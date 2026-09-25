«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

Με μια ματιά Η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από την προετοιμασία της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται».

Το βίντεο έδειξε το ενθουσιώδες κλίμα στο πλατό λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν.

Η ομάδα της εκπομπής, με συνεργάτες όπως ο Ραφαηλίδης και η Χρυσικοπούλου, βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών.

Η Ναταλία Γερμανού διατηρεί άμεση σύνδεση με το κοινό της μέσω των social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή της στην τηλεόραση με το «Καλύτερα δεν γίνεται», και λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μέσα από τα social media, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα backstage βίντεο από την πρόβα της εκπομπής, μεταφέροντας το ενθουσιώδες κλίμα που επικρατεί στο πλατό λίγες ώρες πριν από την έναρξη.

Το στιγμιότυπο αυτό, που στην ουσία ήταν αναδημοσίευση από το story του make up artist της, Θάνου Βογιατζή, έδωσε μια πρώτη εικόνα της προετοιμασίας. Η ομάδα της εκπομπής, στην οποία περιλαμβάνονται ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, ο Θοδωρής Βγενής και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των δοκιμών, εξασφαλίζοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα για την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.

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Η επιστροφή του «Καλύτερα δεν γίνεται» σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας της εκπομπής με την Ναταλία Γερμανού στο τιμόνι της. Η ίδια, όντας ιδιαίτερα ενεργή στα social media, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και από την προετοιμασία των εκπομπών της, διατηρώντας έτσι μια άμεση σύνδεση με το κοινό της.

Η προετοιμασία για την επιστροφή της εκπομπής στον Alpha βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να έχει ήδη μπει σε ρυθμούς πρεμιέρας. Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε η πρώτη εκπομπή της σεζόν να είναι άρτια και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των τηλεθεατών.

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