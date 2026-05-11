Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»

Ο αγαπημένος ερμηνευτής μιλά για τη μουσική, την οικογένεια, την αεροπορία και την ανάγκη του να συνεχίσει να δημιουργεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Με τη γνωστή του σεμνότητα, τη γαλήνη που τον χαρακτηρίζει και την εμπειρία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, ο Κώστας Μακεδόνας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Mad For Greekζ και παραχώρησε μια από τις πιο ουσιαστικές και ανθρώπινες συνεντεύξεις των τελευταίων ετών. Ο αγαπημένος ερμηνευτής μίλησε για όλα: από τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα του βήματα στη μουσική, μέχρι τη συνεργασία του με κορυφαίους δημιουργούς, τον νέο του δίσκο «Τραμπάλα», την παράλληλη καριέρα του ως πιλότος και τη βαθιά ανάγκη του να παραμένει πιστός στην ποιότητα και στις προσωπικές του αξίες.

Ο Κώστας Μακεδόνας γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα πρώτα του ακούσματα. Όπως είπε, η μουσική υπήρχε στο σπίτι του από το πρωί μέχρι το βράδυ, χάρη στην αγάπη των γονιών του για το τραγούδι. «Η μουσική μπήκε στη ζωή μου από παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρότι οι γονείς του δεν ήταν επαγγελματίες μουσικοί, το σπίτι του ήταν πάντα γεμάτο ήχους και μελωδίες. Ένας θείος του, βλέποντας το πάθος του, του χάρισε την πρώτη του κιθάρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Στα σχολικά του χρόνια έγινε ο «τραγουδιστής του σχολείου», οργανώνοντας μουσικές εκδηλώσεις και γιορτές, ενώ αργότερα, ως φοιτητής Οικονομικών στο σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εντάχθηκε πρώτα στο πολιτιστικό στέκι και μετά γράφτηκε στη σχολή. Όπως είπε με χιούμορ: «Πρώτα γράφτηκα στο πολιτιστικό στέκι της σχολής και μετά στη σχολή».

Το μεγάλο βήμα στην Αθήνα και η στήριξη του Σταμάτη Κραουνάκη

Η καθοριστική στιγμή στην πορεία του ήρθε το 1987, όταν ο Σταμάτης Κραουνάκης τον άκουσε να τραγουδά στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε ότι έπρεπε να έρθει στην Αθήνα. Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ότι φοβόταν πολύ, καθώς ήταν μόλις είκοσι ετών και άφηνε πίσω του την οικογένεια και τη γνώριμη ζωή του. «Πήγαινα στο άγνωστο», παραδέχθηκε. Η πρώτη του μεγάλη εμφάνιση έγινε δίπλα στις Βίκυ Μοσχολιού και Τάνια Τσανακλίδου, ενώ ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου τού εμπιστεύτηκαν τα πρώτα τους τραγούδια. Για εκείνον, αυτή η κίνηση ήταν καθοριστική: «Είναι κάτι που τους το χρωστάω και θα τους το χρωστάω πάντα».

Μιλώντας για την επιτυχία που ήρθε πολύ νωρίς, ο Κώστας Μακεδόνας εξήγησε πως προσπάθησε να παραμείνει προσγειωμένος. «Από όλα αυτά είχα μάθει να κρατάω το είκοσι, το τριάντα τοις εκατό και το υπόλοιπο έλεγα δεν πρέπει να τ’ ακούω», είπε, τονίζοντας ότι η υπερβολική αποθέωση μπορεί να αποπροσανατολίσει έναν νέο καλλιτέχνη. Με απόλυτη ειλικρίνεια πρόσθεσε: «Αν ξαφνικά είσαι ένα παιδάκι που έρχονται όλοι και σου ψέλνουν ύμνους, θα αφεθείς. Και τότε τελειώνεις». Η στάση αυτή τον βοήθησε να παραμείνει ταπεινός, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να διατηρήσει καθαρή ματιά απέναντι στον εαυτό του.

Ο νέος δίσκος «Τραμπάλα»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για το νέο του άλμπουμ Τραμπάλα, το οποίο περιλαμβάνει επτά τραγούδια σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για μένα ότι φτιάχτηκαν αυτά τα τραγούδια», είπε, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δουλειά που τον κάνει πραγματικά περήφανο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τραγούδι «Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουν», λέγοντας ότι «παίζεται πάρα πολύ και παίρνω πάρα πολύ καλά σχόλια». Ο δίσκος κυκλοφορεί τόσο ψηφιακά όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο, κάτι που τον χαροποιεί ιδιαίτερα. Όπως είπε, «μου αρέσει και δεν έχω πάψει ποτέ να το λέω δίσκο».

Οι 3 μεγάλες αγάπες της ζωής του

Ο Κώστας Μακεδόνας αποκάλυψε ότι η ζωή του στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη μουσική, τα αεροπλάνα και την οικογένειά του. «Οι τρεις βασικές αγάπες της ζωής μου ήταν και είναι η μουσική, τα αεροπλάνα και η οικογένειά μου», ανέφερε.

Ως επαγγελματίας πιλότος, έχει καταφέρει να συνδυάζει δύο απαιτητικές καριέρες. «Η αεροπορική δουλειά με ξεκουράζει από την καλλιτεχνική και το αντίστροφο. Και η οικογένειά μου με ξεκουράζει από τα άλλα δύο», είπε, εξηγώντας ότι αυτή η ισορροπία είναι το μυστικό της ψυχικής του ηρεμίας.

«Δεν θέλω να κάνω καλλιτεχνικές εκπτώσεις»

Ο αγαπημένος ερμηνευτής ήταν κατηγορηματικός ως προς τις επιλογές του. «Δεν θέλω να κάνω καλλιτεχνικές εκπτώσεις», τόνισε, εξηγώντας ότι προτιμά να κάνει λιγότερα πράγματα, αλλά να έχουν ποιότητα και ουσία. «Κάνω λίγα πράγματα και καλά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η παράλληλη ενασχόλησή του με την αεροπορία του δίνει την ελευθερία να επιλέγει μόνο δουλειές που τον εκφράζουν πραγματικά.

Το όνειρο για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Καθώς πλησιάζει τα 40 χρόνια στη δισκογραφία, ο Κώστας Μακεδόνας σκέφτεται να γιορτάσει αυτό το ορόσημο με μια ξεχωριστή συναυλία στη Θεσσαλονίκη. «Θέλω να κάνω κάτι καλό κάποια στιγμή, μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Εγώ νιώθω κάτω από 40 ηλικιακά». Παρά τη μακρά πορεία του, εξακολουθεί να ονειρεύεται και να σχεδιάζει με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως στα πρώτα του βήματα.

Όταν ρωτήθηκε τι επιθυμεί για το μέλλον, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Θέλω να συνεχίσω να κάνω καλά τραγούδια. Να μπορώ να συνεργάζομαι με καλούς δημιουργούς, είτε παλιούς είτε νέα παιδιά που υπάρχουν και είναι πολύ ταλαντούχα».

Και, τελικά, η πιο ουσιαστική του φράση ήταν η πιο απλή: «Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω». Μια πρόταση που συνοψίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία ζωής ενός καλλιτέχνη που παραμένει αυθεντικός, σεμνός και βαθιά αφοσιωμένος στη μουσική.

