Το ΟΑΚΑ «σείεται» για την Άννα Βίσση – Πάνω από 90.000 θεατές

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε περισσότερους από 90.000 θεατές

Το ΟΑΚΑ έχει πλημμυρίσει από κόσμο και η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση έχει ξεκινήσει, με περισσότερους από 90.000 θεατές να έχουν γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. Η «Απόλυτη» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη σκηνή και από τα πρώτα λεπτά το κλίμα είναι εκρηκτικό, με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε κάθε τραγούδι.

Η βροχή που προηγήθηκε στην Αττική δεν κατάφερε να αλλάξει τα σχέδια του κοινού. Με ομπρέλες και αδιάβροχα, οι fans της Άννας Βίσση έφτασαν από νωρίς στο ΟΑΚΑ και περίμεναν τη στιγμή που θα έσβηναν τα φώτα και θα ξεκινούσε το μεγάλο show.

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Η Άννα Βίσση έκανε τη θεαματική είσοδό της στη γιγαντιαία σκηνή, κατεβαίνοντας από ψηλά, και το ΟΑΚΑ ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φωνές. Η βραδιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εμείς μεταφέρουμε από το πρώτο λεπτό όσα συμβαίνουν μπροστά σε αυτό το τεράστιο κοινό.

Το pre-show με τον Argy

Λίγο πριν από την εμφάνιση της Άννας Βίσση, ο Argy ανέλαβε να ζεστάνει το ΟΑΚΑ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ έδωσε ηλεκτρονικό ρυθμό στο pre-show, ανεβάζοντας σταδιακά την ένταση και προετοιμάζοντας το κοινό για την είσοδο της πρωταγωνίστριας της βραδιάς.

Παρά το ψιχάλισμα, η διάθεση στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο παρέμεινε στα ύψη. Όσο πλησίαζε η ώρα της έναρξης, η ανυπομονησία μεγάλωνε και οι χιλιάδες θεατές περίμεναν με το βλέμμα στραμμένο στη σκηνή.

Η στιγμή που εμφανίστηκε η Άννα Βίσση

Λίγο μετά τις 21:00, τα φώτα έσβησαν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη σκηνή. Η Άννα Βίσση έκανε την είσοδό της από ψηλά, φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, και η υποδοχή από το κοινό ήταν αποθεωτική.

Ρε Απόλυτη, μας ανατρίχιασες μέχρι εδώ! 🔊❤️‍🔥 Κι ας είμαστε μακριά, αυτή η ιστορική είσοδος στο γεμάτο στάδιο μας θύμισε γιατί δεν θα υπάρξει ποτέ άλλη σαν εσένα! 🙌✨ #AnnaVissi #annaxoaka https://t.co/1wwCIs3BQq — AAmaziiing ❤️🕊️💍 (@aamaziiing23) September 26, 2026

Το πρώτο χειροκρότημα έδωσε αμέσως τη θέση του σε χιλιάδες φωνές, καθώς η Άννα Βίσση εμφανίστηκε μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ. Η εικόνα από το στάδιο είναι εντυπωσιακή, με το κοινό να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε απόλυτο συγχρονισμό με την ενέργεια της τραγουδίστριας.

#ANNAxOAKA

#annavissi ‼️‼️‼️

ΘΕΑΡΑΑΑ ΜΟΥΥΥΥ https://t.co/jPFieYNede — Γωγώ‼️☘️ (@Georgiabo3) September 26, 2026

Το live άνοιξε με το «Αιγαίο», δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό της βραδιάς. Και σχεδόν αμέσως, το ΟΑΚΑ άρχισε να τραγουδά μαζί με την Άννα Βίσση. Η συνέχεια ήρθε με την «Αγάπη υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες θεατές να φωνάζουν τους στίχους και να μετατρέπουν το Ολυμπιακό Στάδιο σε μία τεράστια, ενιαία παρέα που τραγουδά μαζί.

Έπιασε βροχούλα.. #AnnaVissi #ANNAXOAKA

*Ευτυχώς εμείς έχουμε σκεπαστρο https://t.co/TwQXcSg1Dt — Andrikelos® (@andrikeloss) September 26, 2026



Η συναυλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και η ενέργεια στο ΟΑΚΑ ανεβαίνει συνεχώς. Η Άννα Βίσση έχει μόλις ξεκινήσει το μεγάλο μουσικό ταξίδι της μπροστά σε περισσότερους από 90.000 θεατές και η νύχτα αναμένεται να έχει ακόμη πολλές εκπλήξεις.

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