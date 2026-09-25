MAD GREEKζ 25.09.2026

Ο Desmond Child στο Mad for Greekζ: «Όταν ακούω το Livin’ on a Prayer παθαίνω πάντα ανατριχίλα»

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Ο Desmond Child μιλάει αποκλειστικά στον Θανάση Γκαραβέλα για την καριέρα-θρύλο, τα hits με τους Bon Jovi και την αγάπη του για την Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Desmond Child, με πάνω από 80 τραγούδια στο top 40 του Billboard, μίλησε στην εκπομπή «Mad for Greekζ».
  • Η αγάπη του για τη μουσική πηγάζει από την οικογένειά του, με μητέρα του την ποιήτρια και στιχουργό Elena Casals.
  • Το τραγούδι «Livin' on a Prayer» του προκαλεί ανατριχίλα και φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όπως βλέπει σε αθλητικούς αγώνες.
  • Αισθάνεται βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα, την οποία αποκαλεί «το άλλο του σπίτι», και υποστήριξε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν δημιουργοί των οποίων η μουσική έχει ντύσει τις πιο σημαντικές στιγμές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν μιλάμε για περισσότερα από ογδόντα τραγούδια που έχουν βρεθεί στο top 40 του Billboard και για πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, το όνομα που έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι ένας ζωντανός θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Desmond Child βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Mad for Greekζ» και συνομίλησε ανοιχτά με τον Θανάση Γκαραβέλα, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που κινείται ανάμεσα στη μαγεία των backstage, τις παγκόσμιες επιτυχίες και μια βαθιά, αληθινή αγάπη για την Ελλάδα.

Ο Desmond Child κάθεται σε έναν καναπέ, φορώντας λευκό κοστούμι, και μιλάει για το «Livin’ on a prayer» στο MAD Radio.
https://www.instagram.com/desmond.child/

Η αγάπη για τη μουσική δεν ήταν τυχαία για τον ίδιο, καθώς προέρχεται από μια οικογένεια με έντονο καλλιτεχνικό DNA. Η μητέρα του, η Κουβανή ποιήτρια και στιχουργός Elena Casals, γνωστή ως «La Musa», αποτέλεσε τον πρώτο του μέντορα. «Η μητέρα μου έγραφε πάντα τραγούδια και δεν ήξερα ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν έγραφαν τραγούδια. Νόμιζα ότι αυτό έκαναν όλοι. Ο προπάππους μου ήταν ποιητής, ο παππούς μου έγραφε βιβλία και η μητέρα μου έγραψε εκατοντάδες ποιήματα και τραγούδια. Ήταν κάτι που μου ερχόταν φυσικά και δεν ήθελα πραγματικά να κάνω τίποτα άλλο. Δεν ήθελα να έχω plan B», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενος στη διαδικασία της δημιουργίας και στο πώς καταφέρνει να μπαίνει στην ψυχοσύνθεση κάθε καλλιτέχνη, ο ίδιος εξηγεί πως λειτουργεί κυρίως ως «empath»: «Όταν συναντώ κάποιον, ειδικά για πρώτη φορά, τον κοιτάζω και αμέσως αισθάνομαι ποιος είναι. Και από εκεί πιάνω την ιδέα. Μπορούν να μιλούν για το ένα ή για το άλλο, αλλά πολύ σύντομα επικοινωνούν αυτό που πρέπει να πουν, όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στον εαυτό τους. Το να γράφεις ένα τραγούδι και μετά να το τραγουδάς είναι σχεδόν θεραπεία ή κάποιο ταξίδι που πρέπει να περάσουν».

