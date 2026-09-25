Catherine Zeta-Jones: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Michael Douglas για τα κοινά τους γενέθλια

Η 25η Σεπτεμβρίου είναι μια ξεχωριστή ημερομηνία για την Catherine Zeta-Jones και τον Michael Douglas, αφού δεν γιορτάζουν μόνο τα γενέθλιά τους, αλλά μοιράζονται και την ίδια ακριβώς ημέρα. Φέτος, η Catherine Zeta-Jones έκλεισε τα 57 της χρόνια και ο σύζυγός της τα 82, με την ίδια να επιλέγει έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για να του ευχηθεί δημόσια. Μια καλοκαιρινή φωτογραφία μέσα στη θάλασσα, ένα φιλί στο στόμα και μια αγκαλιά ήταν αρκετά για να συνοδεύσουν το μήνυμα αγάπης της προς τον Michael Douglas. Η Catherine Zeta-Jones έκλεισε τα 57 της χρόνια, ενώ ο Michael Douglas έγινε 82 ετών και η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από μια κοινή τους στιγμή.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα, αγκαλιασμένοι. Μια εικόνα που, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις, αποτυπώνει τη διαχρονική τρυφερότητα που συνεχίζουν να δείχνουν ο ένας στον άλλον. Η Catherine Zeta-Jones συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα προς τον σύζυγό της. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον σύζυγό μου, Michael. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια τη μέρα. Σε αγαπώ», έγραψε.

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25 χρόνια διαφοράς και μία κοινή ημερομηνία

Η Catherine Zeta-Jones γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1969, ενώ ο Michael Douglas στις 25 Σεπτεμβρίου 1944. Έχουν, επομένως, 25 χρόνια διαφορά ηλικίας, αλλά και κάτι που δύσκολα συναντάς – την ίδια ακριβώς ημέρα γενεθλίων. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και απέκτησε δύο παιδιά, την Carys και τον Dylan. Από τότε μέχρι σήμερα, η σχέση τους έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, πάντα όμως με την οικογένεια να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινής τους ζωής. Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas έχουν μιλήσει κατά καιρούς για τον γάμο τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τη σημασία που έχει για εκείνους το να παραμένουν κοντά ο ένας στον άλλον. Η φετινή ανάρτηση της ηθοποιού δεν χρειάστηκε, λοιπόν, πολλές λέξεις. Ένα φιλί, μια αγκαλιά και μια σύντομη αφιέρωση ήταν αρκετά για να μεταφέρουν το μήνυμα.

Η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής του Michael Douglas

Ο Michael Douglas είναι επίσης πατέρας του Cameron Douglas, τον οποίο απέκτησε από τον προηγούμενο γάμο του με τη Diandra Luker. Ο Cameron είναι σήμερα 46 ετών και έχει περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή του, την οποία ο πατέρας του έχει σχολιάσει δημόσια στο παρελθόν. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τα λάθη που έκανε στην πρώτη του οικογένεια και για τον τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητές του άλλαξαν με τα χρόνια. «Στον πρώτο μου γάμο, η καριέρα μου ήταν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Ξέρω ξεκάθαρα ότι έκανα λάθη. Υπήρχαν απουσίες», είχε αναφέρει ο Michael Douglas, μιλώντας για τον γιο του. Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει πως η περίοδος που ο Cameron αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη ζωή του ήταν δύσκολη για ολόκληρη την οικογένεια, ενώ έχει αναφερθεί και στην προσπάθεια του γιου του να αφήσει πίσω του εκείνη την εποχή. Σήμερα, ο Michael Douglas είναι και παππούς, έχοντας δει την οικογένειά του να μεγαλώνει και τη ζωή του να αποκτά διαφορετικές προτεραιότητες.

Ένα ζευγάρι που συνεχίζει να γιορτάζει μαζί

Αν κάτι ξεχωρίζει στη σχέση της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas είναι πως, παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους και τα χρόνια που έχουν περάσει από τον γάμο τους, εξακολουθούν να βρίσκουν χώρο για τρυφερότητα. Τα κοινά τους γενέθλια έχουν γίνει, κατά κάποιον τρόπο, μια προσωπική επέτειος μέσα στην ήδη μεγάλη ιστορία τους. Κάθε 25η Σεπτεμβρίου γιορτάζουν μαζί δύο διαφορετικές ηλικίες, αλλά μία κοινή ζωή. Και φέτος, η Catherine Zeta-Jones επέλεξε να το κάνει με τον πιο απλό τρόπο: μια καλοκαιρινή φωτογραφία, ένα φιλί στη θάλασσα και μια δημόσια αφιέρωση στον άνθρωπο που αποκαλεί «αγάπη μου». Για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια του Hollywood, τελικά, η πιο δυνατή εικόνα δεν χρειάζεται ούτε κόκκινο χαλί ούτε φλας. Χρειάζεται μόνο δύο ανθρώπους που εξακολουθούν να χαμογελούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

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