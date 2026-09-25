UNCATEGORIZED 25.09.2026

«Back to Music» και «Back to Food» με τον Γιάννη Τουμπάνο και τα πιο εύκολα σπιτικά burger

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Ο Γιάννης Τουμπάνος επιστρέφει με το «Back to Music - Back to Food» και σου δείχνουμε πώς να φτιάξεις τα πιο εύκολα σπιτικά burger
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Τουμπάνος επιστρέφει στο ραδιόφωνο με το motto «Back to Food - Back to Music».
  • Η μουσική και το φαγητό συνδυάζονται, ειδικά με ένα γρήγορο, οικονομικό σπιτικό burger.
  • Η συνταγή για σπιτικό burger απαιτεί λίγα υλικά, ελάχιστο χρόνο και προσαρμόζεται στα γούστα.
  • Το homemade burger είναι μια οικονομική και γρήγορη εναλλακτική αντί για delivery.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στο ραδιόφωνο θέλει καλή μουσική, σωστή διάθεση και φυσικά… κάτι νόστιμο να τσιμπήσεις! Ο Γιάννης Τουμπάνος επιστρέφει στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα με το δικό του motto «Back to Food – Back to Music», δίνοντας το δικό του twist στην καμπάνια «Back to glam – Back to Mad» του MAD.

giannis_toubanos
https://www.instagram.com/toubanos/

Γιατί, μεταξύ μας, τι καλύτερο από το να γυρνάς στο αγαπημένο σου πρόγραμμα με ένα burger στο χέρι και το σωστό soundtrack στα ακουστικά; Το φαγητό και η μουσική πάνε μαζί, ειδικά όταν μιλάμε για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γρήγορο, χορταστικό και οικονομικό, χωρίς να χρειαστεί να παραγγείλεις.

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Και αφού το Back to Music θέλει και το δικό του Back to Food, η λύση είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι. Με λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι ζουμερά burgers που θα κάνουν κάθε ραδιοφωνικό break πολύ πιο νόστιμο.

Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις ούτε μια τεράστια λίστα υλικών. Το homemade burger είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορείς να προσαρμόσεις ακριβώς στα δικά σου γούστα και, κυρίως, στο budget σου.

Pexels
Pexels

Υλικά για 2 burgers

  • 250 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
  • 2 ψωμάκια για burger
  • 2 φέτες τυρί
  • 1 ντομάτα
  • Λίγα φύλλα μαρουλιού
  • 1 μικρό κρεμμύδι
  • 2 κ.σ. μαγιονέζα
  • 1 κ.σ. ketchup
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Λίγο ελαιόλαδο

Πώς θα τα φτιάξεις

  1. Χώρισε τον κιμά σε 2 ίσα μέρη και σχημάτισε 2 μπιφτέκια, χωρίς να τα πιέσεις υπερβολικά. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι και είσαι έτοιμος για το τηγάνι.
  2. Ζέστανε καλά 1 αντικολλητικό τηγάνι και πρόσθεσε ελάχιστο ελαιόλαδο. Ψήσε τα burgers για περίπου 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πόσο ψημένα τα προτιμάς. Στο τελευταίο λεπτό βάλε από πάνω το cheddar για να λιώσει.
  3. Παράλληλα, κόψε τα ψωμάκια στη μέση και ψήσε τα για λίγο στο ίδιο τηγάνι. Ανακάτεψε τη μαγιονέζα με την ketchup για μια γρήγορη sauce και ξεκίνα το… χτίσιμο.
  4. Βάλε στο ψωμάκι μαρούλι, το burger με το λιωμένο cheddar, ντομάτα και κρεμμύδι. Πρόσθεσε τη sauce, κλείσε το burger και είσαι έτοιμος.

Το καλύτερο με αυτή τη συνταγή; Δεν χρειάζεται να περιμένεις delivery και δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να φας κάτι πραγματικά απολαυστικό. Μπορείς μάλιστα να προσθέσεις ό,τι έχεις ήδη στο ψυγείο: πίκλες, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι ή ακόμα και μια διαφορετική sauce.

Pexels
Pexels

Οπότε, την επόμενη φορά που θα θέλεις κάτι νόστιμο και γρήγορο για να φας, βάλε δυνατά την αγαπημένη σου playlist, ετοίμασε ένα homemade burger και μπες στο mood του «Back to Food – Back to Music». Γιατί η επιστροφή στη μουσική γίνεται πάντα καλύτερη όταν συνοδεύεται από… καλό φαγητό!

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