Orlando Bloom: Το ταξίδι στη Ζυρίχη με την κατά 21 χρόνια νεότερη σύντροφό του

Ο Orlando Bloom φαίνεται να έχει νέο έρωτα με τη Luisa Laemmel, μετά το τέλος της σχέσης του με την Katy Perry

Φαίνεται πως ο Orlando Bloom έχει ξαναβρει τον έρωτα. Ενώ η πρώην σύντροφός του,Katy Perry, συνεχίζει τη ζωή της στο πλευρό του Justin Trudeau, ο 49χρονος Βρετανός ηθοποιός φαίνεται να έχει έρθει πιο κοντά με τη 28χρονη Ελβετίδα μοντέλο Luisa Laemmel.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι απόλαυσε ρομαντικές στιγμές στην Ελβετία, τη χώρα καταγωγής της Luisa, όπου ο Orlando γνώρισε φίλους και συγγενείς της. Οι δυο τους έμειναν σε πολυτελή σουίτα του Dolder Grand στη Ζυρίχη, με κόστος που φτάνει τα 15.000 ευρώ τη βραδιά, ενώ ο ηθοποιός συμμετείχε και σε εκδήλωση της Porsche στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ταξίδεψαν στο πεντάστερο θέρετρο Bürgenstock, δίπλα στη λίμνη της Λουκέρνης, περνώντας χρόνο μαζί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πηγή που μίλησε στη Sun ανέφερε πως ο Orlando και η Luisa βγαίνουν διακριτικά εδώ και μήνες, δημιουργώντας δεσμούς που μοιάζουν με οικογένεια, ενώ ο Orlando δεν δίστασε να φέρει μαζί του και το αγαπημένο του μίνι κανίς, Biggie Smalls.

Η απόσταση δεν φαίνεται να τους πτοεί. Ο Orlando ζει στο Λος Άντζελες, ενώ η Luisa στη Νέα Υόρκη, αλλά κρατούν καθημερινή επικοινωνία και η χημεία μεταξύ τους είναι εμφανής. Η Luisa ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στα 16 μέσω του διαγωνισμού Elite Model Look και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως Calvin Klein, Brandy Melville, Maybelline, Max Factor, L’Oréal και Vera Wang.

Οι πρώτες ενδείξεις για τη σχέση τους εμφανίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, όταν φωτογραφήθηκαν αγκαζέ στο Super Bowl στη Σάντα Κλάρα. Μάρτυρες ανέφεραν πως ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί σε VIP χώρο του Levi’s Stadium, παρακολουθώντας την εμφάνιση του Bad Bunny μαζί με άλλες διασημότητες, όπως ο Jamie Foxx.

Παράλληλα, ο Orlando συμμετείχε σε διαφημιστικό σποτ της MSC Cruises με την Drew Barrymore, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl, κρατώντας τον ηθοποιό στην επικαιρότητα τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή.

