Αυτό το Σαββατοκύριακο πας μουσείο χωρίς να πληρώσεις – Πού έχει δωρεάν είσοδο στην Αθήνα

Με μια ματιά Δωρεάν είσοδος σε δημόσια μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου.

Η δωρεάν είσοδος εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Συμμετέχουν σημαντικά μουσεία όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό, η Εθνική Πινακοθήκη και το Νομισματικό Μουσείο.

Ευκαιρία για πολιτιστική ενασχόληση και γνωριμία με την Αθήνα χωρίς κόστος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις έναν όμορφο και διαφορετικό τρόπο να περάσεις το Σαββατοκύριακό σου στην Αθήνα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξοδέψεις χρήματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, έχεις έναν πολύ καλό λόγο να βάλεις τον πολιτισμό στο πρόγραμμά σου, καθώς στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η είσοδος είναι ελεύθερη στα δημόσια μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έτσι, μπορείς να επισκεφθείς με την παρέα σου, τον σύντροφό σου ή ακόμη και μόνη σου μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας, χωρίς το κόστος του εισιτηρίου. Είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο να δεις εκθέσεις που ίσως έχεις αφήσει για «κάποια άλλη φορά», αλλά και να γνωρίσεις καλύτερα χώρους που βρίσκονται δίπλα σου και συχνά προσπερνάς στην καθημερινότητά σου.

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1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατησίων είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές για το Σαββατοκύριακό σου. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του θα είναι προσβάσιμες χωρίς εισιτήριο και τις δύο ημέρες, από τις 08:00 έως τις 20:00, με τελευταία είσοδο στις 19:30. Αν αγαπάς την αρχαία ελληνική ιστορία και τέχνη, μπορείς να αφιερώσεις αρκετές ώρες στην επίσκεψή σου και να περιηγηθείς στις συλλογές με τον δικό σου ρυθμό.

2. Εθνική Πινακοθήκη

Αν προτιμάς την τέχνη, η Εθνική Πινακοθήκη – Alexandros Soutsos Museum είναι μια ακόμη επιλογή. Η Εθνική Πινακοθήκη αναφέρει ότι η ελεύθερη είσοδος ισχύει και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μάλιστα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 22:00, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολιτιστικές δράσεις.

3. Νομισματικό Μουσείο

Στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου, βρίσκεται το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Το μουσείο φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές νομισμάτων και σχετικών αντικειμένων και, όπως προβλέπεται για τα κρατικά μουσεία, προσφέρει ελεύθερη είσοδο το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Είναι μια καλή επιλογή αν θέλεις κάτι διαφορετικό από τις πιο γνωστές μουσειακές διαδρομές της πόλης.

4. Μουσείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Πολιτισμού

Αν σε ενδιαφέρει η βυζαντινή ιστορία και η τέχνη, μπορείς να επισκεφθείς και το Μουσείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Πολιτισμού στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Το μουσείο ανήκει στα κρατικά μουσεία που συμμετέχουν στην ελεύθερη είσοδο του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Σεπτεμβρίου.

5. Μουσείο Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού

Για μια πιο διαφορετική γνωριμία με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, μπορείς να κατευθυνθείς προς την περιοχή της Πλάκας και το Museum of Modern Greek Culture (Tzistarakis Mosque). Η περιοχή προσφέρεται ιδανικά για μια βόλτα μετά την επίσκεψη, ώστε να συνδυάσεις το μουσείο με έναν περίπατο στο ιστορικό κέντρο.

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πολιτισμό

Το ωραίο με μια τέτοια έξοδο είναι ότι δεν χρειάζεται να την αντιμετωπίσεις σαν μια «τυπική» επίσκεψη σε μουσείο. Μπορείς να ξεκινήσεις με έναν καφέ στο κέντρο, να επιλέξεις ένα μουσείο που δεν έχεις επισκεφθεί ποτέ και στη συνέχεια να συνεχίσεις τη βόλτα σου στους γύρω δρόμους. Και αν έχεις χρόνο, μπορείς να εκμεταλλευτείς το γεγονός ότι η ελεύθερη είσοδος αφορά συνολικά τα δημόσια μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άλλωστε, δεν χρειάζεται πάντα μια μεγάλη έξοδος ή ένα ακριβό πρόγραμμα για να νιώσεις ότι έκανες κάτι διαφορετικό. Μερικές φορές αρκεί μια βόλτα στην πόλη, λίγη τέχνη, μια ενδιαφέρουσα ιστορία και η ευκαιρία να δεις την Αθήνα μέσα από μια διαφορετική ματιά. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείς να το κάνεις και δωρεάν.

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