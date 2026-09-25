Life 25.09.2026

Το απλό κόλπο των 10 δευτερολέπτων που προτείνουν οι ειδικοί για να παραμένεις ήρεμος όλη μέρα

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Ανακάλυψε την απλή τεχνική αναπνοής των 10 δευτερολέπτων που προτείνουν ειδικοί ψυχικής υγείας για να διαχειρίζεσαι την ένταση
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Μια τεχνική 10 δευτερολέπτων βοηθά στην αντιμετώπιση της καθημερινής έντασης.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει αργή εισπνοή, εκπνοή, νοερή επανάληψη φράσης και παρατήρηση αισθημάτων.
  • Η αναγνώριση των σωματικών σημαδιών έντασης βοηθά στην αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων.
  • Η πρακτική αυτή αποτελεί αυτοφροντίδα και βοηθά στην αντιμετώπιση της ημέρας με μεγαλύτερη επίγνωση.
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Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι η καθημερινότητα σε παρασύρει σε έναν ασταμάτητο αγώνα δρόμου, χωρίς να σου αφήνει ούτε ένα λεπτό για να πάρεις μια βαθιά ανάσα; Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, τα μηνύματα που δεν σταματούν να έρχονται και οι μικρές εντάσεις της ημέρας μπορούν να συσσωρεύσουν άγχος, ακόμη κι όταν δεν το αντιλαμβάνεσαι αμέσως.

Γυναίκα σε στάση λωτού ασκεί αναπνοές για να ηρεμήσει, με το ένα χέρι στο στήθος, σε εξωτερικό χώρο.
Pexels

Και ενώ συχνά πιστεύεις ότι χρειάζεσαι αρκετό χρόνο για να χαλαρώσεις, η πραγματικότητα είναι πως μερικές φορές μια μικρή παύση μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τις στιγμές έντασης με διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ειδικό εργαλείο, εφαρμογή ή έναν ήσυχο χώρο για να την εφαρμόσεις. Αρκεί να αφιερώσεις λίγα δευτερόλεπτα στον εαυτό σου, ώστε να απομακρυνθείς προσωρινά από τον αυτόματο πιλότο της καθημερινότητας και να επιστρέψεις στο παρόν.

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Γυναίκα με κλειστά μάτια απολαμβάνει την ηρεμία κάτω από ανθισμένο δέντρο, μία από τις ασκήσεις αναπνοής.
Pexels

Η τεχνική των 10 δευτερολέπτων που μπορείς να δοκιμάσεις

Μπορείς να δοκιμάσεις τα παρακάτω βήματα

  • Πάρε μια αργή εισπνοή. Άφησε για λίγο στην άκρη όσα κάνεις και συγκεντρώσου στην αναπνοή σου.
  • Επίλεξε μια μεγαλύτερη εκπνοή. Άφησε τον αέρα να βγει αργά, χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου.
  • Επανάλαβε μια φράση νοερά. Μπορείς να πεις μέσα σου: «Είμαι εδώ. Είμαι ασφαλής. Μπορώ να χαλαρώσω».
  • Παρατήρησε πώς αισθάνεσαι. Δώσε λίγα δευτερόλεπτα στον εαυτό σου πριν επιστρέψεις σε αυτό που έκανες.
  • Δεν χρειάζεται να πετύχεις κάτι συγκεκριμένο από την πρώτη προσπάθεια. Στόχος είναι να δημιουργήσεις μια μικρή παύση μέσα στην ημέρα σου.Γυναίκα με κλειστά μάτια και μαλλιά που ανεμίζουν, απολαμβάνει την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, κάνοντας ασκήσεις αναπνοής.

Γιατί αξίζει να παρατηρείς τα συναισθήματά σου

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι να μάθεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια της έντασης πριν αυτή κορυφωθεί. Μήπως σφίγγεις ασυναίσθητα το σαγόνι σου; Μήπως οι ώμοι σου είναι διαρκώς σηκωμένοι ή διαβάζεις το ίδιο μήνυμα ξανά και ξανά επειδή κάτι σε έχει ενοχλήσει; Η σύντομη αυτοπαρατήρηση μπορεί να σε βοηθήσει να αντιληφθείς τι αισθάνεσαι και να αποφύγεις μια παρορμητική αντίδραση.

Pexels
Pexels

Πώς να εντάξεις αυτή τη συνήθεια στην καθημερινότητά σου

Μπορείς να δοκιμάζεις την τεχνική το πρωί, πριν ξεκινήσεις τις υποχρεώσεις σου, πριν από μια απαιτητική συνάντηση ή όταν αισθάνεσαι ότι η ένταση αρχίζει να αυξάνεται. Διάλεξε μια φράση που σου ταιριάζει και χρησιμοποίησέ την όποτε χρειάζεσαι μια στιγμή ηρεμίας. Να θυμάσαι οτι μερικά δευτερόλεπτα συνειδητής αναπνοής δεν εξαφανίζουν όλα τα προβλήματα ούτε αντικαθιστούν την υποστήριξη ενός ειδικού όταν τη χρειάζεσαι. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν μια απλή καθημερινή πρακτική αυτοφροντίδας, που σου θυμίζει να σταματάς για λίγο, να ακούς τον εαυτό σου και να αντιμετωπίζεις την ημέρα με περισσότερη επίγνωση.

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