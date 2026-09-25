«Ποτέ Δεν Ένιωσες»: Το νέο εκρηκτικό music video του Σπύρου Καίσαρη που κάνει πάταγο

Μεταφέροντας στην οθόνη την απόλυτη ατμόσφαιρα του σύγχρονου φλερτ, το νέο οπτικό αποτέλεσμα αποδεικνύει πως ο νεαρός καλλιτέχνης διαθέτει τη συνταγή της επιτυχίας

Με μια ματιά Νέο τραγούδι και music video του Σπύρου Καίσαρη με τίτλο «Ποτέ Δεν Ένιωσες».

Το τραγούδι, γραμμένο από τον ίδιο, μιλά για μια σχέση με άνισα συναισθήματα.

Το music video σκηνοθέτησε ο Λεωνίδας Μιχελόπουλος με αισθησιακή διάθεση.

Το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» είναι η συνέχεια του προηγούμενου τραγουδιού «Καρμικό». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ – “ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΕΣ”

Μουσική & Στίχοι: Σπύρος Καίσαρης

Ο Σπύρος Καίσαρης μαγνητίζει στο music video για το νέο τραγούδι «Ποτέ Δεν Ένιωσες»

Ο ανερχόμενος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα, αφού τράβηξε την προσοχή μας πριν λίγους μήνες με το κολλητικό “Καρμικό”, αποκαλύπτει με το νέο single “Ποτέ Δεν Ένιωσες” μια ακόμη πιο αισθησιακή πλευρά του.

Μετά το «Καρμικό» με το κολλητικό ρεφρέν που ακούστηκε πολύ στα Social Media όλους τους προηγούμενους μήνες, ο Σπύρος Καίσαρης επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Ποτέ Δεν Ένιωσες», συνεχίζοντας να χτίζει μια συναρπαστικά ελκυστική ταυτότητα.

Ο ανερχόμενος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα υπογράφει κι εδώ για ακόμη μία φορά τη μουσική και τους στίχους του, παραμένοντας πιστός σε μια πολύ προσωπική προσέγγιση στη δημιουργία και μεταγράφοντας τα δικά του βιώματα και τις εμπειρίες του σε τραγούδια που ο ίδιος ερμηνεύει με πολύ γοητευτικό τρόπο.

Αυτή τη φορά το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» μιλά για μια σχέση που δεν βιώθηκε ποτέ με τον ίδιο τρόπο και από τις δύο πλευρές και -πιο συγκεκριμένα- για εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι όσα ένιωσες εσύ μπορεί τελικά να μην υπήρξαν ποτέ για τον άνθρωπο απέναντί σου.

Τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού μεταφέρει σε ένα απίστευτα ατμοσφαιρικό και σέξι music video ο γνωστός σκηνοθέτης Λεωνίδας Μιχελόπουλος. Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα αισθησιακή διάθεση, η κάμερα εστιάζει στη μαγνητική παρουσία και το διαπεραστικό βλέμμα του Σπύρου, αποκαλύπτοντας την πιο ελκυστική πλευρά της pop.

Το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το «Καρμικό», συμπληρώνοντας ακόμη ένα κομμάτι του καλλιτεχνικού κόσμου που ο Σπύρος Καίσαρης διαμορφώνει σταδιακά γύρω από τη μουσική του: προσωπική γραφή, συναίσθημα, σύγχρονος ήχος και ακαταμάχητη οπτική ταυτότητα.

Ένας νεαρός singer-songwriter που γράφει και διηγείται μουσικά τις δικές του ιστορίες ενώ, κυκλοφορία με την κυκλοφορία, μας συστήνεται λίγο περισσότερο.

Το «Ποτέ Δεν Ένιωσες» κυκλοφορεί τώρα από τη Sony Music.