Η αξεπέραστη επιτυχία και το «Livin’ on a Prayer»

Με μια πορεία που μετρά δεκαετίες κορυφαίων συνεργασιών, ο διάσημος συνθέτης και παραγωγός παραμένει το ίδιο αφοσιωμένος στην τέχνη του, χωρίς ποτέ να επαναπαύεται. Μιλώντας για τα συναισθήματα που του γεννά η τεράστια απήχηση τραγουδιών όπως το «Livin’ on a Prayer», αποκάλυψε: «Το πράγμα που με κάνει πιο ευτυχισμένο είναι όταν βλέπω σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, αμερικανικού ποδοσφαίρου ή μπεϊσκόλ να τραγουδούν πάντα το τραγούδι που έγραψα με τον Jon Bon Jovi και τον Richie Sambora. Είναι τόσο συγκινητικό για μένα που οι άνθρωποι αρχίζουν να το τραγουδούν αυθόρμητα και πάντα παθαίνω ανατριχίλα. Είναι ένα τραγούδι που φέρνει τους ανθρώπους κοντά».

Ο Desmond Child, γνωστός για το «Livin’ on a prayer», μιλάει στο MAD Radio για την απίστευτη αποκάλυψη.
https://www.instagram.com/desmond.child/

Το 2008 η προσφορά του αναγνωρίστηκε επίσημα με την ένταξή του στο Songwriters Hall of Fame, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις που μπορεί να λάβει ποτέ ένας δημιουργός. Στη φαντασμαγορική τελετή, μάλιστα, είχε στο πλευρό του την αγαπημένη του μητέρα, σε μια στιγμή απόλυτης συγκίνησης και δικαίωσης για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Η βαθιά σχέση με την Ελλάδα

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην επικεντρωθεί στη βαθιά σύνδεση του καλλιτέχνη με τη χώρα μας, την οποία πλέον αποκαλεί «το άλλο του σπίτι». Η πρώτη του επαφή με την Ελλάδα έγινε οικογενειακώς πριν από χρόνια, με σταθερό προορισμό την αγαπημένη του Φολέγανδρο, όπου φέτος συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο ταξίδι τους. «Η Ελλάδα είναι… σχεδόν δεν μπορώ να πω ότι είναι το δεύτερο σπίτι μας, είναι το άλλο μας σπίτι. Ξέρεις, την αγαπάμε τόσο πολύ. Όταν πρωτοφτάσαμε, δεν ξέραμε πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος σε μια οικογένεια με δύο πατέρες και δύο δίδυμους γιους, και όλοι μας αγκάλιασαν, όλοι μας αποδέχτηκαν και μας έδωσαν τόση πολλή αγάπη».

desmond_child
https://www.instagram.com/desmond.child/

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο, η οποία ήταν αφιερωμένη στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα όραμα που συνδέθηκε άμεσα με μια προσωπική του παιδική ανάμνηση από ένα έργο τέχνης που η μητέρα του αναγκάστηκε να πουλήσει στα δύσκολα χρόνια. «Το πιο σημαντικό μήνυμα που ήθελα να βγάλω προς τα έξω, με τη βοήθεια εκατοντάδων ανθρώπων, ήταν να πω στον κόσμο ότι ο Παρθενώνας είναι ναός. Είναι θρησκευτικός χώρος, πνευματικός χώρος. Και η κλοπή αυτών των γλυπτών είναι βεβήλωση ενός ιερού προσκυνήματος», τόνισε με έμφαση.

Η μουσική σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοβιογραφία του

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία, ο Desmond Child αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και το φαινόμενο του streaming, τονίζοντας πως «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα υπέροχο εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει ψυχή, γιατί η ψυχή πηγάζει από την αληθινή ανθρώπινη εμπειρία». Μέσα από την αυτοβιογραφία του «Living on a Prayer: Big Songs, Big Life», η οποία κυκλοφορεί μεταφρασμένη και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Libby, καταγράφει 50 χρόνια ιστορίας, μόδας, πολιτισμού και προσωπικών στιγμών, αφιερώνοντας το βιβλίο κυρίως στους γιους του, τον Ρόμαν και τον Νέρο.

Αν έχασες αυτή τη μαγική τηλεοπτική συνάντηση ή θέλεις να ζήσεις ξανά τη συγκίνηση αυτού του μοναδικού αφιερώματος, σου υπενθυμίζουμε ότι το επεισόδιο θα προβληθεί ξανά στο Mad for Greekζ την Κυριακή 27/9 στις 21:00.

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