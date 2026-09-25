Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»

Με μια ματιά Η επανέκδοση του «Avengers: Endgame: Encore» αναμένεται να διεκδικήσει την πρώτη θέση στο box office.

Το «Primetime» με τον Robert Pattinson λαμβάνει καλές κριτικές και προβλέψεις για υψηλά έσοδα.

Η νέα ταινία του Brad Pitt, «Heart of the Beast», αναμένεται να έχει ισχυρό άνοιγμα.

Το «Forgotten Island» στοχεύει σε οικογενειακό κοινό με προβλεπόμενα έσοδα 13-15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φετινό τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δυνατό στο box office, με 4 νέες κυκλοφορίες να διεκδικούν την προσοχή του κοινού. Ειδικότερα, η επανέκδοση του «Avengers: Endgame: Encore» από τη Disney/Marvel Studios και το «Primetime» της A24, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, αναμένεται να μοιράσουν την πρωτιά, με προβλέψεις που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια δολάρια από τις πρώτες προβολές.

Η μάχη για την πρώτη θέση του box office του Σαββατοκύριακου αναμένεται έντονη, με το «Avengers: Endgame: Encore» να έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια από τις πρώτες του προβολές. Η επανέκδοση αυτή, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον λεπτά από το επερχόμενο «Avengers: Doomsday» των Russo Brothers, φιλοδοξεί να ξεπεράσει ακόμη και τις επιδόσεις της επανέκδοσης του «Star Wars: Revenge of the Sith», η οποία είχε αγγίξει τα 3,4 εκατομμύρια δολάρια σε preview και είχε ολοκληρώσει το πρώτο της Σαββατοκύριακο στα 25,4 εκατομμύρια. Με την υποστήριξη 1.300 premium large format οθονών «Infinity Vision» και 390 IMAX, η ταινία στοχεύει σε ένα παγκόσμιο άνοιγμα κοντά στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

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Από την άλλη πλευρά, το «Primetime», η νέα ταινία της A24 με τον Robert Pattinson, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με προβλέψεις που κυμαίνονται από 12 έως 16 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια. Η ταινία, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία και επικεντρώνεται στην υπόθεση του Chris Hansen από το «To Catch a Predator», έχει ήδη λάβει εξαιρετικές κριτικές, με ποσοστό 86% certified fresh στο Rotten Tomatoes. Οι πρώτες προβολές της ταινίας, η οποία προβάλλεται σε 2.814 αίθουσες, αναμένεται να αγγίξουν τα 2 με 3 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων ταινιών του Pattinson, όπως το «The Drama» και το «Mickey 17».

Πέρα από τις 2 αυτές ταινίες, το κινηματογραφικό τοπίο του Σαββατοκύριακου εμπλουτίζεται με την πρεμιέρα του «Heart of the Beast» της Paramount, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Η ταινία, που περιγράφεται ως μια συγκινητική ιστορία επιβίωσης ενός βετεράνου των Ειδικών Δυνάμεων και του πιστού του σκύλου στην Αλάσκα, αναμένεται να αποφέρει 17 με 20 εκατομμύρια δολάρια, με τις πρώτες προβολές να φτάνουν τα 1,8 εκατομμύρια. Η ταινία, που έχει λάβει επίσης θετικές κριτικές, κυκλοφορεί σε 3.400 αίθουσες και στοχεύει σε ένα παγκόσμιο άνοιγμα 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, το «Forgotten Island» της Universal/DreamWorks Animation, από τους δημιουργούς του «Puss in Boots: The Last Wish», αναμένεται να συγκεντρώσει 13 με 15 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία κινουμένων σχεδίων, που απευθύνεται σε οικογενειακό κοινό, ακολουθεί δύο φίλους που παγιδεύονται σε έναν μαγικό κόσμο. Οι πρώτες προβολές της εκτιμώνται μεταξύ 800.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

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