Cinema 25.09.2026

Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Day Drinker», 1 νέο θρίλερ του Marc Webb, μαζί με Madelyn Cline και Penélope Cruz
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Johnny Depp επιστρέφει στο Χόλιγουντ με το θρίλερ «Day Drinker».
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Mark Webb και συμπρωταγωνιστούν οι Madelyn Cline και Penélope Cruz.
  • Η πλοκή αφορά μια barwoman, έναν μυστηριώδη επισκέπτη και εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια περίοδο αποχής από τα φώτα του Hollywood, ο Johnny Depp σηματοδοτεί την δυναμική του επιστροφή στη μεγάλη οθόνη με τη συμμετοχή του στην ταινία «Day Drinker». Πρόκειται για ένα θρίλερ σε σκηνοθεσία του Mark Webb, στο οποίο ο Depp συμπρωταγωνιστεί μαζί με τις ταλαντούχες Madelyn Cline και Penélope Cruz.

imdb.
imdb

Το «Day Drinker» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με την πλοκή του. Η ταινία επικεντρώνεται στην Lorna (Madelyn Cline), μια barwoman που βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό γιοτ και έρχεται αντιμέτωπη με έναν μυστηριώδη επισκέπτη, τον Kelly, τον οποίο υποδύεται ο Depp. Η επίσημη περιγραφή της ταινίας αποκαλύπτει ότι οι τρεις πρωταγωνιστές θα βρεθούν μπλεγμένοι σε έναν ιστό εγκληματικών δραστηριοτήτων και συνδέσεων που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

Διάβασε επίσης: «Primetime»: Το τρέιλερ του Robert Pattinson έγινε viral σε χρόνο-ρεκόρ

Από το επίσημο τρέιλερ της ταινίας, γίνεται εμφανές πως η ατμόσφαιρα θα είναι γεμάτη αγωνία. Ακούγονται ήχοι από σειρήνες, ενώ ο Johnny Depp, με το χαρακτηριστικό γκριζωπό του στυλ, θέτει ερωτήματα που προϊδεάζουν για σκοτεινές αποκαλύψεις: «Ποια είναι η ιστορία μου; Ίσως είναι μια ιστορία εκδίκησης. Ή μήπως κάτι χειρότερο. Κι αν όλα αυτά είναι μια ιστορία με φαντάσματα; Ή μήπως είμαι απλώς ένας ακόμα που πίνει από το πρωί;». Η ερμηνεία του με ιρλανδική προφορά προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο μυστήριο.

imdb
imdb

Η συμμετοχή του Johnny Depp στο «Day Drinker» σηματοδοτεί την πρώτη του σημαντική κινηματογραφική εμφάνιση μετά την έντονη δικαστική διαμάχη που είχε με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου 2027, ενώ νωρίτερα, στις 13 Νοεμβρίου, θα έχει προηγηθεί η εμφάνισή του στο «Ebenezer».

Την ίδια στιγμή, η Penélope Cruz επιστρέφει στο Χόλιγουντ μετά από μια σειρά από ανεξάρτητες ταινίες που έλαβαν θετικές κριτικές, όπως τα «La Bola Negra», «The Invite» και «Bunker». Για την Madelyn Cline, το «Day Drinker» αποτελεί το πρώτο της έργο μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Outer Banks», που την ανέδειξε σε διεθνές αστέρι.

«Day Drinker» trailer
«Day Drinker» trailer

Η επιστροφή του Johnny Depp στο Χόλιγουντ με το «Day Drinker» είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ηθοποιό μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Day Drinker Johnny Depp θρίλερ ΤΡΕΙΛΕΡ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Φουρέιρα και ο Hawk ενώνουν ξανά δυνάμεις – Κυκλοφόρησε το «Pulp Fiction»

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Hawk ενώνουν ξανά δυνάμεις – Κυκλοφόρησε το «Pulp Fiction»

25.09.2026
Επόμενο
Το συγκινητικό αφιέρωμα της Μαριάνας Κατσιμίχα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

Το συγκινητικό αφιέρωμα της Μαριάνας Κατσιμίχα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»
Cinema

Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»

25.09.2026
Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy
Cinema

Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy

24.09.2026
«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις
Cinema

«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις

24.09.2026
Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»
Cinema

Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»

24.09.2026
Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy
Cinema

Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy

24.09.2026
«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell
Cinema

«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell

24.09.2026
32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Όλες οι ταινίες, τα αφιερώματα και οι μεγάλες στιγμές της φετινής κινηματογραφικής γιορτής
Cinema

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Όλες οι ταινίες, τα αφιερώματα και οι μεγάλες στιγμές της φετινής κινηματογραφικής γιορτής

24.09.2026
Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger
Cinema

Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger

24.09.2026
13 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήριο
Cinema

13 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήριο

24.09.2026
Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό