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UNCATEGORIZED 16.07.2026

Η Carey Mulligan αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας της Billie Eilish στο «The Bell Jar»

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Η Carey Mulligan θα συμμετάσχει στην ταινία «The Bell Jar» δίπλα στην Billie Eilish, σε σκηνοθεσία Sarah Polley, σε μία από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Carey Mulligan θα παίξει τη μητέρα της Billie Eilish στο «The Bell Jar».
  • Η Billie Eilish κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Η ταινία βασίζεται στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Sylvia Plath.
  • Η σκηνοθεσία είναι της Sarah Polley και η παραγωγή από Plan B, Studiocanal, Joy Coalition.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Carey Mulligan θα συμμετάσχει στην κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος «The Bell Jar» της Sylvia Plath, ενισχύοντας το καστ μιας από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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https://www.instagram.com/careymulliganofficial/

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τη νέα υποψηφιότητα της ηθοποιού για Emmy, χάρη στην ερμηνεία της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Beef». Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η Mulligan θα υποδυθεί τη μητέρα της Esther Greenwood, της πρωταγωνίστριας του έργου, την οποία θα ενσαρκώσει η Billie Eilish στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

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Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η βραβευμένη με Oscar δημιουργός Sarah Polley, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Plan B, Studiocanal και Joy Coalition. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο καστ ενδέχεται να προστεθεί και ο Connor Story, γνωστός από το «Heated Rivalry», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Billie Eilish από την περιοδεία Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D.
https://www.instagram.com/billieeilish/

Η Carey Mulligan διαθέτει ήδη τρεις υποψηφιότητες για Oscar, χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «An Education», «Promising Young Woman» και «Maestro», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της στον δεύτερο κύκλο του «Beef», δίπλα στον Oscar Isaac, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, ενώ πρόσφατα έλαβε και υποψηφιότητα για BAFTA Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Ballad of Wallis Island».

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https://www.instagram.com/careymulliganofficial/

Η μεταφορά του «The Bell Jar» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα με ένα ιδιαίτερα ισχυρό δημιουργικό και πρωταγωνιστικό επιτελείο.

Κεντρική Εικόνα: @careymulliganofficial

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Billie Eilish Carey Mulligan The Bell Jar
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