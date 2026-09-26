Άννα Βίσση: Η εμφάνιση της Orianthi στο ΟΑΚΑ που απογείωσε τη συναυλία

Η Orianthi ανέβηκε στη σκηνή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και ξεσήκωσε περισσότερους από 95.000 θεατές με τα εντυπωσιακά κιθαριστικά solos της

Με μια ματιά Η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Orianthi εμφανίστηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η Orianthi, Ελληνοαυστραλή μουσικός, ξεσήκωσε τους 95.000 θεατές με τα κιθαριστικά της solos.

Η εμφάνιση της Orianthi είχε συμβολισμό, καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα, χώρα καταγωγής των προγόνων της.

Η Orianthi έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της rock μουσικής, όπως Steve Vai και Carlos Santana. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δυνατές εκπλήξεις της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήρθε πριν από λίγο, όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Orianthi Penny Panagaris. Η Ελληνοαυστραλή μουσικός πήρε την ηλεκτρική κιθάρα της και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να ξεσηκώσει τους περισσότερους από 95.000 θεατές που έχουν κατακλύσει το στάδιο.

Η παρουσία της Orianthi αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με τα εντυπωσιακά κιθαριστικά της solos να κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις. Η ενέργεια της κιθάρας της συναντήθηκε με τη φωνή της Άννας Βίσση και το αποτέλεσμα ήταν μία ξεχωριστή μουσική στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό.

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Για την ίδια την Orianthi, η αποψινή εμφάνιση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, με ελληνικές ρίζες, επέστρεψε στη χώρα από την οποία κατάγονται οι πρόγονοί της για να συμμετάσχει σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές του ελληνικού καλοκαιριού.

Από την Αδελαΐδα στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Η σχέση της Orianthi με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Κάθισε στο πιάνο μόλις στα τρία της χρόνια, ενώ στα έξι της χρόνια γνώρισε την κιθάρα, το όργανο που έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν της καριέρας της.

Η πορεία της στη συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Σε εφηβική ηλικία βρέθηκε να παίζει στη σκηνή μαζί με τον Steve Vai, ενώ στα 18 της συνεργάστηκε με τον Carlos Santana. Το 2009 ήταν η χρονιά που το όνομά της πέρασε σε παγκόσμιο επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες και εμφανίσεις δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock μουσικής.

Και απόψε, όλα αυτά συναντιούνται στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Η Orianthi βρίσκεται στο πλευρό της Άννας Βίσση σε μία εμφάνιση που ήδη έχει κερδίσει το κοινό, ενώ η μεγάλη συναυλία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Με περισσότερους από 95.000 θεατές να έχουν γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο, η βραδιά εξελίσσεται σε ένα τεράστιο μουσικό event, με την εμφάνιση της Orianthi να προσθέτει έναν ξεχωριστό rock χαρακτήρα στο show της Άννας Βίσση.

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