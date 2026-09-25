Roberto Cavalli SS27: Animal prints, ασύμμετρες γραμμές και η τέχνη της απελευθέρωσης

Με μια ματιά Η συλλογή Roberto Cavalli SS27 εμπνέεται από το Λος Άντζελες, συνδυάζοντας prints και υφές.

Χρησιμοποιούνται animal prints (leopard, zebra, tiger) μαζί με φλοράλ, python και tulle.

Η συλλογή συνδυάζει Y2K και '90s αναφορές με ασύμμετρα κοψίματα.

Ο οίκος προτείνει μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση που συνδέει το χάος με την ελευθερία και την έκφραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ο οίκος Roberto Cavalli παρουσίασε μια εντυπωσιακή συλλογή που βασίζεται στην τέχνη του mix and match, αποτίοντας φόρο τιμής τη χαοτική γοητεία του Λος Άντζελες. Πρόκειται για μια μητρόπολη όπου ο χρόνος, ο χώρος και διαφορετικοί άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά χωρίς να συγκρούονται. Η συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2027 υπηρετεί ακριβώς αυτό το όραμα, επιλέξιμο μέσα από τα στοιχεία που ο οίκος γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον: τα prints. Ως γιος ενός συντηρητή έργων τέχνης, ο ίδιος ο Roberto Cavalli έχτισε μια κληρονομιά που σήμερα ο creative director, Fausto Puglisi, συνεχίζει να ερμηνεύει, πηγαίνοντάς την ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο τίτλος της συλλογής, «House of prints – The muses in Los Angeles», προαναγγέλλει αυτή ακριβώς τη δημιουργική έμπνευση.

Ετσι, τα leopard, zebra και tiger prints συνδυάζονται απρόσκοπτα με φλοράλ σχέδια, python υφές και printed tulle. Το τελικό αποτέλεσμα συνθέτεται και ανασυντίθεται μέσα από patchwork, λωρίδες υφασμάτων και αέρινα θραύσματα που κρέμονται από φούστες, denim και τελειώματα μανικιών. Δημιουργείται έτσι μια πασαρέλα που, παρά τον φαινομενικό χαμό της, διαθέτει απόλυτη λειτουργικότητα, με καθένα από τα σαράντα πέντε looks να βρίσκει τη δική του θέση. Παράλληλα, οι όγκοι παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς τα ελαστικά, sporty κομμάτια συναντούν τα λεπτεπίλεπτα chiffon υφάσματα, συνδέοντας δύο διαφορετικούς κόσμους, την Ευρώπη και την Αμερική, που μοιράζονται πλέον μια κοινή, παγκόσμια γλώσσα μόδας.

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Η ίδια διασύνδεση αποτυπώνεται και σε επίπεδο χρόνου, καθώς οι Y2K αναφορές, όπως τα G-string σχέδια που ξεπροβάλλουν από χαμηλοκάβαλα παντελόνια, συνυπάρχουν αρμονικά με ’90s στοιχεία στα υποδήματα, φέρνοντας πίσω εμβληματικά κομμάτια, όπως τα jeweled clogs.

Αντί για μια μελαγχολική νοσταλγία για το παρελθόν, ο οίκος προτείνει μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση που δεν παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά στα σοβαρά, επαναφέροντας τα ασύμμετρα κοψίματα στη σύγχρονη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Η συλλογή αυτή αγκαλιάζει το χάος συνδέοντάς το με την ελευθερία και την εξωστρέφεια, θυμίζοντας την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου φεστιβάλ που ξεπερνά κάθε γεωγραφικό σύνορο.

Πέρα από τα εντυπωσιακά ρούχα και τις υφές, η συνολική αισθητική του οίκου αποδεικνύει πως η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πολιτιστικής και συναισθηματικής έκφρασης. Ο Fausto Puglisi δεν αντιγράφει απλώς τα archives, αλλά τα μετουσιώνει σε μια σύγχρονη κραυγή ελευθερίας, προσκαλώντας κάθε γυναίκα να αγκαλιάσει την πολυπλοκότητα και τη δυναμική της προσωπικότητάς της.

Σε έναν κόσμο που συχνά ζητάει τάξη και προβλεψιμότητα, η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η αληθινή ομορφιά κρύβεται συχνά στη δημιουργική ανατροπή και στην απελευθέρωση από τα στερεότυπα.

Κεντρική Εικόνα: @roberto_cavalli

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