Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana

Ο Charles Spencer αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του μια άγνωστη συζήτηση με την Princess Diana και όσα του είπε για τον Prince Charles

Με μια ματιά Ο Charles Spencer αποκαλύπτει συζήτηση με την πριγκίπισσα Diana στα απομνημονεύματά του.

Η Diana εξέφρασε στον αδελφό της την πρόθεση για διαζύγιο από τον πρίγκιπα Κάρολο.

Η Diana ανέφερε στον Spencer ότι ο σύζυγός της ήταν ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη.

Ο Spencer δεν κατονομάζει το πρόσωπο, καταγράφοντας την προσωπική μαρτυρία της αδελφής του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα συζήτηση που είχε με την αδελφή του, Princess Diana,αποκαλύπτει ο Charles Spencer στα νέα του απομνημονεύματα, φέρνοντας στο φως μια ακόμη προσωπική πτυχή της δύσκολης περιόδου που προηγήθηκε του διαζυγίου της από τον βασιλιά Charles.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», ο Charles Spencer καταγράφει μια προσωπική συζήτηση που είχε με την αδελφή του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο γάμος της με τον τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου βρισκόταν σε βαθιά κρίση.

Διάβασε επίσης: Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Αρραβωνιάστηκε η ανιψιά της στη Σαντορίνη

Σύμφωνα με την αφήγηση του Charles Spencer, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο γνωστό εστιατόριο San Lorenzo στο Λονδίνο. Η Diana, όπως αναφέρει ο αδελφός της, του αποκάλυψε ότι σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαζύγιο από τον Prince Charles. Όταν εκείνος εξέφρασε την ανησυχία του για τις πιθανές αντιδράσεις της κοινής γνώμης σε μια τέτοια απόφαση, η Princess Diana φέρεται να του απάντησε: «Ο άντρας μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη».

Ο Charles Spencer δεν κατονομάζει στο βιβλίο το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να αναφερόταν η αδελφή του, ενώ δεν παρουσιάζει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα την ταυτότητα ή τη φύση της συγκεκριμένης σχέσης.

Η αναφορά, επομένως, καταγράφεται ως μέρος της προσωπικής μαρτυρίας του Charles Spencer για όσα του είχε εκμυστηρευτεί η αδελφή του εκείνη την περίοδο και όχι ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, ο Charles Spencer επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση πραγματοποιήθηκε. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να συμπεριλάβει το περιστατικό στα απομνημονεύματά του επειδή θυμάται ξεκάθαρα όσα του είχε πει η αδελφή του. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε περαιτέρω ερμηνείες ούτε αποκάλυψε την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο ενδεχομένως αναφερόταν η Diana.

Η κρίση στον γάμο της Diana και του Prince Charles

Η αφήγηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις πολλές μαρτυρίες και αναφορές για την ταραχώδη σχέση της Princess Diana με τον Prince Charles.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1981 και απέκτησε δύο γιους, τον Prince William και τον Prince Harry. Ωστόσο, ο γάμος τους αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 1992.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1995, η Diana μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της στη διάσημη συνέντευξή της στην εκπομπή «Panorama» του BBC. Αναφερόμενη στην παρουσία της Camilla Parker Bowles στη ζωή του Prince Charles, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο».

Το διαζύγιο της Diana και του Prince Charles οριστικοποιήθηκε το 1996. Έναν χρόνο αργότερα, η Princess Diana έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

Η νέα αφήγηση του Charles Spencer δεν δίνει απάντηση για την ταυτότητα του ανθρώπου που φέρεται να είχε αναφέρει η Diana. Καταγράφει, ωστόσο, μια προσωπική συνομιλία που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της αδελφής του.

Διάβασε επίσης: