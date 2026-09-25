Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer

Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Day Drinker», 1 νέο θρίλερ του Marc Webb, μαζί με Madelyn Cline και Penélope Cruz

Με μια ματιά Ο Johnny Depp επιστρέφει στο Χόλιγουντ με το θρίλερ «Day Drinker».

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Mark Webb και συμπρωταγωνιστούν οι Madelyn Cline και Penélope Cruz.

Η πλοκή αφορά μια barwoman, έναν μυστηριώδη επισκέπτη και εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια περίοδο αποχής από τα φώτα του Hollywood, ο Johnny Depp σηματοδοτεί την δυναμική του επιστροφή στη μεγάλη οθόνη με τη συμμετοχή του στην ταινία «Day Drinker». Πρόκειται για ένα θρίλερ σε σκηνοθεσία του Mark Webb, στο οποίο ο Depp συμπρωταγωνιστεί μαζί με τις ταλαντούχες Madelyn Cline και Penélope Cruz.

Το «Day Drinker» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με την πλοκή του. Η ταινία επικεντρώνεται στην Lorna (Madelyn Cline), μια barwoman που βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό γιοτ και έρχεται αντιμέτωπη με έναν μυστηριώδη επισκέπτη, τον Kelly, τον οποίο υποδύεται ο Depp. Η επίσημη περιγραφή της ταινίας αποκαλύπτει ότι οι τρεις πρωταγωνιστές θα βρεθούν μπλεγμένοι σε έναν ιστό εγκληματικών δραστηριοτήτων και συνδέσεων που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

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Από το επίσημο τρέιλερ της ταινίας, γίνεται εμφανές πως η ατμόσφαιρα θα είναι γεμάτη αγωνία. Ακούγονται ήχοι από σειρήνες, ενώ ο Johnny Depp, με το χαρακτηριστικό γκριζωπό του στυλ, θέτει ερωτήματα που προϊδεάζουν για σκοτεινές αποκαλύψεις: «Ποια είναι η ιστορία μου; Ίσως είναι μια ιστορία εκδίκησης. Ή μήπως κάτι χειρότερο. Κι αν όλα αυτά είναι μια ιστορία με φαντάσματα; Ή μήπως είμαι απλώς ένας ακόμα που πίνει από το πρωί;». Η ερμηνεία του με ιρλανδική προφορά προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο μυστήριο.

Η συμμετοχή του Johnny Depp στο «Day Drinker» σηματοδοτεί την πρώτη του σημαντική κινηματογραφική εμφάνιση μετά την έντονη δικαστική διαμάχη που είχε με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου 2027, ενώ νωρίτερα, στις 13 Νοεμβρίου, θα έχει προηγηθεί η εμφάνισή του στο «Ebenezer».

Την ίδια στιγμή, η Penélope Cruz επιστρέφει στο Χόλιγουντ μετά από μια σειρά από ανεξάρτητες ταινίες που έλαβαν θετικές κριτικές, όπως τα «La Bola Negra», «The Invite» και «Bunker». Για την Madelyn Cline, το «Day Drinker» αποτελεί το πρώτο της έργο μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Outer Banks», που την ανέδειξε σε διεθνές αστέρι.

Η επιστροφή του Johnny Depp στο Χόλιγουντ με το «Day Drinker» είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ηθοποιό μετά από μια δύσκολη περίοδο.

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