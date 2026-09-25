Μουσικά Νέα 25.09.2026

Dolly Parton: Η τελευταία ηχογράφηση με τους U2 λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Bono μιλά για την τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton με τους U2 και αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεται πλέον να ακούσει το τραγούδι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dolly Parton ηχογράφησε το τελευταίο της τραγούδι, το «Torn» με τους U2, δύο μήνες πριν τον θάνατό της.
  • Η Parton πρότεινε το τραγούδι στον Bono, ο οποίος μαζί με τον Johnny McDaid επεξεργάστηκαν τους στίχους.
  • Η τραγουδίστρια ενέκρινε την τελική μίξη του «Torn» και ήταν περήφανη για την ερμηνεία της.
  • Το «Torn» θα κλείνει το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz», που κυκλοφορεί 13 Νοεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αείμνηστη Dolly Parton ηχογράφησε το τελευταίο της τραγούδι, μια συνεργασία με τους U2, δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Το τραγούδι, με τίτλο «Torn», αποτελεί ένα country-tinged ντουέτο με τον Bono και θα κοσμεί το κλείσιμο του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος, «Carnaval De Luz».

Ο Bono των U2 με γυαλιά ηλίου, χαμογελάει και κάνει νόημα με το χέρι του, μπροστά από κάμερα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bono, μιλώντας στο Rolling Stone, εξέφρασε τη δυσκολία του να ακούει πλέον την ηχογράφηση, περιγράφοντας την ως σχεδόν ανυπόφορη. «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι», δήλωσε ο Bono, με τη φωνή του να σπάει. «Και αυτό ακούγεται. Και δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα».

Διάβασε επίσης: Tο rock reunion της χρονιάς – Mick Jagger και Paul McCartney ξανά μαζί στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones

Η ηχογράφηση των φωνητικών της Parton για το «Torn» έγινε τον Ιούνιο. Ωστόσο, η συμβολή της δεν περιορίστηκε στην απλή ερμηνεία. Αρχικά, ο Bono είχε προσεγγίσει την Parton για μια διαφορετική συνεργασία, αλλά εκείνη παρουσίασε στον Bono ένα δικό της τραγούδι, με τίτλο «Torn». Στη συνέχεια, ο Bono και ο Johnny McDaid από τους Snow Patrol προχώρησαν στην επεξεργασία των στίχων, εστιάζοντας στην οπτική μιας μητέρας που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται, διαμορφώνοντας έτσι τη μορφή του ντουέτου με τους U2.

Η Dolly Parton ποζάρει με χρυσό φόρεμα με παγιέτες στο "Dolly Parton's Pet Gala", μια εκδήλωση που προκαλεί ερωτήματα.
https://www.instagram.com/DollyParton/

Ευτυχώς, η Dolly Parton πρόλαβε να ακούσει το τελικό αποτέλεσμα πριν τον θάνατό της. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η τραγουδίστρια ενέκρινε την τελική μίξη. Ο παραγωγός Garet Jacknife Lee ανέφερε ότι η Parton ήταν περήφανη για την ερμηνεία της και ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Αυτό καθιστά το «Torn» όχι απλώς μια μεταθανάτια συνεργασία, αλλά ένα τραγούδι που η Parton η ίδια ενέκρινε, σηματοδοτώντας το τελευταίο της φωνητικό αποτύπωμα μετά από μια καριέρα επτά δεκαετιών.

Το «Carnaval De Luz» και η Συνεισφορά της Parton

Οι U2 ανακοίνωσαν την Πέμπτη (24 Σεπτεμβρίου) ότι το «Torn» θα είναι το κομμάτι που θα κλείνει το «Carnaval De Luz», το πρώτο τους άλμπουμ με νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια. Το άλμπουμ, που αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου μέσω της Island Records, περιλαμβάνει 12 τραγούδια.

Δύο άνδρες τραγουδούν και παίζουν μουσική στη σκηνή, με τα U2 να ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Carnaval De Luz» συμπίπτει με την 50η επέτειο του συγκροτήματος και ακολουθεί την κυκλοφορία δύο απροσδόκητων EPs, των «Days of Ash» και «Easter Lily», νωρίτερα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τους U2, τα τρία αυτά έργα ηχογραφήθηκαν κατά την ίδια δημιουργική περίοδο και συνδέονται θεματικά.

