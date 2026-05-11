Η εξομολόγηση της Britney Spears για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της

Μετά την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και την παραμονή σε κέντρο αποτοξίνωσης, η Britney Spears περιγράφει τη νέα της οπτική για τη ζωή

Η Britney Spears έκανε την πρώτη της δημόσια δήλωση μετά τη σύλληψη της για οδήγηση υπό την επήρεια (DUI) τον Μάρτιο και την παραμονή της σε κέντρο αποτοξίνωσης. Χθες πέστρεψε στο Instagram με μια ανάρτηση που αναφερόταν στα πρόσφατα γεγονότα, χωρίς ωστόσο να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην υπόθεση ή στην περίοδο της θεραπείας της.

Η ανάρτηση ξεκινούσε με μια ιστορία για την επίσκεψη σε ένα pet shop με τα παιδιά της για να δουν ένα μωρό φίδι, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία ενός όμορφου αλμπίνο πύθωνα. Η ίδια ανέφερε ότι «τα φίδια είναι σύμβολο καλής υγείας, υψηλότερης συνείδησης και καθαρής τύχης». Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έλαβε έναν πιο προσωπικό τόνο, δηλώνοντας: «Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου και σε τόσους νέους όμορφους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα από το πνευματικό μου ταξίδι».

Η Britney Spears συνέχισε το μήνυμά της, περιγράφοντας τα πρόσφατα γεγονότα ως «όλα μια ευλογία μεταμφιεσμένη». Τόνισε επίσης την προσωπική της πρόκληση, λέγοντας: «Πρέπει ακόμα να μάθω να είμαι ευγενική με τον εαυτό μου και τον τρόπο που του μιλάω… Είναι ένα ατελείωτο ταξίδι και μερικές φορές απλά σταματάω, κοιτάω ψηλά και λέω ουάου Θεέ μου νομίζω ότι ήσουν εσύ και χαμογελάω».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η TMZ είχε αναφέρει ότι η Spears είχε πρόσφατα φύγει από ένα κέντρο αποτοξίνωσης στο Μέιν, όπου είχε περάσει περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτό συνέβη μετά από ποινή αναστολής που προέκυψε από την καταδίκη της για την υπόθεση DUI στις 4 Μαρτίου στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια.

Συγκεκριμένα, η Spears είχε λάβει ποινή αναστολής ενός έτους στις 4 Μαΐου, αφού ο δικηγόρος της ομολόγησε την ενοχή της για πλημμέλημα γνωστό ως «wet reckless» (απρόσεκτη οδήγηση υπό την επήρεια). Αυτή η κατηγορία αποτελούσε υποβάθμιση από την πιο σοβαρή κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, λόγω του χαμηλού επιπέδου αλκοόλ στο αίμα της και της έλλειψης προηγούμενου ιστορικού DUI.

