου είναι κινητό φαρμακείο»: Η αποκάλυψη του Νίκου Απέργη για την αρρωστοφοβία του

24.09.2026
Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό