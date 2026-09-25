Η Ελένη Φουρέιρα και ο Hawk ενώνουν ξανά δυνάμεις – Κυκλοφόρησε το «Pulp Fiction»

Μετά την επιτυχία του «Aya», οι Hawk και Ελένη Φουρέιρα επιστρέφουν με νέο κοινό τραγούδι «Pulp Fiction»

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα και ο Hawk κυκλοφορούν το νέο τους τραγούδι «Pulp Fiction» στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά την επιτυχία του τραγουδιού «Aya».

Το «Pulp Fiction» ενώνει τη rap του Hawk με την pop της Ελένης Φουρέιρα.

Την παραγωγή του τραγουδιού επιμελήθηκε ο Baghdad. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την επιτυχία του «Aya», ο Hawk και η Ελένη Φουρέιρα ενώνουν ξανά τις φωνές τους για το νέο τους κοινό τραγούδι, «Pulp fiction». Η κυκλοφορία του single, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη δισκογραφική τους συνεργασία, γεφυρώνοντας τη rap ταυτότητα του Hawk με την pop παρουσία της Ελένης Φουρέιρα.

Η πρώτη μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το «Aya», που συμπεριλήφθηκε στο πέμπτο studio album της Eleni Foureira, όχι μόνο αγαπήθηκε από το κοινό, αλλά απέσπασε και διαμαντένια πιστοποίηση. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε την αφορμή για τη νέα τους κοινή δισκογραφική δουλειά, η οποία έρχεται τέσσερα χρόνια αργότερα.

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Οι Hawk και Ελένη Φουρέιρα έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Pulp fiction» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της Ελένης Φουρέιρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του «Hybrid Tour». Εκεί, ανακοίνωσαν επί σκηνής τη δεύτερη συνεργασία τους, ενώ η επίσημη ανακοίνωση έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Pulp fiction» φέρει την υπογραφή τόσο του Hawk όσο και της Ελένης Φουρέιρα οι οποίοι ανέλαβαν και τα φωνητικά. Την παραγωγή του τραγουδιού επιμελήθηκε ο Baghdad, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Πετράκος. Ο Baghdad, μέλος των Above The Hood, έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής urban σκηνής, όπως οι Light και Mente Fuerte.

Η κυκλοφορία του «Pulp Fiction» πραγματοποιείται από τις εταιρείες Above The Hood, Panik Records και Stay Independent, φέρνοντας ξανά κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Το νέο τους τραγούδι, «Pulp Fiction», αναμένεται να ενισχύσει τη μουσική γέφυρα που έχουν χτίσει οι Hawk και Eleni Foureira μεταξύ της ελληνικής rap και της σύγχρονης pop.

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