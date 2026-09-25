ADÉLA: Το «Nicole Kidman» εκτοξεύεται στα charts – Η επιτυχία που μόλις ξεκίνησε

Με μια ματιά Το νέο single της ADÉLA, «Nicole Kidman», ανεβαίνει ραγδαία στα charts και τα social media.

Το τραγούδι συγκέντρωσε εκατομμύρια streams και ανέβηκε στην 22η θέση του Billboard Hot 100.

Το «Nicole Kidman» έγινε viral στο TikTok και το Instagram, με εκατομμύρια χρήσεις και προβολές.

Η επιτυχία του τραγουδιού αναδεικνύει τη δύναμη των social media στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ADÉLA έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την επιτυχία του τραγουδιού της «Ain’t In LA» και την εντυπωσιακή είσοδο του άλμπουμ της PRIMA στο Billboard 200, φτάνοντας στο Νο. 4. Ωστόσο, το νέο της single, «Nicole Kidman», αποδεικνύεται μια κατηγορία από μόνο του, κατακτώντας τα charts και τα social media με πρωτοφανή ταχύτητα. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε μαζί με το πλήρες άλμπουμ, έχει γίνει άμεσα viral, χάρη στην παιχνιδιάρικη ερμηνεία της ADÉLA, που παραπέμπει σε καλλιτέχνιδες όπως η Doja Cat και η Ariana Grande, στους έξυπνους στίχους που αντλούν έμπνευση από την καριέρα της Nicole Kidman, και φυσικά, στο εντυπωσιακό και ευκολομνημόνευτο μουσικό του βίντεο.

Η αστραπιαία άνοδος του «Nicole Kidman»

Κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του PRIMA (4-10 Σεπτεμβρίου), το τραγούδι «Nicole Kidman» συγκέντρωσε 5,76 εκατομμύρια επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανοδική του πορεία κορυφώθηκε την επόμενη εβδομάδα (11-17 Σεπτεμβρίου), όπου τα streams αυξήθηκαν κατά 66%, ξεπερνώντας τα 9,59 εκατομμύρια. Η πραγματική «έκρηξη» του κομματιού σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, με το χαλαρό αυτό κομμάτι να κερδίζει 6,14 εκατομμύρια streams στις 11-15 Σεπτεμβρίου, και να φτάνει τα 9,3 εκατομμύρια streams την επόμενη εβδομάδα (18-22 Σεπτεμβρίου), σημειώνοντας αύξηση 51%.

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Στο chart του Billboard Hot 100, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου, το «Nicole Kidman» σκαρφάλωσε από την 45η στην 22η θέση, και αναμένεται να συνεχίσει την ταχεία άνοδό του, έχοντας ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στο Spotify Daily Top Songs USA, εκθρονίζοντας το «Choosin’ Texas» της Ella Langley. Με πάνω από 1,5 εκατομμύριο χρήσεις στο TikTok, 131.000 αναρτήσεις στο Instagram Reels, 10 εκατομμύρια προβολές στο μουσικό βίντεο, μια viral χορευτική τάση και μια θερμή αποδοχή από την ίδια την Nicole Kidman, το νέο hit της ADÉLA δείχνει να γίνεται ένα πραγματικό «τέρας» της μουσικής σκηνής.

Malcolm Todd και Wxoda: Άλλες επιτυχίες που γεννήθηκαν στα social media

Η επιτυχία του «Nicole Kidman» δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα της δύναμης των social media στη μουσική βιομηχανία. Ο alt-R&B τραγουδοποιός Malcolm Todd βλέπει το τραγούδι του “Obsessica” να απογειώνεται, ιδιαίτερα μετά από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο βίντεο στο TikTok. Το τραγούδι, που προέρχεται από το άλμπουμ του Do That Again, είχε ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος, αλλά η αλληλεπίδραση του Todd με την ηθοποιό Inde Navarrette στο TikTok, όπου ερμηνεύουν στίχους από το τραγούδι, πυροδότησε μια νέα wave δημοτικότητας. Το βίντεο, που αναδεικνύει τη χημεία μεταξύ τους, οδήγησε το «Obsessica» σε πάνω από 3,3 εκατομμύρια streams για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 429% σε σχέση με δύο εβδομάδες νωρίτερα. Το τραγούδι επανήλθε στο Bubbling Under Hot 100 στο Νο. 6 και έχει καλές πιθανότητες να εισέλθει στο κύριο Hot 100 chart.

Παράλληλα, ο DJ Zek3 με το mashup των «Camden Bop» του 2Rare και «Champagne Coast» των Blood Orange, άνοιξε τον δρόμο για τον ράπερ Wxoda. Ο Wxoda, με πάνω από 1,1 εκατομμύριο followers στο TikTok, κυκλοφόρησε το δικό του κομμάτι «Vibin» πάνω στο ίδιο beat, το οποίο έγινε αμέσως viral. Το ρεφρέν «And I stay with bad b—ches, you know we be vibin» και η συνοδευτική χορευτική τάση, έδωσαν ώθηση στο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 31 Ιουλίου. Το «Vibin» έχει δει την δραστηριότητα των streams του να αυξάνεται πάνω από 1.625% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, φτάνοντας τα 2,68 εκατομμύρια streams την εβδομάδα 11-17 Σεπτεμβρίου. Με πάνω από τρία εκατομμύρια προβολές στο YouTube και παρουσία σε πάνω από 74.000 Instagram Reels, το μέλλον του Wxoda και του «Vibin» φαντάζει λαμπρό.

Αυτές οι επιτυχίες καταδεικνύουν τη μεταμορφωτική δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών, που πλέον διαμορφώνουν ενεργά την πορεία των μουσικών καριερών, καθιστώντας το viral φαινόμενο έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες επιτυχίας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

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