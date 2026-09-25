Η Angelina Jolie αποχαιρετά τη μυθική έπαυλη στο Los Feliz – Το αστρονομικό ποσό της πώλησης

Με μια ματιά Η Angelina Jolie πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Los Feliz για 24,75 εκατομμύρια δολάρια.

Η έπαυλη, έκτασης 8 στρεμμάτων, ανήκε στο παρελθόν στον σκηνοθέτη Cecil B. DeMille.

Η Jolie αγόρασε το ακίνητο το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση σηματοδοτεί για την Jolie το κλείσιμο ενός κεφαλαίου και την έναρξη μιας νέας φάσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις από τον κόσμο της showbiz που δεν αφορούν απλώς ένα ακόμα deal στο real estate, αλλά σηματοδοτούν το ουσιαστικό κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής. Η Angelina Jolie αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και να αποχωριστεί επίσημα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αριστοκρατικά και ιστορικά ακίνητα του Hollywood, την περίφημη έπαυλή της στην αριστοκρατική γειτονιά του Los Feliz στο Los Angeles. Αν παρακολουθείς την πορεία της, γνωρίζεις πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο σπίτι δεν ήταν μια τυχαία επενδυτική κίνηση.

Ήταν το προσωπικό της καταφύγιο, ο χώρος που επέλεξε να στεγάσει την οικογένειά της και να ξαναβρεί τις ισορροπίες της αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αίτηση διαζυγίου από τον Brad Pitt το 2017. Σήμερα, το μυθικό αυτό κτήμα των 8 στρεμμάτων, το οποίο κάποτε ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη Cecil B. DeMille, βρήκε τον νέο του ιδιοκτήτη έναντι του εξωφρενικού ποσού των 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η χολιγουντιανή πολυτέλεια παραμένει μια από τις πιο ακριβές υποθέσεις στην αγορά.

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Η ιστορική διαδρομή ενός αρχιτεκτονικού διαμαντιού στο Los Feliz

Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι απλώς μια υπερπολυτελής κατοικία, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του αμερικανικού κινηματογράφου. Χτισμένο στην πιο προνομιακή περιοχή του Los Angeles, το σπίτι των 1.000 τετραγωνικών μέτρων κουβαλάει την αύρα του θρυλικού σκηνοθέτη Cecil B. DeMille, ο οποίος έζησε εκεί αφήνοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην αισθητική του χώρου. Η Angelina Jolie το απέκτησε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμώντας τόσο την ιστορική του αξία όσο και την απόλυτη ιδιωτικότητα που προσφέρουν τα 8 στρέμματα κατάφυτου κτήματος που το περιβάλλουν, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των paparazzi.

Οι εσωτερικοί χώροι και το οικονομικό παρασκήνιο της πώλησης

Με έξι επιβλητικά υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, η έπαυλη σχεδιάστηκε για να προσφέρει την απόλυτη άνεση, συνδυάζοντας την κλασική χολιγουντιανή φινέτσα με τις σύγχρονες ανέσεις. Παρά την αρχική εκτίμηση και την τοποθέτησή του στην αγορά τον Μάιο με τιμή εκκίνησης τα 29,9 εκατομμύρια δολάρια, το τελικό κλείσιμο της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Αν και το ποσό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την αρχική απαίτηση, η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές της υπερπολυτελούς αγοράς ακινήτων στο Los Angeles, χωρίς φυσικά να μειώνει στο ελάχιστο τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της μεταβίβασης.

Το συμβολικό πέρασμα σε μια νέα φάση ζωής

Πίσω από τους αριθμούς και τα εκατομμύρια δολλάρια, η πώληση αυτή αντικατοπτρίζει τη διάθεση της Angelina Jolie να προχωρήσει σε μια πλήρη αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς της. Αφήνοντας πίσω της το σπίτι που ταυτίστηκε με τις πιο μεταβατικές και απαιτητικές στιγμές της μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt, η σταρ δείχνει έτοιμη να επενδύσει σε νέα projects, νέες κατοικίες και μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Η αποδέσμευση από το ιστορικό αυτό κτήμα αποτελεί το ιδανικό φινάλε ενός κεφαλαίου που συνέδεσε την προσωπική της επανεκκίνηση με την αίγλη του παλιού Hollywood.

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