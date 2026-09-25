Η Barbie και το Hanukkah σε μια νέα συλλεκτική κούκλα – Το πουλόβερ που φωτίζει

Η Barbie αποκτά την πρώτη της επίσημη κούκλα για το Hanukkah, με εντυπωσιακό πουλόβερ με φωτεινή μενορά από τη νέα συλλογή της Mattel

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε νέα κούκλα Barbie με θέμα το Hanukkah, που φέρει πουλόβερ με αναμειγνυόμενη μενορά.

Η κούκλα, μέρος της συλλογής «Ugly Sweater», κοστίζει κάτω από 30 δολάρια και πωλείται στο Walmart.

Η απεικόνιση της μενορά στο πουλόβερ είναι ακριβής, με τα εννέα κεριά σωστά.

Η Barbie δημιουργήθηκε από την Εβραία εφευρέτρια Ruth Handler, συνιδρύτρια της Mattel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εορταστική περίοδος αποκτά μια νέα, λαμπερή διάσταση με την κυκλοφορία της νέας κούκλας Barbie με θέμα το Hanukkah από την Mattel. Η 11 ιντσών Barbie, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, φέρει ένα εντυπωσιακό πουλόβερ με σχέδιο μενορά, το οποίο μάλιστα ανάβει, εντασσόμενη στη νέα συλλογή «Ugly Sweater» της εταιρείας. Η κούκλα διαθέτει επίσης κυματιστά καστανά μαλλιά και διακριτικά φακίδες στο πρόσωπό της.

Η νέα αυτή δημιουργία, με κόστος κάτω των 30 δολαρίων και διαθέσιμη στο Walmart, έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον, σημειώνοντας εκατοντάδες πωλήσεις εντός 24 ωρών. Η απήχηση αναμένεται να αυξηθεί καθώς πλησιάζει το Hanukkah, το οποίο φέτος ξεκινά στις 4 Δεκεμβρίου και διαρκεί έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Διάβασε επίσης: Η Barbie επιστρέφει… με ταινία κινουμένων σχεδίων μετά την τεράστια επιτυχία της Margot Robbie

Η αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Χρήστες στο Reddit εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την «ποιότητα του πουλόβερ» της κούκλας, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι «ανυπομονούν να αγοράσουν μία για όλη την οικογένεια». Ένας σχολιαστής τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που η Mattel αναγνώρισε επιτέλους το Chanukah». Στην ίδια συλλογή «Ugly Sweater» περιλαμβάνονται άλλες δύο κούκλες, ντυμένες με πουλόβερ με χριστουγεννιάτικο θέμα.

Αυτό που καθιστά ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αυτή την έκδοση της Barbie είναι η ακρίβεια στην απεικόνιση της μενορά στο πουλόβερ της. Παρατηρητικοί χρήστες του TikTok επισήμαναν ότι συχνά, όταν η μενορά εμφανίζεται στην ποπ κουλτούρα ή σε προϊόντα, παρουσιάζεται λανθασμένα, με λάθος αριθμό κλαδιών. Η έκδοση της Barbie, ωστόσο, απεικονίζει σωστά και τα εννέα κεριά.

Επιπλέον, η κυκλοφορία αυτή φέρει μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία: η Barbie δημιουργήθηκε από την Ruth Handler, Εβραία εφευρέτρια, η οποία συνίδρυσε την Mattel με τον σύζυγό της το 1945. Υπό την καθοδήγησή της, η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, και οκτώ δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, η Barbie εξακολουθεί να πουλά «3 εκατομμύρια κούκλες κάθε δευτερόλεπτο», σύμφωνα με αναφορές.

Διάβασε επίσης: