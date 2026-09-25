Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε τη 18χρονη κόρη της, Βαλέρια, στο Λονδίνο για την έναρξη των πανεπιστημιακών της σπουδών

Με μια ματιά Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο με τις κόρες της, Λάουρα και Βαλέρια.

Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν η έναρξη των πανεπιστημιακών σπουδών της Βαλέριας στο London School of Economics.

Η Βαλέρια θα σπουδάσει Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες, μετά το βρετανικό σχολείο της.

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στιγμιότυπα του ταξιδιού και εξέφρασε τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο των κορών της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό ταξίδι στην αγγλική πρωτεύουσα, συνοδευόμενη από τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, τη Λάουρα και τη Βαλέρια. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να βρεθεί στο πλευρό της 18χρονης Βαλέριας για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της: την έναρξη των πανεπιστημιακών της σπουδών.

Η Βαλέρια Λάτσιου ετοιμάζεται να φοιτήσει στο London School of Economics, ακολουθώντας την ακαδημαϊκή της πορεία στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την ίδια, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Saint Catherine’s British School.

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Η παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα που αποτύπωσαν την πορεία αυτού του σημαντικού οικογενειακού γεγονότος. Από τις χαλαρές selfies στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση, μέχρι τις κομψές φωτογραφίες από το ξενοδοχείο, η Ελένη Μενεγάκη έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια φωτογραφία όπου οι δύο αδελφές, Λάουρα και Βαλέρια, περπατούν στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά και μια εντυπωσιακή νυχτερινή έξοδος με πανοραμική θέα της φωτισμένης πόλης.

Η συγκίνηση της Ελένης Μενεγάκη είναι διπλή, καθώς πλέον οι δύο μεγαλύτερες κόρες της θα βρίσκονται στην ίδια πόλη. Η Λάουρα σπουδάζει ήδη στο εξωτερικό, και τώρα η Βαλέρια ακολουθεί τα βήματά της, ξεκινώντας τη δική της απαιτητική ακαδημαϊκή διαδρομή.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, η Ελένη Μενεγάκη συνόψισε τα συναισθήματά της γράφοντας: «Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει… ». Αυτά τα λόγια σηματοδοτούν επίσημα την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Βαλέρια, γεμάτης όνειρα και προοπτικές.

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