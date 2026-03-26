Celeb News 26.03.2026

Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

Η κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel παραχωρεί την πρώτη της συνέντευξη και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της μόδας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στο προσκήνιο της διεθνούς μόδας περνά η Léonie Cassel, η μικρότερη κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel, η οποία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου της Vogue Italia, παραχωρώντας ταυτόχρονα την πρώτη της εκτενή συνέντευξη. Η σχεδόν 16χρονη Léonie Cassel φωτογραφίζεται στο Παρίσι, στο σπίτι όπου ζει με τη μητέρα της, σε μια ατμόσφαιρα που αποτυπώνει στιγμές καθημερινότητας, από απλές σκηνές στην κουζίνα μέχρι αυθόρμητες στιγμές που αναδεικνύουν τη σχέση τους. Παράλληλα, η ίδια επιχειρεί να σκιαγραφήσει την προσωπικότητά της και τη μετάβασή της από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Léonie Cassel περιγράφει τον εαυτό της ως ιδιαίτερα συναισθηματικό άτομο, σημειώνοντας ότι «είμαι πολύ ευαίσθητη και θυμάμαι έντονα όσα νιώθω και όσα μου λένε οι άλλοι, είτε είναι καλά είτε δύσκολα». Όπως εξηγεί, η μουσική αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής της, καθώς ήδη παρακολουθεί μαθήματα τραγουδιού, ενώ από μικρή συνήθιζε να τραγουδά συνεχώς μέσα στο σπίτι.

www.instagram.com/monicabellucciofficiel/

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές της κατέχει η μεγαλύτερη αδελφή της, Deva Cassel, την οποία χαρακτηρίζει ως το μοναδικό της πρότυπο. «Το μόνο μου πρότυπο είναι η αδελφή μου Deva. Ήταν πάντα το είδωλό μου», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επιρροή που έχει ασκήσει στη ζωή της.

Η ίδια μιλά επίσης για την καθημερινότητά της στο Παρίσι, τη σχολική της ζωή αλλά και τη χαρά που αντλεί από τις μικρές εμπειρίες, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη», μια φράση που συνοψίζει τη στάση της απέναντι στη ζωή.

Από την πλευρά της, η Monica Bellucci αναφέρεται στη διαδικασία ωρίμανσης της κόρης της, επισημαίνοντας ότι «κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα βοηθήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους». Όπως τονίζει, η Léonie Cassel ήδη διαμορφώνει τη δική της πορεία, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω της.

Η εμφάνιση της Léonie Cassel στη Vogue Italia σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την ίδια, καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας και στα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο και τη διεθνή σκηνή.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Léonie Cassel Monica Bellucci Vincent Cassel
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»

26.03.2026
Επόμενο
Orlando Bloom: Το ταξίδι στη Ζυρίχη με την κατά 21 χρόνια νεότερη σύντροφό του

26.03.2026

Δες επίσης

Celeb News

Orlando Bloom: Το ταξίδι στη Ζυρίχη με την κατά 21 χρόνια νεότερη σύντροφό του

26.03.2026
Celeb News

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

26.03.2026
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

26.03.2026
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη

26.03.2026
Celeb News

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

26.03.2026
Celeb News

Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

26.03.2026
Celeb News

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

26.03.2026
Celeb News

Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

26.03.2026
Celeb News

Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα