Ο Lenny Kravitz στη συναυλία του Harry Styles – Δες το βίντεο

Ο Lenny Kravitz βρέθηκε στη συναυλία του Harry Styles στο Madison Square Garden μαζί με την κόρη του, Zoë Kravitz

Με μια ματιά Ο Lenny Kravitz παρακολούθησε συναυλία του Harry Styles στο Madison Square Garden.

Η κόρη του Kravitz, Zoë, είναι αρραβωνιαστικιά του Harry Styles.

Ο Styles χαιρέτησε τον Kravitz και την Zoë κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Adore You».

Η εμφάνιση του Kravitz δείχνει τη στενή σχέση του με την οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του Styles. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lenny Kravitz, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, αποδεικνύει ότι εκτός σκηνής μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ενθουσιώδεις θαυμαστές. Πρόσφατα, ο διάσημος μουσικός βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό του Harry Styles στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όχι ως ροκ σταρ, αλλά ως ένας χαρούμενος μελλοντικός πεθερός.

Η κόρη του, Zoë Kravitz, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον Harry Styles, βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα της, απολαμβάνοντας την παράσταση. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη όταν ο Styles έφτασε στο σημείο της συναυλίας όπου βρίσκονταν οι δύο τους.

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Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τραγουδιού «Adore You», ο Styles εντόπισε τον Kravitz και την Zoë στο πλήθος και τους χαιρέτησε με ένα χαρακτηριστικό σήμα ειρήνης από τη σκηνή. Η Zoë ανταπέδωσε με ένα διακριτικό χαμόγελο, ενώ ο Lenny Kravitz συνέχισε να λικνίζεται ρυθμικά στον ρυθμό της μουσικής, δείχνοντας την απόλυτη ευχαρίστησή του.

Η σχέση του Harry Styles με την οικογένεια Kravitz δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη σκηνή. Η σχέση του με την Zoë Kravitz επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Απρίλιο, μετά από φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι να από το 2025.

Ο Lenny Kravitz έχει εκφράσει δημόσια τη θετική του άποψη για τον Styles στο παρελθόν, και η πρόσφατη εμφάνισή του στη συναυλία δίνει μια γεύση από το πόσο στενά συνδεδεμένη είναι πλέον η οικογένεια.

Η εμφάνιση του Lenny Kravitz στο πλευρό της κόρης του Zoë Kravitz, να απολαμβάνουν τη συναυλία του Harry Styles, αποτελεί μια γλυκιά υπενθύμιση της προσωπικής ζωής του τραγουδιστή, η οποία πλέον είναι στενά δεμένη με την οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του.

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