«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία

Ο Joe Jonas περιέγραψε την εμπειρία του να πέφτει ανάμεσα σε 2 βάρκες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Ιταλία,

Με μια ματιά Ο Joe Jonas έπεσε στο νερό ανάμεσα σε δύο βάρκες στο Πορτοφίνο, Ιταλία.

Η πτώση συνέβη κατά τη μεταφορά από γιοτ σε μικρότερη βάρκα, λόγω ταραγμένης θάλασσας.

Ο τραγουδιστής δυσκολεύτηκε να ανέβει στο σκάφος, χτυπώντας το πόδι του.

Η εμπειρία τον τρόμαξε και τον έκανε να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και την αξία της προσοχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Joe Jonas, γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος Jonas Brothers, μοιράστηκε μια ανατριχιαστική εμπειρία από τις διακοπές του στην Ιταλία, κατά την οποία βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο βάρκες. Η περιπέτεια αυτή, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, ήταν εξαιρετικά τρομακτική, παρά το πολυτελές σκηνικό.

Το περιστατικό συνέβη στο Πορτοφίνο, κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς από ένα πολυτελές γιοτ σε μια μικρότερη βάρκα, γνωστή ως tender. Ο Jonas βρισκόταν σε διακοπές με την σύντροφό του Tatiana Gabriela, καθώς και με την παρουσιάστρια Morgan Stewart και τον σύζυγό της Jordan McGraw. Η ομάδα είχε περάσει χρόνο σε ένα γιοτ που διέθετε πλήρωμα και σεφ, και στη συνέχεια σταμάτησαν σε ένα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα. Ωστόσο, η πρόσβαση στο εστιατόριο γινόταν αποκλειστικά μέσω της δικής του βάρκας tender.

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Καθώς ο Joe Jonas ήταν ο πρώτος στη σειρά για να μεταφερθεί, ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός, με τη θάλασσα να είναι ταραγμένη. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ένα κύμα χτύπησε τη βάρκα, απομακρύνοντάς την από το γιοτ την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε το βήμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο νερό, ανάμεσα στις δύο βάρκες.

Ο πρώτος βοηθός που βρισκόταν εκεί επιχείρησε να τον πιάσει, αλλά κατέληξε κι αυτός να πέσει στο νερό. Ο Joe Jonas βρέθηκε ξαφνικά εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό, με το κινητό του ακόμα στην τσέπη του. Αφού ανέδυσε, συνειδητοποίησε αμέσως ότι η παραμονή ανάμεσα στις δύο βάρκες δεν ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η επόμενη πρόκληση ήταν να αποφασίσει πού να πάει. Οι γύρω του πρότειναν να κολυμπήσει προς τη σκάλα του γιοτ, όμως ο Joe Jonas ανησύχησε για τους κινητήρες στο πίσω μέρος του σκάφους. Έτσι, αποφάσισε να προσπαθήσει να ανέβει στο tender. Αυτή η προσπάθεια, όμως, δεν πήγε ομαλά, καθώς χτύπησε το πόδι του και ξαναβρέθηκε στο νερό. Μετά από περαιτέρω προσπάθειες, κατάφερε τελικά να κυλήσει και να ανέβει στο μικρότερο σκάφος, βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο.

Αφού η αρχική αδρεναλίνη υποχώρησε, ο Joe Jonas άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος του κινδύνου. Περίπου μία ώρα αργότερα, καθισμένος στο εστιατόριο, επεξεργάστηκε πλήρως ό,τι είχε συμβεί. «Ήταν πραγματικά τρομακτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία τον είχε αναστατώσει για αρκετό καιρό.

Το μυαλό του αμέσως πήγε στην οικογένειά του. «Ήθελα αμέσως να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά μου. Ήθελα να τα δω. Ήθελα να δω τα πρόσωπά τους», εξομολογήθηκε. Ο τραγουδιστής μοιράζεται τις κόρες του, Willa, 6 ετών, και Delphine, 4 ετών, με την πρώην σύζυγό του Sophie Turner.

Η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα μια απλή εκδρομή μπορεί να μετατραπεί σε κάτι επικίνδυνο. «Συνειδητοποιείς ότι θα μπορούσε να ήμασταν οποιοσδήποτε από εμάς», ανέφερε. «Θα μπορούσε να ήταν πολύ άσχημα. Ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια κακή κατάσταση».

Το βασικό δίδαγμα για τον Joe Jonas από αυτό το περιστατικό ήταν η ανάγκη να επιβραδύνει, ακόμη και όταν το περιβάλλον είναι όσο πιο λαμπερό γίνεται. «Η ζωή κινείται τόσο γρήγορα», σημείωσε, και είναι εύκολο να συμβεί κάτι πολύ κακό αν κάποιος δεν είναι σε εγρήγορση.

Αυτή η απρόσμενη περιπέτεια στην Ιταλία υπενθύμισε στον τραγουδιστή τη σημασία της προσοχής και της εκτίμησης για κάθε στιγμή, ειδικά όταν βρίσκεται μακριά από τους αγαπημένους του.

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