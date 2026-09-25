Μουσικά Νέα 25.09.2026

Η βραδιά στο Grammy Museum απέδειξε γιατί η επιστροφή της Hilary Duff ήταν αναγκαία

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Η Hilary Duff γιορτάζει την επιτυχία του άλμπουμ της με μια ξεχωριστή, phone-free βραδιά στο Grammy Museum
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επιστροφή της Hilary Duff στη μουσική σκηνή μετά από χρόνια απουσίας αντιμετωπίστηκε ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός.
  • Το νέο της άλμπουμ «Luck… or something» έφτασε στην 3η θέση του Billboard 200, την υψηλότερη της καριέρας της.
  • Το άλμπουμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συμπεριλήφθηκε στις λίστες καλύτερων της χρονιάς από κορυφαία μέσα.
  • Η Duff ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλη παγκόσμια περιοδεία μετά από 18 χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hilary Duff έχει καταφέρει εδώ και 2 δεκαετίες να αποδείξει πως είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό πρώην teen idol, και το νέο κεφάλαιο της μουσικής της πορείας έρχεται να το επισφραγίσει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Μετά από χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας στη μουσική βιομηχανία, η φετινή της επιστροφή αντιμετωπίστηκε από κοινό και κριτικούς ως ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός και όχι απλώς ως μια νοσταλγική αναδρομή. Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Grammy Museum στο Λος Άντζελες ήρθε να επιβεβαιώσει πως διανύει μια από τις πιο ώριμες και επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της.

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https://www.instagram.com/hilaryduff/

Αυτή η τεράστια δυναμική άρχισε να χτίζεται αμέσως μετά την κυκλοφορία του 6ου στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο «Luck… or something». Τον δίσκο, τον οποίο συνέγραψε η ίδια και παραγωγή έκαναν ο σύζυγός της και βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός Matthew Koma μαζί με τον Brian Phillips, κατέκτησε την 3η θέση του Billboard 200. Πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει η καλλιτέχνιδα στα charts από το 2007, ενώ κατά την κυκλοφορία του σημείωσε το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς για γυναίκα καλλιτέχνιδα.

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Αυτή η εμπορική και καλλιτεχνική αποδοχή άνοιξε τον δρόμο για το ειδικό αφιέρωμα «An Evening With Hilary Duff», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη βεράντα Ray Charles Rooftop Terrace του Grammy Museum. Φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή δαντελένια τουαλέτα, η τραγουδίστρια συνομίλησε με τους φαν και τους δημοσιογράφους πριν ανέβει στη σκηνή. Οι διοργανωτές είχαν φροντίσει ώστε η βραδιά να είναι χωρίς κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας στο κοινό να επικεντρωθεί πλήρως στην ακουστική, intimate ερμηνεία και στη συζήτηση γύρω από τη δημιουργική διαδικασία του δίσκου.

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https://www.instagram.com/hilaryduff/

Το άλμπουμ κέρδισε μια θέση στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς από κορυφαία μέσα όπως το Billboard, το Rolling Stone και το Variety, ενώ έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τους LA Times, την Associated Press και το Pitchfork. Παράλληλα, εκτός από τις ΗΠΑ, το άλμπουμ βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα charts σε 6 χώρες παγκοσμίως, φτάνοντας στην κορυφή σε Καναδά και Αυστραλία.

Λίγο μετά, η Hilary Duff εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της κυκλοφορώντας το EP «Mine», το οποίο περιλαμβάνει επανεγγραφές των μεγαλύτερων επιτυχιών της. Τώρα, με την κριτική αποδοχή στα ύψη και τα εισιτήρια να φεύγουν γρήγορα, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλη περιοδεία εδώ και πάνω από 18 χρόνια, με τίτλο «Τhe lucky me tour». Η παγκόσμια αυτή περιοδεία θα την οδηγήσει σε επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, του Μεξικού, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Αυστραλίας, αποδεικνύοντας πως αυτή η επιστροφή δεν είναι απλώς ένα comeback, αλλά η αρχή μιας εντελώς νέας εποχής.

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