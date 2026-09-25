TV & Media 25.09.2026

«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει με το «Καλύτερα δεν γίνεται» και αποκάλυψε στιγμιότυπο από τα backstage της προετοιμασίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από την προετοιμασία της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται».
  • Το βίντεο έδειξε το ενθουσιώδες κλίμα στο πλατό λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν.
  • Η ομάδα της εκπομπής, με συνεργάτες όπως ο Ραφαηλίδης και η Χρυσικοπούλου, βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών.
  • Η Ναταλία Γερμανού διατηρεί άμεση σύνδεση με το κοινό της μέσω των social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή της στην τηλεόραση με το «Καλύτερα δεν γίνεται», και λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μέσα από τα social media, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα backstage βίντεο από την πρόβα της εκπομπής, μεταφέροντας το ενθουσιώδες κλίμα που επικρατεί στο πλατό λίγες ώρες πριν από την έναρξη.

https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Το στιγμιότυπο αυτό, που στην ουσία ήταν αναδημοσίευση από το story του make up artist της, Θάνου Βογιατζή, έδωσε μια πρώτη εικόνα της προετοιμασίας. Η ομάδα της εκπομπής, στην οποία περιλαμβάνονται ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, ο Θοδωρής Βγενής και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των δοκιμών, εξασφαλίζοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα για την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.

Διάβασε επίσης: Ναταλία Γερμανού: Παραμένει στον Alpha η παρουσιάστρια

Η επιστροφή του «Καλύτερα δεν γίνεται» σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας της εκπομπής με την Ναταλία Γερμανού στο τιμόνι της. Η ίδια, όντας ιδιαίτερα ενεργή στα social media, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και από την προετοιμασία των εκπομπών της, διατηρώντας έτσι μια άμεση σύνδεση με το κοινό της.

https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Η προετοιμασία για την επιστροφή της εκπομπής στον Alpha βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να έχει ήδη μπει σε ρυθμούς πρεμιέρας. Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε η πρώτη εκπομπή της σεζόν να είναι άρτια και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των τηλεθεατών.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Καλύτερα Δε Γίνεται Ναταλία Γερμανού ΠΡΕΜΙΕΡΑ πρόβα ΠΡΟΒΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις πρόβες και το sold out με 95.000 θεατές

Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις πρόβες και το sold out με 95.000 θεατές

25.09.2026
Επόμενο
Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

24.09.2026
«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο
Media

«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο

24.09.2026
Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε
TV

Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

24.09.2026
«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη
TV

«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη

24.09.2026
«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος
Mad Radio News

«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος

23.09.2026
Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει
TV

Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

23.09.2026
Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε
TV

Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε

23.09.2026
Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει
TV

Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

23.09.2026
GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο
TV

GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο

23.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό