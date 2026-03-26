MAD GREEKζ 26.03.2026

Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»

Η Ανδρομάχη αποκαλύπτει τη μουσική της διαδρομή, τις πρώτες εμφανίσεις, τη σχέση της με τη δημιουργία και τον τρόπο που συνδυάζει καριέρα και οικογένεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz με τον Θανάση Γκαραβέλα, η Ανδρομάχη μίλησε για τη μουσική της διαδρομή, την προσωπική της σχέση με το τραγούδι και τον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια. Με μια συζήτηση γεμάτη ζεστασιά και αμεσότητα, η τραγουδίστρια ξεδίπλωσε τις εμπειρίες της, την ανάγκη της για δημιουργική έκφραση και τη φιλοσοφία της γύρω από τη μουσική και τη ζωή.

Η ίδια αποκάλυψε πως η μουσική ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς της. Από μικρή, μέσα στο σπίτι, τραγουδούσε και χόρευε με την οικογένεια της, ενώ οι μουσικές παραστάσεις του παππού, του πατέρα και ενός θείου ρεμπέτη συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί η αγάπη της για τη μουσική. «Μονίμως υπήρχε μουσική στο σπίτι», ανέφερε, «και τελικά κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να κάνω».

Η Ανδρομάχη ξεκίνησε να τραγουδά στη χορωδία του σχολείου και σύντομα ανέλαβε τις πρώτες προσωπικές εμφανίσεις σε σχολικές γιορτές και καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Μετά τη δευτέρα λυκείου και την τρίτη, συμμετείχε σε ταβερνάκι στο χωριό της, όπου τραγουδούσε κάθε Σάββατο οχτώ τραγούδια. Η μετακίνηση στην Αθήνα για τις Πανελλήνιες σήμανε και την απόφαση να αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική, αφήνοντας κατά μέρος τις σπουδές της.

Η είσοδος στα πρώτα μαγαζιά του Κεραμεικού αποτέλεσε το πραγματικό ξεκίνημα της επαγγελματικής της διαδρομής. Όπως ανέφερε: «Ήταν το μόνο πράγμα που με γέμιζε. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω κάτι άλλο».

Το The Voice ήρθε στη ζωή της όταν ήδη τραγουδούσε στο Γκαζοχώρι. Η οντισιόν ήταν μια στιγμή έντονης έκθεσης για εκείνη, αλλά την βοήθησε να καταλάβει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της. Μετά την πρόταση συνεργασίας με τον Νίκο Βέρτη, η Ανδρομάχη μπήκε στο χώρο των μπουζουκιών και των μεγάλων εμφανίσεων, όπου κάθε εμπειρία της πρόσφερε πολύτιμα μαθήματα και γνωριμίες.

Η ίδια περιέγραψε τη συμμετοχή της ως ευκαιρία να δει πώς λειτουργεί η τηλεόραση και να γνωρίσει ανθρώπους του χώρου, τονίζοντας ότι η αναγνωρισιμότητα ήρθε με φυσικό τρόπο, όπως και το viral cover της στο Facebook πριν από το The Voice.

Η Ανδρομάχη δεν έκρυψε ποτέ ότι η μουσική είναι για εκείνη ανάγκη και μέσο έκφρασης. Από το γυμνάσιο έγραφε ποιήματα και τραγούδια, τα οποία μοιραζόταν με καθηγήτριες για feedback. «Ήξερα από πολύ νωρίς ότι ήθελα να γράφω και να τραγουδάω για να εκφράζομαι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του προσωπικού στοιχείου στη δημιουργία της.

Η σχέση της με τη μουσική είναι αμετάβλητη: δεν την αντιμετωπίζει απλώς ως επάγγελμα, αλλά ως τρόπο να εκφράσει συναισθήματα και να μοιραστεί ιστορίες με το κοινό της.

Περιέγραψε τη στάση της απέναντι στον ανταγωνισμό και τα άγχη της μουσικής βιομηχανίας: «Δεν είμαι ανταγωνιστική. Θέλω ηρεμία και να περνάμε όλοι καλά», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τοξικότητα και η ένταση των ανταγωνισμών δεν την αφορούν. Η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια, ειδικά με τον μικρό της γιο, είναι προτεραιότητά της. «Ο Γεράσιμος με βοηθάει πολύ, γιατί καταλαβαίνει τις ανάγκες και τις αγωνίες μου», ανέφερε.

Τέλος, συνοψίζει τη φιλοσοφία της με απλότητα και ειλικρίνεια: «Δεν κάνω κάτι γιατί πρέπει. Το κάνω γιατί το νιώθω. Αν πετύχει, καλώς. Αν όχι, πάμε στο επόμενο». Η μουσική για εκείνη είναι τρόπος ζωής, προσωπική έκφραση και συνάμα μέσο για να μοιραστεί την ψυχή της με το κοινό.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad for Greekz Ανδρομάχη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
