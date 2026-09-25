City Guide 25.09.2026

Πόσο ψηλά βρίσκεται η Αθήνα στις κορυφαίες πόλεις του κόσμου; Η θέση που πήρε

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Η λίστα του Global Cities Index με τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2026 είναι εδώ και η Αθήνα έχει τη δική της θέση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αθήνα κατατάχθηκε 252η και η Θεσσαλονίκη 439η στον Παγκόσμιο Δείκτη Πόλεων 2026.
  • Η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.
  • Ο δείκτης αξιολογεί 1.000 πόλεις βάσει πέντε κατηγοριών: οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, διακυβέρνηση.
  • Η ελκυστικότητα μιας πόλης κρίνεται από πολλούς παράγοντες, όχι μόνο από τα αξιοθέατα ή τη νυχτερινή ζωή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μπορούσες να διαλέξεις οποιαδήποτε πόλη του κόσμου για να ζήσεις, ποια θα ήταν; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, αφού μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από τα αξιοθέατα, τη νυχτερινή ζωή ή το πόσο viral είναι στα social media. Η οικονομία, οι ευκαιρίες, το ανθρώπινο δυναμικό, η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και η διακυβέρνηση είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πόσο ελκυστική θεωρείται μια σύγχρονη μητρόπολη.

Unsplash
Unsplash

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 (Global Cities Index) του Oxford Economics επιχειρεί ακριβώς αυτό: να συγκρίνει 1.000 από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου και να αποτυπώσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους. Για τη φετινή κατάταξη αξιοποιούνται πέντε βασικές κατηγορίες — οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα για κάθε πόλη.

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Και φυσικά, το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό βρίσκεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις βρίσκονται μέσα στη λίστα των 1.000 μητροπόλεων, με την Αθήνα να καταλαμβάνει την 252η θέση και τη Θεσσαλονίκη την 439η.

Ανοιξιάτικο τοπίο στη φύση για ταξίδι και χαλάρωση.
Πηγή: Unsplash

Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι στην κορυφή

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026 βρίσκονται τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες μητροπόλεις του πλανήτη. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί το Λονδίνο και στην τρίτη θέση συναντάμε το Παρίσι. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από το Σιάτλ, το Σαν Φρανσίσκο, το Δουβλίνο, τη Βοστώνη, το Σαν Χοσέ, το Τόκιο και τη Ζυρίχη.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν με τους Δίδυμους Πύργους να δεσπόζουν στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης, 25 χρόνια μετά.
Pexels

Η εικόνα αυτή δείχνει και κάτι ακόμη: οι πόλεις που βρίσκονται ψηλά δεν βασίζονται απαραίτητα σε ένα μόνο πλεονέκτημα. Η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, για παράδειγμα, ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για το οικονομικό τους μέγεθος και την αγορά εργασίας, ενώ το Παρίσι παρουσιάζει πολύ υψηλή επίδοση στην ποιότητα ζωής. Συνολικά, οι κορυφαίες πόλεις εμφανίζουν ισχυρή παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Ο ορίζοντας της Νέας Υόρκης με τους φωτισμένους ουρανοξύστες, συμπεριλαμβανομένου του One World Trade Center, να δεσπόζουν.
Pexels

Η παγκόσμια top 10

  1. Νέα Υόρκη
  2. Λονδίνο
  3. Παρίσι
  4. Σιάτλ
  5. Σαν Φρανσίσκο
  6. Δουβλίνο
  7. Βοστώνη
  8. Σαν Χοσέ
  9. Τόκιο
  10. Ζυρίχη

Η Αθήνα βρίσκεται στην 252η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η θέση της την τοποθετεί στο πρώτο μισό των 1.000 πόλεων που εξετάζει ο δείκτης, σε μια λίστα που περιλαμβάνει από παγκόσμια οικονομικά κέντρα μέχρι ανερχόμενες μητροπόλεις.

Unsplash
Unsplash

Η ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και σύγχρονου urban lifestyle. Από τις γειτονιές και τα bars μέχρι τη μουσική σκηνή, τα festivals, τα μουσεία και τα νέα spots που εμφανίζονται συνεχώς στην πόλη, η Αθήνα έχει αποκτήσει έναν χαρακτήρα που την κάνει ξεχωριστή στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει την 439η θέση στον Global Cities Index 2026. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από την Αθήνα στη συνολική κατάταξη, η πόλη αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και νεανικό κέντρο της Ελλάδας.

Ανοιξιάτικο τοπίο στη φύση για ταξίδι και χαλάρωση.
Πηγή: Unsplash

Η μουσική, η γαστρονομία, η έντονη φοιτητική ζωή και η ιδιαίτερη σχέση της πόλης με την urban κουλτούρα αποτελούν κομμάτια της ταυτότητάς της. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάλυση της κατάταξης, οι επιδόσεις της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν μεγαλύτερες αδυναμίες στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπου βρίσκεται στο χαμηλότερο 40% των πόλεων που εξετάζονται.

Τι κάνει τελικά μια πόλη «ελκυστική»;

Το ενδιαφέρον με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι ότι δεν προσπαθεί να απαντήσει απλώς στο ερώτημα «ποια πόλη είναι η καλύτερη». Αντίθετα, εξετάζει διαφορετικές πλευρές της ζωής μιας μητρόπολης. Η οικονομία μετρά το μέγεθος, τη δομή και τις προοπτικές ανάπτυξης, ενώ το ανθρώπινο κεφάλαιο εξετάζει το ταλέντο, τις δεξιότητες και τη δυναμική του εργατικού δυναμικού. Η ποιότητα ζωής αφορά την ευημερία και τις παροχές μιας πόλης, το περιβάλλον την περιβαλλοντική ποιότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ η διακυβέρνηση την αποτελεσματικότητα των θεσμών.

Θέα στον Τάμεση με το London Eye και τουριστικό πλοιάριο στο Λονδίνο
Άποψη του ποταμού Τάμεση με φόντο το London Eye και ιστορικά κτίρια της πόλης.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για όσους αγαπούν τις πόλεις: αυτό που κάνει μια μητρόπολη ξεχωριστή δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά μεταφράζονται στην καθημερινότητα — στους δρόμους, στις μετακινήσεις, στην τέχνη, στη μουσική, στη γαστρονομία, στη διασκέδαση και στους ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν εκεί.

Πανοραμική άποψη της Αθήνας με δρόμο και αυτοκίνητα, αναδεικνύοντας τη γειτονιά της Ευρώπης.
Pexels

Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κάθε πόλη έχει τη δική της ταυτότητα και τους δικούς της λόγους για τους οποίους προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες. Και η φετινή κατάταξη του Oxford Economics έρχεται να αποτυπώσει αυτή την πολύπλευρη εικόνα με αριθμούς.

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