Ένας άνδρας στέκεται στη σκηνή δίπλα σε δύο καρέκλες, με φώτα και κοινό να διακρίνονται στο σκοτάδι, για το νέο άλμπουμ των U2.
https://www.instagram.com/u2/

Ωστόσο, το «Torn» αποκτά μια ξεχωριστή θέση λόγω της σημασίας του. Ο Bono μοιράστηκε ότι λειτουργεί ως υπενθύμιση της οικειότητας που μπορεί να αναπτυχθεί στη μουσική δημιουργία, ειδικά όταν ο συνεργάτης δεν είναι πλέον παρών. «Είναι πολύ συγκινητικό να έχω ζήσει αυτές τις οικειότητες με μια τέτοια προσωπικότητα», δήλωσε ο Bono στο Rolling Stone. «Το γεγονός ότι δεν είναι πια εδώ, με κανέναν τρόπο που να μπορούμε να τους ανακαλέσουμε, παρά μόνο μέσα από τα τραγούδια της, είναι πολύ νηφάλιο».

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή εμφάνιση στα Emmys, τιμάται για την προσφορά της στην μουσική και την ψυχαγωγία.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Dolly Parton απεβίωσε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η τελευταία της ηχογράφηση, το «Torn» με τους U2, αποτελεί ένα ισχυρό καλλιτεχνικό μνημείο, γεμάτο συναισθήματα και την αδιαμφισβήτητη σφραγίδα μιας θρυλικής ερμηνεύτριας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

dolly parton U2
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

25.09.2026
Επόμενο
Roberto Cavalli SS27: Animal prints, ασύμμετρες γραμμές και η τέχνη της απελευθέρωσης

Roberto Cavalli SS27: Animal prints, ασύμμετρες γραμμές και η τέχνη της απελευθέρωσης

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Macklemore επιστρέφει στη σκηνή με το «Free Palestine Tour» – Πότε ξεκινά
Μουσικά Νέα

Ο Macklemore επιστρέφει στη σκηνή με το «Free Palestine Tour» – Πότε ξεκινά

25.09.2026
«Ποτέ Δεν Ένιωσες»: Το νέο εκρηκτικό music video του Σπύρου Καίσαρη που κάνει πάταγο
Μουσικά Νέα

«Ποτέ Δεν Ένιωσες»: Το νέο εκρηκτικό music video του Σπύρου Καίσαρη που κάνει πάταγο

25.09.2026
Η βραδιά στο Grammy Museum απέδειξε γιατί η επιστροφή της Hilary Duff ήταν αναγκαία
Μουσικά Νέα

Η βραδιά στο Grammy Museum απέδειξε γιατί η επιστροφή της Hilary Duff ήταν αναγκαία

25.09.2026
Στέλλα Καλλή: «Δεν Παλεύεται» – Η μεγάλη επιστροφή με ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα
Μουσικά Νέα

Στέλλα Καλλή: «Δεν Παλεύεται» – Η μεγάλη επιστροφή με ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα

25.09.2026
Ο Lenny Kravitz στη συναυλία του Harry Styles – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Ο Lenny Kravitz στη συναυλία του Harry Styles – Δες το βίντεο

25.09.2026
Madonna x Charli XCX: Η συνεργασία που κανείς δεν περίμενε – Το «Danceteria Afterhours» μόλις κυκλοφόρησε
Μουσικά Νέα

Madonna x Charli XCX: Η συνεργασία που κανείς δεν περίμενε – Το «Danceteria Afterhours» μόλις κυκλοφόρησε

25.09.2026
«Μαζί κι αντίθετα»: Ο Akylas τραγουδά το νέο theme της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»
Μουσικά Νέα

«Μαζί κι αντίθετα»: Ο Akylas τραγουδά το νέο theme της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

25.09.2026
Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις πρόβες και το sold out με 95.000 θεατές
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις πρόβες και το sold out με 95.000 θεατές

25.09.2026
Το συγκινητικό αφιέρωμα της Μαριάνας Κατσιμίχα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Το συγκινητικό αφιέρωμα της Μαριάνας Κατσιμίχα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

25.09.2026
Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό