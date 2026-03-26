Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

Η κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel παραχωρεί την πρώτη της συνέντευξη και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της μόδας

Στο προσκήνιο της διεθνούς μόδας περνά η Léonie Cassel, η μικρότερη κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel, η οποία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου της Vogue Italia, παραχωρώντας ταυτόχρονα την πρώτη της εκτενή συνέντευξη. Η σχεδόν 16χρονη Léonie Cassel φωτογραφίζεται στο Παρίσι, στο σπίτι όπου ζει με τη μητέρα της, σε μια ατμόσφαιρα που αποτυπώνει στιγμές καθημερινότητας, από απλές σκηνές στην κουζίνα μέχρι αυθόρμητες στιγμές που αναδεικνύουν τη σχέση τους. Παράλληλα, η ίδια επιχειρεί να σκιαγραφήσει την προσωπικότητά της και τη μετάβασή της από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Léonie Cassel περιγράφει τον εαυτό της ως ιδιαίτερα συναισθηματικό άτομο, σημειώνοντας ότι «είμαι πολύ ευαίσθητη και θυμάμαι έντονα όσα νιώθω και όσα μου λένε οι άλλοι, είτε είναι καλά είτε δύσκολα». Όπως εξηγεί, η μουσική αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής της, καθώς ήδη παρακολουθεί μαθήματα τραγουδιού, ενώ από μικρή συνήθιζε να τραγουδά συνεχώς μέσα στο σπίτι.

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές της κατέχει η μεγαλύτερη αδελφή της, Deva Cassel, την οποία χαρακτηρίζει ως το μοναδικό της πρότυπο. «Το μόνο μου πρότυπο είναι η αδελφή μου Deva. Ήταν πάντα το είδωλό μου», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επιρροή που έχει ασκήσει στη ζωή της.

Η ίδια μιλά επίσης για την καθημερινότητά της στο Παρίσι, τη σχολική της ζωή αλλά και τη χαρά που αντλεί από τις μικρές εμπειρίες, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη», μια φράση που συνοψίζει τη στάση της απέναντι στη ζωή.

Από την πλευρά της, η Monica Bellucci αναφέρεται στη διαδικασία ωρίμανσης της κόρης της, επισημαίνοντας ότι «κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα βοηθήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους». Όπως τονίζει, η Léonie Cassel ήδη διαμορφώνει τη δική της πορεία, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω της.

Η εμφάνιση της Léonie Cassel στη Vogue Italia σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την ίδια, καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας και στα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο και τη διεθνή σκηνή.

