Dolly Parton: Η τελευταία ηχογράφηση με τους U2 λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ο Bono μιλά για την τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton με τους U2 και αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεται πλέον να ακούσει το τραγούδι

Με μια ματιά Η Dolly Parton ηχογράφησε το τελευταίο της τραγούδι, το «Torn» με τους U2, δύο μήνες πριν τον θάνατό της.

Η Parton πρότεινε το τραγούδι στον Bono, ο οποίος μαζί με τον Johnny McDaid επεξεργάστηκαν τους στίχους.

Η τραγουδίστρια ενέκρινε την τελική μίξη του «Torn» και ήταν περήφανη για την ερμηνεία της.

Το «Torn» θα κλείνει το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz», που κυκλοφορεί 13 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αείμνηστη Dolly Parton ηχογράφησε το τελευταίο της τραγούδι, μια συνεργασία με τους U2, δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Το τραγούδι, με τίτλο «Torn», αποτελεί ένα country-tinged ντουέτο με τον Bono και θα κοσμεί το κλείσιμο του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος, «Carnaval De Luz».

Ο Bono, μιλώντας στο Rolling Stone, εξέφρασε τη δυσκολία του να ακούει πλέον την ηχογράφηση, περιγράφοντας την ως σχεδόν ανυπόφορη. «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι», δήλωσε ο Bono, με τη φωνή του να σπάει. «Και αυτό ακούγεται. Και δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα».

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Η ηχογράφηση των φωνητικών της Parton για το «Torn» έγινε τον Ιούνιο. Ωστόσο, η συμβολή της δεν περιορίστηκε στην απλή ερμηνεία. Αρχικά, ο Bono είχε προσεγγίσει την Parton για μια διαφορετική συνεργασία, αλλά εκείνη παρουσίασε στον Bono ένα δικό της τραγούδι, με τίτλο «Torn». Στη συνέχεια, ο Bono και ο Johnny McDaid από τους Snow Patrol προχώρησαν στην επεξεργασία των στίχων, εστιάζοντας στην οπτική μιας μητέρας που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται, διαμορφώνοντας έτσι τη μορφή του ντουέτου με τους U2.

Ευτυχώς, η Dolly Parton πρόλαβε να ακούσει το τελικό αποτέλεσμα πριν τον θάνατό της. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η τραγουδίστρια ενέκρινε την τελική μίξη. Ο παραγωγός Garet Jacknife Lee ανέφερε ότι η Parton ήταν περήφανη για την ερμηνεία της και ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Αυτό καθιστά το «Torn» όχι απλώς μια μεταθανάτια συνεργασία, αλλά ένα τραγούδι που η Parton η ίδια ενέκρινε, σηματοδοτώντας το τελευταίο της φωνητικό αποτύπωμα μετά από μια καριέρα επτά δεκαετιών.

Το «Carnaval De Luz» και η Συνεισφορά της Parton

Οι U2 ανακοίνωσαν την Πέμπτη (24 Σεπτεμβρίου) ότι το «Torn» θα είναι το κομμάτι που θα κλείνει το «Carnaval De Luz», το πρώτο τους άλμπουμ με νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια. Το άλμπουμ, που αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου μέσω της Island Records, περιλαμβάνει 12 τραγούδια.

Το «Carnaval De Luz» συμπίπτει με την 50η επέτειο του συγκροτήματος και ακολουθεί την κυκλοφορία δύο απροσδόκητων EPs, των «Days of Ash» και «Easter Lily», νωρίτερα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τους U2, τα τρία αυτά έργα ηχογραφήθηκαν κατά την ίδια δημιουργική περίοδο και συνδέονται θεματικά.

Ωστόσο, το «Torn» αποκτά μια ξεχωριστή θέση λόγω της σημασίας του. Ο Bono μοιράστηκε ότι λειτουργεί ως υπενθύμιση της οικειότητας που μπορεί να αναπτυχθεί στη μουσική δημιουργία, ειδικά όταν ο συνεργάτης δεν είναι πλέον παρών. «Είναι πολύ συγκινητικό να έχω ζήσει αυτές τις οικειότητες με μια τέτοια προσωπικότητα», δήλωσε ο Bono στο Rolling Stone. «Το γεγονός ότι δεν είναι πια εδώ, με κανέναν τρόπο που να μπορούμε να τους ανακαλέσουμε, παρά μόνο μέσα από τα τραγούδια της, είναι πολύ νηφάλιο».

Η Dolly Parton απεβίωσε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η τελευταία της ηχογράφηση, το «Torn» με τους U2, αποτελεί ένα ισχυρό καλλιτεχνικό μνημείο, γεμάτο συναισθήματα και την αδιαμφισβήτητη σφραγίδα μιας θρυλικής ερμηνεύτριας.

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