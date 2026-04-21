Celeb News 21.04.2026

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

Ένα ταξίδι στο Puerto Rico, ένα πρώτο κοινό Instagram post και μια vlog εμφάνιση αρκούν για να δείξουν ότι ο Joe Jonas μπαίνει σε μια νέα προσωπική φάση.
Mad.gr

Όταν μια σχέση περνά από τις φήμες στην επίσημη εικόνα στα social media, το κοινό το αντιλαμβάνεται αμέσως. Ο Joe Jonas φαίνεται πως βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη φάση της προσωπικής του ζωής, καθώς έκανε το λεγόμενο «hard launch» της σχέσης του με το μοντέλο Tatiana Gabriela μέσα από ένα ταξίδι στο Puerto Rico, γεμάτο εικόνες, στιγμές και χαλαρή διάθεση που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφιβολίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τον χωρισμό του από τη Sophie Turner, με την οποία είχε παντρευτεί και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Πλέον, ο τραγουδιστής φαίνεται να προχωρά σε μια νέα προσωπική καθημερινότητα, πιο εξωστρεφή και πιο ανοιχτή προς το κοινό.

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

Ο Joe Jonas δημοσίευσε την πρώτη του κοινή φωτογραφία με την Tatiana Gabriela μέσα από ένα photobooth στο Puerto Rico. Η εικόνα τους, ασπρόμαυρη και αυθόρμητη, δείχνει την Gabriela να τον αγκαλιάζει, σε μια στιγμή που αποπνέει οικειότητα και άνεση. Παράλληλα, ανέβασε και vlog από το ταξίδι τους, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους με τρόπο πιο άμεσο από κάθε ανακοίνωση.

Το ταξίδι τους δεν ήταν απλώς μια απόδραση. Μέσα από το vlog, φαίνονται να δοκιμάζουν τοπικά φαγητά και ποτά, να κυκλοφορούν χαλαρά και να ζουν την εμπειρία σαν ζευγάρι που βρίσκεται στην αρχή μιας νέας κοινής διαδρομής. Η Tatiana Gabriela, που κατάγεται από το Puerto Rico, δείχνει να παίζει και τον ρόλο του «οδηγού» στην εμπειρία του Joe, κάτι που προσθέτει μια πιο προσωπική και αυθεντική διάσταση στο ταξίδι τους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα του vlog, ο Joe Jonas αναφέρει ότι η σύντροφός του τον βοηθά με τα ισπανικά του. Η ατάκα αυτή, απλή αλλά χαρακτηριστική, δείχνει τη χαλαρή δυναμική της σχέσης τους, μακριά από επίσημες δηλώσεις και στημένες εικόνες.

Η ίδια μάλιστα προσπαθεί να τον βοηθήσει και με εκφράσεις για το τέλος του βίντεο, κάτι που δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη εικόνα στη μεταξύ τους σχέση.

Florence Pugh: Επισημοποίησε τη σχέση της με τον Finn Cole

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Joe Jonas ΣΧΕΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

21.04.2026
Επόμενο
Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

21.04.2026

Δες επίσης

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway
Celeb News

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

21.04.2026
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά
Celeb News

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

21.04.2026
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της
Celeb News

Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

21.04.2026
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»
Celeb News

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

21.04.2026
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Celeb News

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

21.04.2026
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Celeb News

Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»

21.04.2026
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
Celeb News

Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella

21.04.2026
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Celeb News

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

21.04.2026
Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες