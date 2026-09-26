Troye Sivan: Η ιστορία πίσω από το νέο του album «She’s the best»

Μάθε για τη νέα εποχή του Troye Sivan με το 'She's the Best' και την αλήθεια πίσω από τη συνεργασία του με τη Nicole Kidman

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ του Troye Sivan, «She's the best», εξερευνά τη μοναξιά μετά την επιτυχία και την ανάγκη για σύνδεση.

Η Nicole Kidman πρωταγωνιστεί στο music video του πρώτου single, μια συνεργασία που προέκυψε από παλαιότερη γνωριμία.

Το τραγούδι και το video τιμούν το θηλυκό πνεύμα και την προσωπική έκφραση του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένου του drag.

Ο Sivan συνεργάστηκε ξανά με τον Jack Antonoff, αντλώντας έμπνευση από καλλιτέχνες όπως οι Madonna και Arthur Russell. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πορεία του Troye Sivan στη μουσική βιομηχανία, που ξεκίνησε με uploads στο YouTube το 2007, φτάνει σε ένα νέο, πιο ώριμο κεφάλαιο με την κυκλοφορία του τέταρτου studio album του, «She’s the best», στις 9 Οκτωβρίου. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Something to give each other» το 2023, που του χάρισε τρεις υποψηφιότητες για Grammy και τον οδήγησε σε εξαντλητικές περιοδείες, ο Sivan αντιμετώπισε την πραγματικότητα της μοναξιάς πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία του νέου του δίσκου, ο οποίος εξερευνά τη διττή φύση των συναισθημάτων του: από τη μία, τα club-ready bangers που τον εκτόξευσαν, και από την άλλη, οι πιο εσωτερικές, ειλικρινείς μελωδίες που εκφράζουν την επιθυμία και την ανάγκη για σύνδεση.

Ο ίδιος ο Sivan περιγράφει το «Something to give each other» ως έναν «υπερ-σεξουαλικό, απόλυτα συνδεδεμένο δίσκο» που γράφτηκε σε μια περίοδο όπου ένιωθε «πολίτης του κόσμου». Ωστόσο, η διαρκής έκθεση και οι περιοδείες άρχισαν να δημιουργούν ένα «χάσμα», οδηγώντας τον σε αισθήματα βαθιάς μοναξιάς.

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«Έβγαινα από τη σκηνή και επέστρεφα μόνος στο ξενοδοχείο», εξομολογείται. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στην εξωτερική λάμψη και την εσωτερική ανάγκη για σύνδεση αποτέλεσε το θεμέλιο για το «She’s the Best». «Ο νέος δίσκος συνδυάζει μια υψηλή ενέργεια, εκρηκτική πλευρά με τραγούδια που μοιάζουν με το εσωτερικό του μυαλού μου», όπως λέει ο ίδιος, προσφέροντας μια πιο στοχαστική προσέγγιση στη μουσική του.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου άλμπουμ είναι το music video για το πρώτο single, «She’s the Best», στο οποίο πρωταγωνιστεί η συμπατριώτισσά του, Nicole Kidman. Η συνεργασία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2018 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Boy Erased». Ο Sivan, παρά το γεγονός ότι είχε τον αριθμό της, δεν είχε βρει την κατάλληλη στιγμή για να την προσεγγίσει. Όταν, όμως, συζήτησε με τον σκηνοθέτη Gordon von Steiner την ιδέα για το βίντεο, η Kidman φάνταζε η ιδανική επιλογή.

«Σκεφτήκαμε, ποιος είναι κάποιος που όλοι στον κόσμο μπορούν να καταλάβουν αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε; Και καταλήξαμε: η Nicole», εξηγεί ο Sivan. Η πρόταση έγινε μέσω Zoom, με την Kidman να απαντά με ενθουσιασμό, δηλώνοντας: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω». Η εμπειρία αυτή, όπως περιγράφει ο Sivan, ήταν τόσο συγκινητική που του προκάλεσε ανατριχίλα, οδηγώντας τον να κλείσει αμέσως τον υπολογιστή του και να απαντήσει στο τηλέφωνο.

Η απελευθέρωση και η τιμή στην γυναικεία δύναμη

Το video του «She’s the best» δεν περιλαμβάνει μόνο την Nicole Kidman, αλλά και τον ίδιο τον Troye Sivan να εμφανίζεται με drag. Αυτή η πτυχή της έκφρασης έχει βαθιά προσωπική σημασία για τον καλλιτέχνη. «Το τραγούδι τιμά πραγματικά το θηλυκό πνεύμα γενικότερα», αναφέρει. Ο Sivan μιλά για την εσωτερική μάχη που έδινε από μικρός, προσπαθώντας να προσαρμόσει τη στάση και τις εκφράσεις του για να αποφύγει την αντίληψη ότι είναι ομοφυλόφιλος, παρόλο που από νωρίς γνώριζε την ταυτότητά του.

Το «She’s the best» αποτελεί ένα «γράμμα αγάπης» σε πολλές γυναίκες που έχουν επηρεάσει τη ζωή και την καριέρα του Sivan. Αναφέρει συγκεκριμένα φίλες του όπως η Lily-Rose Depp, με την οποία συνεργάστηκε στο «The Idol», και τη Charli XCX, με την οποία μοιράστηκε τη σκηνή σε μεγάλες περιοδείες. «Είμαι ένας γκέι άντρας. Το να μπορώ να κάνω μουσική με γυναίκες… είναι πραγματικά κάτι που με εμπνέει», δηλώνει.

Παράλληλα, ο Sivan αναφέρεται στην ιδιαίτερη σχέση του με τον χορό και τη νυχτερινή ζωή, τονίζοντας τη σημασία του να νιώθει «ασφαλής» και «ελεύθερος» σε χώρους όπου μπορεί να εκφραστεί. Η μουσική του, άλλωστε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάγκη για έκφραση και διασκέδαση, κάτι που εξερευνά και στο video του τραγουδιού «Party».

Η συνεργασία με τον Jack Antonoff και οι μουσικές αναφορές

Στη δημιουργία του «She’s the best», ο Troye Sivan συνεργάστηκε ξανά με τον Jack Antonoff, με τον οποίο είχαν δουλέψει στο παρελθόν στο τραγούδι «Heaven» το 2015. Ο Sivan εκτιμά ιδιαίτερα τον τρόπο εργασίας του Antonoff, την «ζωντανή και ζωηρή» διαδικασία, την ικανότητά του να αποδίδει μελωδίες άμεσα και τη χρήση του «απίστευτου εξοπλισμού» του. Οι μουσικές αναφορές του Sivan για αυτόν τον δίσκο είναι ποικίλες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών όπως The Avalanches, King Krule, Arthur Russell και Madonna, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό μωσαϊκό.

Ο Sivan αναγνωρίζει ότι η δημιουργική διαδικασία του «She’s the best» διήρκεσε αρκετό καιρό, αλλά τονίζει τη σημασία του να δεις αν «αντέχουν στον χρόνο». Η προσέγγισή του είναι να επιμελείται τον κόσμο του άλμπουμ, αποφεύγοντας την βιασύνη. Αυτή η αφοσίωση στην αυθεντικότητα και την ποιότητα είναι εμφανής σε κάθε του βήμα, από τις ειλικρινείς του δηλώσεις μέχρι την προσεκτική επιλογή των συνεργασιών του.

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