Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

Ένα ταξίδι στο Puerto Rico, ένα πρώτο κοινό Instagram post και μια vlog εμφάνιση αρκούν για να δείξουν ότι ο Joe Jonas μπαίνει σε μια νέα προσωπική φάση.

Όταν μια σχέση περνά από τις φήμες στην επίσημη εικόνα στα social media, το κοινό το αντιλαμβάνεται αμέσως. Ο Joe Jonas φαίνεται πως βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη φάση της προσωπικής του ζωής, καθώς έκανε το λεγόμενο «hard launch» της σχέσης του με το μοντέλο Tatiana Gabriela μέσα από ένα ταξίδι στο Puerto Rico, γεμάτο εικόνες, στιγμές και χαλαρή διάθεση που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφιβολίες.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τον χωρισμό του από τη Sophie Turner, με την οποία είχε παντρευτεί και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Πλέον, ο τραγουδιστής φαίνεται να προχωρά σε μια νέα προσωπική καθημερινότητα, πιο εξωστρεφή και πιο ανοιχτή προς το κοινό.

Ο Joe Jonas δημοσίευσε την πρώτη του κοινή φωτογραφία με την Tatiana Gabriela μέσα από ένα photobooth στο Puerto Rico. Η εικόνα τους, ασπρόμαυρη και αυθόρμητη, δείχνει την Gabriela να τον αγκαλιάζει, σε μια στιγμή που αποπνέει οικειότητα και άνεση. Παράλληλα, ανέβασε και vlog από το ταξίδι τους, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους με τρόπο πιο άμεσο από κάθε ανακοίνωση.

Το ταξίδι τους δεν ήταν απλώς μια απόδραση. Μέσα από το vlog, φαίνονται να δοκιμάζουν τοπικά φαγητά και ποτά, να κυκλοφορούν χαλαρά και να ζουν την εμπειρία σαν ζευγάρι που βρίσκεται στην αρχή μιας νέας κοινής διαδρομής. Η Tatiana Gabriela, που κατάγεται από το Puerto Rico, δείχνει να παίζει και τον ρόλο του «οδηγού» στην εμπειρία του Joe, κάτι που προσθέτει μια πιο προσωπική και αυθεντική διάσταση στο ταξίδι τους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα του vlog, ο Joe Jonas αναφέρει ότι η σύντροφός του τον βοηθά με τα ισπανικά του. Η ατάκα αυτή, απλή αλλά χαρακτηριστική, δείχνει τη χαλαρή δυναμική της σχέσης τους, μακριά από επίσημες δηλώσεις και στημένες εικόνες.

Η ίδια μάλιστα προσπαθεί να τον βοηθήσει και με εκφράσεις για το τέλος του βίντεο, κάτι που δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη εικόνα στη μεταξύ τους σχέση.

