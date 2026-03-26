Celeb News 26.03.2026

Orlando Bloom: Το ταξίδι στη Ζυρίχη με την κατά 21 χρόνια νεότερη σύντροφό του

orlando_bloom
Ο Orlando Bloom φαίνεται να έχει νέο έρωτα με τη Luisa Laemmel, μετά το τέλος της σχέσης του με την Katy Perry
Μαρία Χατζηγιάννη

Φαίνεται πως ο Orlando Bloom έχει ξαναβρει τον έρωτα. Ενώ η πρώην σύντροφός του,Katy Perry, συνεχίζει τη ζωή της στο πλευρό του Justin Trudeau, ο 49χρονος Βρετανός ηθοποιός φαίνεται να έχει έρθει πιο κοντά με τη 28χρονη Ελβετίδα μοντέλο Luisa Laemmel.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι απόλαυσε ρομαντικές στιγμές στην Ελβετία, τη χώρα καταγωγής της Luisa, όπου ο Orlando γνώρισε φίλους και συγγενείς της. Οι δυο τους έμειναν σε πολυτελή σουίτα του Dolder Grand στη Ζυρίχη, με κόστος που φτάνει τα 15.000 ευρώ τη βραδιά, ενώ ο ηθοποιός συμμετείχε και σε εκδήλωση της Porsche στην περιοχή.

https://www.instagram.com/orlandobloom/

Στη συνέχεια, ταξίδεψαν στο πεντάστερο θέρετρο Bürgenstock, δίπλα στη λίμνη της Λουκέρνης, περνώντας χρόνο μαζί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πηγή που μίλησε στη Sun ανέφερε πως ο Orlando και η Luisa βγαίνουν διακριτικά εδώ και μήνες, δημιουργώντας δεσμούς που μοιάζουν με οικογένεια, ενώ ο Orlando δεν δίστασε να φέρει μαζί του και το αγαπημένο του μίνι κανίς, Biggie Smalls.

Η απόσταση δεν φαίνεται να τους πτοεί. Ο Orlando ζει στο Λος Άντζελες, ενώ η Luisa στη Νέα Υόρκη, αλλά κρατούν καθημερινή επικοινωνία και η χημεία μεταξύ τους είναι εμφανής. Η Luisa ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στα 16 μέσω του διαγωνισμού Elite Model Look και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως Calvin Klein, Brandy Melville, Maybelline, Max Factor, L’Oréal και Vera Wang.

orlando_bloom
https://www.instagram.com/luisalaemmel/

Οι πρώτες ενδείξεις για τη σχέση τους εμφανίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, όταν φωτογραφήθηκαν αγκαζέ στο Super Bowl στη Σάντα Κλάρα. Μάρτυρες ανέφεραν πως ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί σε VIP χώρο του Levi’s Stadium, παρακολουθώντας την εμφάνιση του Bad Bunny μαζί με άλλες διασημότητες, όπως ο Jamie Foxx.

Παράλληλα, ο Orlando συμμετείχε σε διαφημιστικό σποτ της MSC Cruises με την Drew Barrymore, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl, κρατώντας τον ηθοποιό στην επικαιρότητα τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ORLANDO BLOOM ΣΧΕΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

26.03.2026
Επόμενο
Ο Βασίλης Καρράς «ζωντάνεψε» στη σκηνή του YFSF στη Βουλγαρία

Ο Βασίλης Καρράς «ζωντάνεψε» στη σκηνή του YFSF στη Βουλγαρία

26.03.2026

Δες επίσης

Celeb News

Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

26.03.2026
Celeb News

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

26.03.2026
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

26.03.2026
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη

26.03.2026
Celeb News

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

26.03.2026
Celeb News

Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

26.03.2026
Celeb News

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

26.03.2026
Celeb News

Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

26.03.2026
Celeb News

Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα