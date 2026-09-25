Celeb World 25.09.2026

Η Angelina Jolie αποχαιρετά τη μυθική έπαυλη στο Los Feliz – Το αστρονομικό ποσό της πώλησης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η απόφαση της σταρ να αποχωριστεί το εμβληματικό ακίνητο στο Los Angeles σφραγίζει το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου της προσωπικής της ζωής
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Angelina Jolie πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Los Feliz για 24,75 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η έπαυλη, έκτασης 8 στρεμμάτων, ανήκε στο παρελθόν στον σκηνοθέτη Cecil B. DeMille.
  • Η Jolie αγόρασε το ακίνητο το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η πώληση σηματοδοτεί για την Jolie το κλείσιμο ενός κεφαλαίου και την έναρξη μιας νέας φάσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις από τον κόσμο της showbiz που δεν αφορούν απλώς ένα ακόμα deal στο real estate, αλλά σηματοδοτούν το ουσιαστικό κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής. Η Angelina Jolie αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και να αποχωριστεί επίσημα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αριστοκρατικά και ιστορικά ακίνητα του Hollywood, την περίφημη έπαυλή της στην αριστοκρατική γειτονιά του Los Feliz στο Los Angeles. Αν παρακολουθείς την πορεία της, γνωρίζεις πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο σπίτι δεν ήταν μια τυχαία επενδυτική κίνηση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ήταν το προσωπικό της καταφύγιο, ο χώρος που επέλεξε να στεγάσει την οικογένειά της και να ξαναβρεί τις ισορροπίες της αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αίτηση διαζυγίου από τον Brad Pitt το 2017. Σήμερα, το μυθικό αυτό κτήμα των 8 στρεμμάτων, το οποίο κάποτε ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη Cecil B. DeMille, βρήκε τον νέο του ιδιοκτήτη έναντι του εξωφρενικού ποσού των 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η χολιγουντιανή πολυτέλεια παραμένει μια από τις πιο ακριβές υποθέσεις στην αγορά.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η ιστορική διαδρομή ενός αρχιτεκτονικού διαμαντιού στο Los Feliz

Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι απλώς μια υπερπολυτελής κατοικία, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του αμερικανικού κινηματογράφου. Χτισμένο στην πιο προνομιακή περιοχή του Los Angeles, το σπίτι των 1.000 τετραγωνικών μέτρων κουβαλάει την αύρα του θρυλικού σκηνοθέτη Cecil B. DeMille, ο οποίος έζησε εκεί αφήνοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην αισθητική του χώρου. Η Angelina Jolie το απέκτησε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμώντας τόσο την ιστορική του αξία όσο και την απόλυτη ιδιωτικότητα που προσφέρουν τα 8 στρέμματα κατάφυτου κτήματος που το περιβάλλουν, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των paparazzi.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι εσωτερικοί χώροι και το οικονομικό παρασκήνιο της πώλησης

Με έξι επιβλητικά υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, η έπαυλη σχεδιάστηκε για να προσφέρει την απόλυτη άνεση, συνδυάζοντας την κλασική χολιγουντιανή φινέτσα με τις σύγχρονες ανέσεις. Παρά την αρχική εκτίμηση και την τοποθέτησή του στην αγορά τον Μάιο με τιμή εκκίνησης τα 29,9 εκατομμύρια δολάρια, το τελικό κλείσιμο της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Αν και το ποσό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την αρχική απαίτηση, η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές της υπερπολυτελούς αγοράς ακινήτων στο Los Angeles, χωρίς φυσικά να μειώνει στο ελάχιστο τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της μεταβίβασης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το συμβολικό πέρασμα σε μια νέα φάση ζωής

Πίσω από τους αριθμούς και τα εκατομμύρια δολλάρια, η πώληση αυτή αντικατοπτρίζει τη διάθεση της Angelina Jolie να προχωρήσει σε μια πλήρη αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς της. Αφήνοντας πίσω της το σπίτι που ταυτίστηκε με τις πιο μεταβατικές και απαιτητικές στιγμές της μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt, η σταρ δείχνει έτοιμη να επενδύσει σε νέα projects, νέες κατοικίες και μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Η αποδέσμευση από το ιστορικό αυτό κτήμα αποτελεί το ιδανικό φινάλε ενός κεφαλαίου που συνέδεσε την προσωπική της επανεκκίνηση με την αίγλη του παλιού Hollywood.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ANGELINA JOLIE Επαυλη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Madonna x Charli XCX: Η συνεργασία που κανείς δεν περίμενε – Το «Danceteria Afterhours» μόλις κυκλοφόρησε

Madonna x Charli XCX: Η συνεργασία που κανείς δεν περίμενε – Το «Danceteria Afterhours» μόλις κυκλοφόρησε

25.09.2026
Επόμενο
Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»

Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Catherine Zeta-Jones: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Michael Douglas για τα κοινά τους γενέθλια
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Michael Douglas για τα κοινά τους γενέθλια

25.09.2026
«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία
Celeb News

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία

25.09.2026
Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους
Celeb News

Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

25.09.2026
Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια
Celeb News

Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια

25.09.2026
Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες

25.09.2026
Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν
Celeb News

Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

25.09.2026
Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης

25.09.2026
Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια
Celeb News

Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια

25.09.2026
Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana
Celeb News

Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana

24.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό