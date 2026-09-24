City Guide 24.09.2026

«Χωρίς Παπούτσια» Live: Το podcast που καταργεί τα ταμπού ανεβαίνει στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

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Οι δύο δημιουργοί μεταφέρουν την ανθρωποκεντρική τους εκπομπή στο θέατρο, συνδυάζοντας την ειλικρινή συζήτηση, τη ζωντανή μουσική και την έμπρακτη αλληλεγγύη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το podcast «Χωρίς Παπούτσια» μεταφέρεται ζωντανά στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.
  • Η εκπομπή ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή του κοινού σε συζητήσεις για την επικαιρότητα και την κοινωνία.
  • Κάθε μήνα, ένας καλλιτέχνης θα παρουσιάζει unplugged μουσικό πρόγραμμα.
  • Το podcast αναδεικνύει κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας το έργο τους με μέρος των εσόδων.
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«ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» The Show – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 

Το podcast των Νικόλα Τζαβάρα και Ορέστη Βλάχου σε μια νέα ζωντανή εμπειρία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το «Χωρίς Παπούτσια», το podcast με τον Νικόλα Τζαβάρα και τον Ορέστη Βλάχο, αποκτά ζωντανή παρουσία και συναντά το κοινό στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, από τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη live εκδοχή, η εκπομπή ανοίγει τον διάλογο με το κοινό και δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και συμμετοχής, όπου η επικαιρότητα, η κοινωνία, η μουσική και οι ανθρώπινες ιστορίες βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Βασικό στοιχείο των ζωντανών εκπομπών είναι η ενεργή συμμετοχή του κοινού. Θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και την καθημερινότητά μας τίθενται προς συζήτηση, ενώ οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν, να καταθέτουν τις
απόψεις τους και να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα.

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βραδιάς. Κάθε μήνα, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα unplugged μουσικό πρόγραμμα, σε μια άμεση και προσωπική συνθήκη επικοινωνίας με το κοινό.

Παράλληλα, μέσα από τις ερωτήσεις του Ορέστη Βλάχου, οι καλεσμένοι συμμετέχουν σε μια διαδικασία γνώσης και αλληλεπίδρασης, στην οποία το κοινό έχει ενεργό ρόλο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ζωντανής εμπειρίας.

Πέρα από την ψυχαγωγία και τη συζήτηση, το «Χωρίς Παπούτσια» επιδιώκει να αναδεικνύει ανθρώπους και πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε κάθε live, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος, ένα σωματείο, ένας σύλλογος ή μια κοινωνική δράση, με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο τους και να ενισχυθεί έμπρακτα η προσπάθειά τους.

Μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια κάθε ζωντανής εκπομπής διατίθεται για την ενίσχυση του έργου της κοινωνικής προσπάθειας που φιλοξενείται κάθε μήνα.

Με αυτή τη σταθερή πρωτοβουλία, το «Χωρίς Παπούτσια» επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο όπου η ενημέρωση και ο διάλογος συναντούν τον πολιτισμό και την κοινωνική ευαισθησία.

Μια ζωντανή εκπομπή με παρουσία κοινού, που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση ενός podcast, αλλά εξελίσσεται σε μια κοινή εμπειρία συμμετοχής, επικοινωνίας και αλληλεγγύης.

 

«Χωρίς Παπούτσια»
Νικόλας Τζαβάρας – Ορέστης Βλάχος
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από 5 Οκτωβρίου 2026 στις 19.00

Καλεσμένοι στην πρώτη εκπομπή ο ηθοποιός- μουσικός, Πάνος Βλάχος, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, Σωτήρης Τσαφούλιας και ο συγγραφέας- σεναριογράφος, Χρήστος Κιούσης

Για εισιτήρια πατήστε εδώ

 

Λίγα Λόγια για το podcast

Το «Χωρίς Παπούτσια» είναι ένα συμπεριληπτικό podcast/vidcast που φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, δημιουργώντας νέες «παρέες», ουσιαστικές συζητήσεις και δράσεις προσβασιμότητας.
Βασικός στόχος είναι ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτή την ανθρωποκεντρική ιδέα πορεύεται. Δίνει βήμα σε άτομα των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με νευροδιαφορετικότητα ή οποιαδήποτε βλάβη σωματική ή ψυχονοητική, κάτι που η κοινωνία καθορίζει ως αναπηρία. Οι συζητήσεις και η θεματολογία, μπαίνουν στο επίκεντρο με τρόπο προσιτό και φιλικό προς το ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια ομαδική ιδέα και σύλληψη με στόχο την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Οι αξίες αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις συνεντεύξεις, τους καλεσμένους και τα προσωπικά μηνύματα των τηλεθεατών και φίλων της εκπομπής. Στην εκπομπή «Χωρίς Παπούτσια» φιλοξενούνται άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία, από τον χώρο της τέχνης, του θεάματος, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και άλλων επαγγελματικών πεδίων, που μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες, εμπειρίες και προκλήσεις. Μέσα από τις συζητήσεις αναδεικνύονται διαφορετικές οπτικές της ζωής, προωθώντας την κατανόηση, την αποδοχή και τη συμπερίληψη.

 

Who is who

Οι δημιουργοί του «Χωρίς Παπούτσια» Νικόλας Τζαβάρας και Ορέστης Βλάχος, γνωρίστηκαν ως εθελοντές σε προγράμματα κοινωνικοποίησης και υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση «Best Buddies». Συνέδραμαν εθελοντικά σε προγράμματα αποασυλοποίησης δομών του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Μέσα από τη δράση τους, έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης, της αυτονομίας και της ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης.

 

Έτσι «γεννήθηκε» η ιδέα του «Χωρίς Παπούτσια», εκεί που οι καλεσμένοι βγάζουν, μαζί με τα παπούτσια τους, τα όμορφα που κρύβουν μέσα τους και μοιράζονται εμπειρίες, σκέψεις και πεπραγμένα.

Το όνειρο που μας ενώνει κι η παρέα μεγαλώνει…

 

Καμαρούλα μια σταλιά δύο επί τρία…πού να χωρέσει τόση μαγεία;
«Ο χώρος μας ήτανε μικρός και η αγάπη σας μεγάλη. Τα μηνύματά σας συγκινητικά όπως και η επιθυμία σας να έρθετε από κοντά για να μας γνωρίσετε, να παρακολουθήσετε τα γυρίσματά μας και να συνομιλήσετε με τους καλεσμένους μας. Η απόφασή μας για να υλοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο εγχείρημα ήταν μονόδρομος και πάρθηκε μέσα από τη συνεργασία μας που ξεκινά από τον Οκτώβρη με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας για να υποστηρίξουμε συνανθρώπους μας. Γιατί η διαφορετικότητα είναι η μοναδικότητα που δεν χωρά διακρίσεις παρά μόνο αποδοχή».
Νικόλας-Ορέστης

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη:

Mad & Mad Radio 106,2

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Ίδρυμα Κακογιάννη Χωρίς Παπούτσια Live
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