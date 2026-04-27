Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

Ο Ηλίας Φιλίππου μιλά στο Mad for Greeks για τη μακρόχρονη πορεία του στη δισκογραφία, τις συνεργασίες του και τη φιλοσοφία του

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, ο Ηλίας Φιλίππου μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία του στη δισκογραφία, τις μεγάλες συνεργασίες που τον καθόρισαν, τη φιλοσοφία του γύρω από τη δημιουργία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να λειτουργεί μέσα στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα. Με μια συνέντευξη γεμάτη εμπειρία, ρεαλισμό και καθαρή επαγγελματική ματιά, ο καταξιωμένος στιχουργός ξεδίπλωσε στιγμές από μια πορεία δεκαετιών στον ελληνικό μουσικό χώρο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του από πολύ νεαρή ηλικία, όταν ακόμη έγραφε τις πρώτες του ιδέες και πολύ γρήγορα μπήκε στη δισκογραφία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στα 16 μου μπαίνω κανονικά στη δισκογραφία», έχοντας ήδη την ευκαιρία να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της εποχής, κάτι που τον έβαλε από νωρίς σε μια απαιτητική αλλά καθοριστική πορεία.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, περιέγραψε πως βρέθηκε πολύ γρήγορα να γράφει για κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, σημειώνοντας ότι τότε δεν είχε ακόμα πλήρη επίγνωση του μεγέθους της διαδρομής που ξεκινούσε. «Ήταν Βοσκόπουλος, Τζένη Βάνου, Λίτσα Διαμάντη, Μανώλης Αγγελόπουλος», είπε, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια εποχή έντονης δημιουργίας και μεγάλων απαιτήσεων.

Ο Ηλίας Φιλίππου στάθηκε και στο πώς αντιλαμβάνεται σήμερα την έννοια της επιτυχίας, μέσα σε μια εποχή που η μουσική κατανάλωση έχει αλλάξει ριζικά. Όπως εξήγησε, «κάνεις ένα τραγούδι επιτυχία και σε λίγο έχει σκεπαστεί από το επόμενο», περιγράφοντας τη γρήγορη εναλλαγή που χαρακτηρίζει πλέον τη δισκογραφία και το πώς αυτό επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ενός τραγουδιού.

Μιλώντας για τη σχέση του με τη μουσική βιομηχανία σήμερα, ανέφερε ότι έχει πλήρη επίγνωση των αλλαγών και των νέων δεδομένων. Όπως είπε, «η ταχύτητα του TikTok, του Spotify και του Instagram έχει αλλάξει τα πάντα», σημειώνοντας ότι η χαρά της επιτυχίας πλέον είναι πιο σύντομη αλλά όχι λιγότερο ουσιαστική, εφόσον ο δημιουργός παραμένει προσαρμοσμένος στην εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνεργασίες που τον σημάδεψαν αλλά και σε εκείνες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη φιλία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, λέγοντας πως «δεν δούλεψα ποτέ μαζί του λόγω συνθηκών», εξηγώντας ότι οι δισκογραφικές συγκυρίες και τα αποκλειστικά συμβόλαια συχνά καθόριζαν τις συνεργασίες περισσότερο από την προσωπική επιθυμία.

Ο ίδιος περιέγραψε τη δουλειά του ως μια αυστηρά επαγγελματική διαδικασία, όπου το συναίσθημα υπάρχει αλλά δεν καθοδηγεί τη δημιουργία. «Θέλω να είμαι καλά ψυχολογικά για να κάτσω να γράψω σωστά», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συγκέντρωση και η πειθαρχία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε καλλιτέχνη.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στη διαχρονική αλλαγή της γλώσσας στο ελληνικό τραγούδι, σημειώνοντας ότι πολλές εκφράσεις του παρελθόντος δεν λειτουργούν πλέον στο σήμερα. Όπως είπε, λέξεις όπως «πόνος», «καημός» ή «δολια καρδιά» έχουν χάσει τη δυναμική τους στο σύγχρονο κοινό, γεγονός που αναγκάζει τους δημιουργούς να προσαρμόζουν συνεχώς τον τρόπο γραφής τους.

Ο Ηλίας Φιλίππου εξήγησε επίσης ότι η δική του διαδικασία δημιουργίας δεν βασίζεται στην προσωπική του εμπειρία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν γράφω βιωματικά τραγούδια για μένα», καθώς επιλέγει να λειτουργεί ως «τεχνικός» της σύνθεσης, προσαρμόζοντας κάθε φορά τον στίχο στο ύφος και την ταυτότητα του εκάστοτε καλλιτέχνη.

Αναφερόμενος στον τρόπο που δουλεύει με τους τραγουδιστές, τόνισε ότι βλέπει κάθε συνεργασία σαν ξεχωριστό “project”, όπου ο στόχος είναι να χτιστεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. «Παίρνεις τον καλλιτέχνη και λες αυτός είναι, βάζεις το μυαλό σου πώς τον θες», είπε, περιγράφοντας μια διαδικασία που θυμίζει περισσότερο παραγωγική αρχιτεκτονική παρά αυθόρμητη έμπνευση.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο ίδιος μίλησε και για τη δική του σχέση με τον χρόνο και τη δημιουργία, λέγοντας ότι ακόμη και σήμερα νιώθει πως βρίσκεται στην αρχή. «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα», παραδέχτηκε, δείχνοντας πως η ανάγκη για εξέλιξη παραμένει βασικό στοιχείο της σκέψης του.

Η μουσική για τον Ηλίας Φιλίππου δεν αποτελεί απλώς επάγγελμα, αλλά έναν συνεχή μηχανισμό δουλειάς, προσαρμογής και παραγωγής. Μια διαδρομή που, όπως ο ίδιος περιγράφει, δεν έχει τελικό προορισμό, αλλά μόνο συνεχή εξέλιξη μέσα στον χρόνο.

Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»